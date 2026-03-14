گزارش انفجارها در شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز و کرج
شهروندان ایرانی گزارش دادند حملات در نقاط مختلف کشور، شنبه ۲۳ اسفند ادامه دارد.
شهروندی از شیراز پرواز جنگده و انجار شدید در ساعت ۱۱:۴۵ در این شهر را گزارش کرده است. شهروندان اصفهانی گزارش کردند ساعت ۱۲ ظهر شنبه، منطقه بهارستان هدف قرار گرفته است.
از تبریز شهروندان گزارش کردند ساعت ۶:۳۰ و حوالی ساعت ۹:۰۰ صبح شنبه، چندین انفجار شدید در غرب این شهر رخ داده است.
در کرج، به گفته شاهدان، ساعت ۱۳:۰۵ انجاری شدیدی در منطقه گلشهر رخ داده است.
شهروندان اهوازی نیز وقوع چندین انفجار در ساعت ۱۲:۵۵ را ثبت کردند.