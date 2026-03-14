به نوشته این گزارش، یکی از نشانههای حضور عوامل وابسته به سپاه در برخی کشورهای خلیج فارس، انتشار ویدئوهایی از حملات موشکی یا پهپادی حکومت ایران است که حتی پیش از رسیدن موشک یا پهپاد به هدف ضبط و منتشر شدهاند. این ویدئوها بلافاصله پس از حمله در شبکههای اجتماعی مانند ایکس و اینستاگرام منتشر میشوند؛ حتی پیش از آنکه مقامات رسمی وقوع حمله را اعلام کنند.
انتقال مختصات اهداف به ایران
به گفته یک منبع نظامی آگاه که نامش فاش نشده، سلولهای خفته حکومت ایران در کشورهای خلیج فارس از ملیتهای مختلف تشکیل شدهاند؛ از جمله شهروندان عرب، برخی اتباع آسیایی و نیز شهروندان شیعه این کشورها. این منبع به «مدیا لاین» گفته است که در میان این افراد اتباع هند، پاکستان و بنگلادش و همچنین شماری از شهروندان الجزایر و تونس نیز حضور دارند.
طبق این گزارش، این شبکهها مختصات پایگاههای نظامی و پالایشگاههای نفت را در کشورهایی مانند، عربستان، کویت، امارات، بحرین و قطر در اختیار حکومت ایران قرار دادهاند. علاوه بر این، اطلاعاتی درباره ساختمانهای مهم نظامی و غیرنظامی نیز منتقل شده است.
گزارش همچنین میگوید برخی از این شبکهها محل اقامت شماری از شهروندان آمریکایی در کشورهای خلیج فارس را نیز افشا کردهاند؛ موضوعی که باعث حمله به برخی ساختمانهای مسکونی، هتلها و دیگر املاک شده است. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به مراکز اقتصادی مهم، بانکها، پالایشگاههای نفت و کارخانهها نیز در میان این شبکهها دست به دست شده است.
انتشار گسترده ویدئوهای حملات
در این گزارش آمده است که از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران، صدها حساب کاربری جدید در شبکههای اجتماعی ایجاد شدهاند که ویدئوهای حملات جمهوری اسلامی را به صورت زنده منتشر کرده و همزمان شایعات و اطلاعات گمراهکننده را پخش میکنند.
به گفته منابع مطلع، این ویدئوها- که برخی با تلفن همراه و برخی با دوربینهای حرفهای ثبت شدهاند- نشان میدهد تهیهکنندگان آنها از پیش از هدف قرار گرفتن این مکانها اطلاع داشتهاند. این رویدادها در چند کشور منطقه از جمله بحرین، کویت، قطر و امارات گزارش شده است.
هشدار دولتهای خلیج فارس
در واکنش به این وضعیت، وزارتخانههای کشور و دفاع در چند کشور خلیج فارس از جمله کویت، قطر، بحرین، امارات و عربستان سعودی بیانیههایی صادر کرده و شهروندان را از فیلمبرداری از محل حملات جمهوری اسلامی یا انتشار اطلاعات درباره آنها منع کردهاند. این وزارتخانهها همچنین نسبت به فیلمبرداری از سامانههای دفاع هوایی، سایتهای موشکی و عملیات نظامی هشدار دادهاند.
حمایت برخی فعالان از جمهوری اسلامی
این گزارش همچنین به اختلاف نظرها در میان برخی شیعیان منطقه اشاره میکند. برای نمونه، محمد حسن، یک شیعه بحرینی که در عراق زندگی میکند، گفته است از جمهوری اسلامی حمایت میکند و معتقد است اگر حکومت ایران سقوط کند، اسرائیل بر کشورهای عربی مسلط خواهد شد. او همچنین گفته است باید از کسانی که در کشته شدن علی خامنهای نقش داشتهاند انتقام گرفته شود.
در مقابل، برخی فعالان رسانهای منطقه انتشار ویدئوها را جاسوسی نمیدانند. یکی از فعالان رسانهای خلیج فارس که با حروف اختصاری «F.A.» معرفی شده، گفته است انتشار این تصاویر برای نشان دادن قدرت حکومت ایران است و اطلاعات نظامی مورد نیاز از طریق منابع عمومی مانند نقشههای آنلاین قابل دسترسی است.
شبکهای گسترده و غیرمتمرکز
به گفته بدر العجی، تحلیلگر نظامی سعودی، کشورهای خلیج فارس مدتها از وجود چنین شبکههایی آگاه بودهاند، اما ساختار غیرمتمرکز آنها باعث شده شناسایی کامل آنها دشوار باشد. او گفته است اعضای این شبکهها اغلب تنها با رهبران خود در تماس هستند تا در صورت بازداشت یک نفر، سایر افراد شناسایی نشوند.
العجی همچنین گفته بسیاری از این افراد از نظر ایدئولوژیک به حکومت ایران وابستهاند و جمهوری اسلامی را «پدر معنوی» خود میدانند و به همین دلیل از مجازات احتمالی هراسی ندارند.
بازداشت شبکههای جاسوسی
در هفتههای اخیر چند کشور خلیج فارس اقدام به بازداشت افراد مرتبط با این شبکهها کردهاند. قطر اعلام کرده است دو شبکه جاسوسی مرتبط با سپاه پاسداران را بازداشت کرده است. به گفته آژانس خبری قطر، یکی از این شبکهها تصاویر و مختصات پایگاههای نظامی را در اختیار داشت و شبکه دیگر قصد انجام عملیات خرابکارانه علیه تاسیسات حیاتی را داشت.
کویت نیز اعلام کرده چند نفر را به دلیل فیلمبرداری از تحرکات نظامی و حملات حکومت ایران بازداشت کرده است. وزارت کشور بحرین نیز تقریباً بهطور روزانه از بازداشت افرادی خبر میدهد که متهم هستند تصاویر حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را منتشر کرده یا این حملات را ستایش کردهاند.
از جمله مهمترین موارد بازداشت، دستگیری چند تبعه آسیایی - از جمله پنج پاکستانی و یک شهروند بنگلادشی - در بحرین بوده است که اطلاعات مربوط به حملات حکومت ایران را ثبت و منتشر کرده بودند.
احتمال مجازات اعدام برای متهمان
وزارت کشور بحرین همچنین اعلام کرده چهار شهروند بحرینی را به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران بازداشت کرده و فرد پنجم که در خارج از کشور است شناسایی شده است. به گفته مقامات، این افراد با استفاده از تجهیزات تصویربرداری حرفهای تصاویر و مختصات اهداف را از طریق نرمافزارهای رمزگذاریشده برای سپاه ارسال کردهاند.
با آغاز روند محاکمه این افراد، دادستانی بحرین در نخستین جلسه دادگاه آنها را به جاسوسی برای حکومت ایران متهم کرده و خواستار اعمال شدیدترین مجازات شده است؛ مجازاتی که طبق قوانین این کشور میتواند به اعدام منجر شود.
به نوشته اورشلیمپست، قوانین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس معمولاً برای جرایمی مانند جاسوسی یا افشای اطلاعات حساس - بهویژه در زمان جنگ - مجازات اعدام را پیشبینی کردهاند، و به همین دلیل احتمال صدور چنین احکامی در این پروندهها وجود دارد.