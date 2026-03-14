سفیر جمهوری اسلامی در هند: به کشتیهای هندی اجازه عبور از تنگه هرمز داده شده است
سفیر جمهوری اسلامی در هند به شبکه ایندیا تودی گفت جمهوری اسلامی به کشتیهای هندی اجازه داده است از تنگه هرمز عبور کنند.
رسانههای رسمی جمهوری اسلامی تصاویری از تشیع جنازه نیروهای سرکوبگر با عنوان «شهدای ایست بازرسی» منتشر کردند.
در هفته اخیر، حملات به ایستهای بازرسی که توسط نیروهای سرکوبگر در خیابانها برپا شدند شدت گرفته است.
اخیرا این نیروها از بیم حملات پهپادی، به تونلها و زیر پلها پناه برده و در مناطقی نظیر تونل رسالت ایستهای خود را برپا کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال زنان که پیشتر به دولت استرالیا اعلام پناهندگی کرده، در تلاش است با انتقال صحبتهای مهدی تاج به بازیکنان، آنان را از پناهندگی منصرف و برای برگشت به ایران متقاعد کند.
زهرا سلطان مشکهکار، مسئول تدارکات تیم ملی فوتبال زنان ایران که با نام «فلور» شناخته میشود، همراه محدثه ذلفی، پس از پنج بازیکن دیگر به دولت استرالیا اعلام پناهندگی کرد.
همزمان کاروان تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای حضور در رقابتهای جام قهرمانی آسیا اعزام شده بود، همچنان در مالزی مانده است.
هنوز مشخص نیست این توقف به دلیل نیافتن مسیر امن برای بازگشت به ایران است یا برای پیوستن دیگر پناهجویان به اعضای تیم، پیش از بازگشت.
پیشتر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، با «ضعیف» خواندن بازیکنان زن گفته بود آنها تحت تاثیر شرایط حضور در گلدکوست قرار گرفتهاند و مسئولان در تلاشاند همه بازیکنان را به ایران بازگردانند.
دادستانی جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه و تهدید غیرمستقیم بازیکنان از طریق خانوادههایشان، اعلام کرده بود: «برای صلاح خانوادههای خود به ایران بازگردید.»
شاهزاده رضا پهلوی شنبه ۲۳ اسفند در پیامی اعلام کرد برای آنکه ایران با سقوط جمهوری اسلامی دچار گسست در اداره کشور نشود، دو اقدام اساسی شامل «تدوین یک برنامه روشن برای اداره کشور در چارچوب پروژه شکوفایی ایران» و «شناسایی و برگزیدن زنان و مردان شایسته برای حضور در سامانه گذار و اجرای این برنامه» انجام شده است.
به گفته او، «در این فرایند، هممیهنان بسیاری با تجارب ارزشمند و تخصص مورد نیاز کشورمان، آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی کشور و خدمت به میهن اعلام کردند».
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «این روند در چارچوب کمیته بررسی و گزینش اعضای سامانه گذار انجام شده که مدیریت آن بر عهده دکتر سعید قاسمینژاد است.»
شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه «سامانه گذار، با هدایت من، آماده خواهد بود تا به محض سقوط جمهوری اسلامی، زمام اداره کشور را در دست گیرد» تاکید کرد با این اقدامات، در کوتاهترین زمان، نظم، امنیت، آزادی و زمینههای رونق و شکوفایی برای ایران فراهم خواهد شد.
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «تنگه هرمز باز نخواهد شد و هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس را ندارد.»
او تاکید کرد: «پایان جنگ در اختیار جمهوری اسلامی است؛ باید همه خسارتها از آمریکا دریافت شود و تضمینی کامل برای آینده به دست آید که مستلزم خروج آمریکا از خلیج فارس و تنگه هرمز است.»
دونالد ترامپ تهدید کرده است اگر عبور آزاد و ایمن کشتیها از تنگه هرمز مختل شود، در تصمیمش برای حمله نکردن به تاسیسات نفتی جزیره خارک تجدید خواهد کرد.
همزمان با موج حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جزیره خارک مخاطبان در پیامهایی میگویند حکومت با نگهداشتن اجباری کارمندان بخش نفت و پیتروشیمی در این جزیره به آنها اجازه خروج نمیدهد.
یک مخاطب در این زمینه گفت: «کارمندان و کارگران پتروشیمی و نفت همه درجزیره خارک هستند و میخواهند از آنجا خارج شوند اما حکومت اجازه خروج بهآنها نمیدهد و آنجا گیر افتادند.»
این مخاطب از در خطر قرار داشتن جان این کارمندان گفت.
جمهوری اسلامی با آغاز جنگ از حضور شهروندان در اماکن عمومی نظیر مدارس و بیمارستانها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است.