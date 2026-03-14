شاهزاده رضا پهلوی شنبه ۲۳ اسفند در پیامی اعلام کرد برای آن‌که ایران با سقوط جمهوری اسلامی دچار گسست در اداره کشور نشود، دو اقدام اساسی شامل «تدوین یک برنامه روشن برای اداره کشور در چارچوب پروژه شکوفایی ایران» و «شناسایی و برگزیدن زنان و مردان شایسته برای حضور در سامانه گذار و اجرای این برنامه» انجام شده است.

به گفته او، «در این فرایند، هم‌میهنان بسیاری با تجارب ارزشمند و تخصص مورد نیاز کشورمان، آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی کشور و خدمت به میهن اعلام کردند».

شاهزاده رضا پهلوی افزود: «این روند در چارچوب کمیته بررسی و گزینش اعضای سامانه گذار انجام شده که مدیریت آن بر عهده دکتر سعید قاسمی‌نژاد است.»

شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه «سامانه گذار، با هدایت من، آماده خواهد بود تا به‌ محض سقوط جمهوری اسلامی، زمام اداره کشور را در دست گیرد» تاکید کرد با این اقدامات، در کوتاه‌ترین زمان، نظم، امنیت، آزادی و زمینه‌های رونق و شکوفایی برای ایران فراهم خواهد شد.