سفیر آمریکا در اسرائیل: آمریکاییها سادهلوح هستند اگر فکر کنند این جنگ اسرائیل است
مایک هاکبی، سفیر امریکا در اسرائیل در پستی که در حساب ایکس خود منتشر کرد، به سابقه دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا اشاره کرد و نوشت: «رژیم اسلامی افراطی [جمهوری اسلامی]، دوره حکومت خود را با حمله به سفارت آمریکا در تهران آغاز کرد و ۵۲ دیپلمات آمریکایی را به گروگان گرفت و ۴۴۴ روز در اسارت نگه داشت.»
او به کشته شدن آمریکاییها در حملات مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی اشاره کرد و نوشت: «پیام جمهوری اسلامی هرگز تغییر نکرده است؛ همواره "مرگ بر آمریکا" بوده است. آمریکاییها سادهلوح هستند اگر بگویند این عملیات جنگ اسرائیل است و ربطی به آمریکا ندارد. این ماجرا همیشه درباره آمریکا بوده است.»
او همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، نوشت رهبری جمهوری اسلامی پیام آن حملات را بهدرستی درک نکرد و به نظر میرسد نسبت به این پیام بدیهی بیاعتنا بوده است.
او در پایان تاکید کرد: «آمریکا و اسرائیل بیدفاع نخواهند ایستاد تا جمهوری اسلامی سلاحی بسازد که هدف از ساخت آن تنها اجرای تهدیدی است که ۴۷ سال است تکرار میکند.»