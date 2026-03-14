ادامه حملات به ایران در روز شنبه؛ انفجارهایی در اصفهان، همدان، کرج، تبریز و شیراز رخ داد
بر اساس گزارشها و تصاویر منتشرشده، روز شنبه، ۲۳ اسفند شهرهای مختلف ایران هدف حملات هوایی و موشکی قرار گرفت.
بر اساس گزارشها تا ظهر شنبه، انفجارهایی در شهرهای اصفهان، همدان، بندرعباس، تبریز، کرج، اهواز، شیراز و جهرم رخ داده است.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی اعلام کرد برای جلوگیری از گسست در اداره کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی، برنامهای با عنوان «پروژه شکوفایی ایران» تدوین شده و همزمان شناسایی افراد شایسته برای حضور در «سامانه گذار» در حال انجام است.
شاهزاده رضا پهلوی شنبه ۲۳ اسفند در پیام خود اعلام کرد برای آنکه ایران با سقوط جمهوری اسلامی دچار گسست در اداره کشور نشود، دو اقدام اساسی شامل «تدوین یک برنامه روشن برای اداره کشور در چارچوب پروژه شکوفایی ایران» و «شناسایی و برگزیدن زنان و مردان شایسته برای حضور در سامانه گذار و اجرای این برنامه» انجام شده است.
به گفته او، «در این فرایند، هممیهنان بسیاری با تجارب ارزشمند و تخصص مورد نیاز کشورمان، آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی کشور و خدمت به میهن اعلام کردند».
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه پیام خود گفت: «این روند در چارچوب کمیته بررسی و گزینش اعضای سامانه گذار انجام شده که مدیریت آن بر عهده دکتر سعید قاسمینژاد است.»
او با بیان اینکه «سامانه گذار، با هدایت من، آماده خواهد بود تا به محض سقوط جمهوری اسلامی، زمام اداره کشور را در دست گیرد» تاکید کرد با این اقدامات، در کوتاهترین زمان، نظم، امنیت، آزادی و زمینههای رونق و شکوفایی برای ایران فراهم خواهد شد.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین در گفتوگو با نشریه نیوزنیشن که ۲۳ اسفند منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره چارچوب زمانی برای فراخوان تظاهرات مردم ایران گفت: «از زمان کشتار هممیهنانم که غیرمسلح بودند و در برابر حکومتی قرار داشتند که در سرکوب آنها تردید نکرد، ما مجبور شدیم از مردم بخواهیم برای حفظ امنیت خود در خانههایشان بمانند تا زمانی که شرایط برابر شود و سپس این فرصت را داشته باشند که دوباره به خیابانها بازگردند و اوضاع را در دست بگیرند.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای معتبر، اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفتوگوی خود تاکید کرد: «جدول زمانی برای فراخوان بهطور مستقیم به میزان خنثیسازی نیروهای سرکوبگر بستگی دارد. کارزارهای هوایی که در روزهای اخیر علیه حکومت آغاز شده، نشان دادهاند که نه تنها پایگاههای اصلی حکومت، بلکه عناصری نیز که حکومت از آنها علیه جمعیت غیرنظامی استفاده کرده است، هدف حمله بودهاند.»
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، در پایان این کارزار، قطعا فرصت دوبارهای ایجاد خواهد شد و زمان امنتری برای مردم فراهم میشود تا خیابانها را در دست بگیرند: «امیدوارم این آخرین فشار برای وادار کردن حکومت به فروپاشی نهایی و آغاز دورهای تازه برای ما باشد.»
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در دیدار با شاهزاده رضا پهلوی، بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود تاکید کرد و خواستار تداوم تلاشهای بینالمللی برای حمایت از آنان شد.
زلنسکی ۲۲ اسفند با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از دیدار خود با شاهزاده رضا پهلوی در محل سفارت اوکراین در پاریس خبر داد و نوشت در این دیدار، وضعیت ایران و تحولات منطقه و همچنین عملیات ایالات متحده علیه «رژیم تروریستی» جمهوری اسلامی بهتفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
رییسجمهوری اوکراین در این دیدار گفت ساختار رهبری جمهوری اسلامی در جنگ اخیر متحمل «خسارات قابل توجهی» شده و «مهم است که رژیم ایران پیروز نشود و مردم ایران از امنیت جانی و فرصتهای بیشتری برای تعیین سرنوشت خود برخوردار شوند».
به گفته زلنسکی، در این دیدار همچنین درباره راههای تداوم فشارهای بینالمللی و گسترش همکاریها برای تحقق این اهداف بحث و تبادل نظر شد.
به دنبال انتشار خبر دومین دیدار شاهزاده رضا پهلوی با زلنسکی، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تمام خاک کشور اوکراین هدف مشروع و قانونی برای جمهوری اسلامی است.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال زنان که پیشتر به دولت استرالیا اعلام پناهندگی کرده، در تلاش است با انتقال صحبتهای مهدی تاج به بازیکنان، آنان را از پناهندگی منصرف و برای برگشت به ایران متقاعد کند.
زهرا سلطان مشکهکار، مسئول تدارکات تیم ملی فوتبال زنان ایران که با نام «فلور» شناخته میشود، همراه محدثه ذلفی، پس از پنج بازیکن دیگر به دولت استرالیا اعلام پناهندگی کرد.
همزمان کاروان تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای حضور در رقابتهای جام قهرمانی آسیا اعزام شده بود، همچنان در مالزی مانده است.
هنوز مشخص نیست این توقف به دلیل نیافتن مسیر امن برای بازگشت به ایران است یا برای پیوستن دیگر پناهجویان به اعضای تیم، پیش از بازگشت.
پیشتر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، با «ضعیف» خواندن بازیکنان زن گفته بود آنها تحت تاثیر شرایط حضور در گلدکوست قرار گرفتهاند و مسئولان در تلاشاند همه بازیکنان را به ایران بازگردانند.
دادستانی جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه و تهدید غیرمستقیم بازیکنان از طریق خانوادههایشان، اعلام کرده بود: «برای صلاح خانوادههای خود به ایران بازگردید.»
شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با نیوزنیشن ابراز امیدواری کرد در پایان کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، «قطعا فرصت دوبارهای ایجاد خواهد شد و زمان امنتری برای مردم فراهم میشود تا خیابانها را دوباره در دست بگیرند.»
او گفت: «امیدوارم این آخرین فشار برای وادار کردن حکومت به فروپاشی نهایی و آغاز دورهای تازه برای ما باشد.»
شاهزاده پهلوی در پاسخ به پرسشی درباره چارچوب زمانی برای فراخوان تظاهرات مردم ایران گفت: «از زمان کشتار هممیهنانم که غیرمسلح بودند و در برابر حکومتی قرار داشتند که در سرکوب آنها تردید نکرد، ما مجبور شدیم از مردم بخواهیم برای حفظ امنیت خود در خانههایشان بمانند تا زمانی که شرایط برابر شود و سپس این فرصت را داشته باشند که دوباره به خیابانها بازگردند و اوضاع را در دست بگیرند.»
او افزود: «جدول زمانی برای فراخوان به طور مستقیم به میزان خنثیسازی نیروهای سرکوبگر بستگی دارد. کارزارهای هوایی که در روزهای اخیر علیه حکومت آغاز شده، نشان داده است که نهتنها پایگاههای اصلی حکومت، بلکه عناصری نیز که حکومت از آنها علیه جمعیت غیرنظامی استفاده کرده است، هدف حمله بودهاند.»
منابع امنیتی عراقی به رویترز گفتند سفارت آمریکا در بغداد در حملهای موشکی هدف قرار گرفت.
آسوشیتدپرس نیز به نقل از دو مقام امنیتی گزارش داد یک موشک به سکوی بالگرد در داخل سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرده است.
منابع امنیتی به رویترز گفتند این حمله باعث برخاستن دود از ساختمان سفارت شد، اما جزئیاتی درباره میزان خسارت ارائه نکردند.
پیشتر العربیه به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده بود که یک حمله پهپادی سفارت آمریکا در بغداد را هدف قرار داده است.