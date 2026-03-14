در شامگاه جمعه و بامداد شنبه ۲۳ اسفند، آمریکا تاسیسات نظامی جزیره خارک را هدف قرار داد. سنتکام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تاسیسات ذخیره‌سازی مین‌های دریایی و موشک را در این جزیره هدف قرار داده است.

جزیره خارک که آمریکا اعلام کرد مواضع نظامی آن را هدف قرار داده، مرکز اصلی صادرات نفت ایران است و حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی جمهوری اسلامی از این جزیره عبور می‌کند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده «تمام اهداف نظامی» در خارک را «کاملا نابود کرده» و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همچنان در کشتیرانی در تنگه هرمز اخلال ایجاد کند ، زیرساخت‌های نفتی نیز می‌توانند هدف حمله قرار گیرند.

شاهزاده رضا پهلوی: برنامه‌ریزی لازم برای اداره کشور پس از جمهوری اسلامی انجام شده است

هم‌زمان با تحولات روز پانزدهم جنگ، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی اعلام کرد برای آن‌که ایران با سقوط جمهوری اسلامی دچار گسست در اداره کشور نشود، دو اقدام اساسی شامل «تدوین یک برنامه روشن برای اداره کشور در چارچوب پروژه شکوفایی ایران» و «شناسایی و برگزیدن زنان و مردان شایسته برای حضور در سامانه گذار و اجرای این برنامه» انجام شده است.

به گفته او، «در این فرایند، هم‌میهنان بسیاری با تجارب ارزشمند و تخصص مورد نیاز کشورمان، آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی کشور و خدمت به میهن اعلام کردند».

شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه «سامانه گذار، با هدایت من، آماده خواهد بود تا به‌ محض سقوط جمهوری اسلامی، زمام اداره کشور را در دست گیرد» تاکید کرد با این اقدامات، در کوتاه‌ترین زمان، نظم، امنیت، آزادی و زمینه‌های رونق و شکوفایی برای ایران فراهم خواهد شد.

سپر انسانی از کارکنان صنعت نفت

هم‌زمان با موج حملات آمریکا در جزیره خارک مخاطبان در پیام‌هایی خبر دادند حکومت با نگه‌داشتن اجباری کارمندان بخش نفت و پیتروشیمی در این جزیره به آنها اجازه خروج نمی‌دهد.

یک مخاطب در این زمینه گفت: «کارمندان و کارگران پتروشیمی و نفت همه درجزیره خارک هستند و می‌خواهند از آنجا خارج شوند اما حکومت اجازه خروج به‌‌ آنها نمی‌دهد و آنجا گیر افتادند.»

انتقال ترس از مردم به سرکوبگران

شنبه، بسیاری از رسانه‌های رسمی، تصاویری از تشییع جنازه نیروهای سرکوب که در حملات به ایست‌های بازرسی کشته شدند منتشر کردند.

همزمان حساب ارتش دفاعی اسرائیل در تلگرام با انتشار ویدیوی پناه گرفتن نیروهای سرکوبگر در تونل رسالت، نوشت: «عوامل بسیج که بدون ترس دست به سرکوب مرگبار علیه هم‌وطنان خود می‌زدند، اکنون پنهان شده‌اند و می‌ترسند!»

ارتش اسرائیل در پایان تاکید کرد: «صدای هواگردهای ما را که در خیابان می‌شنوید گواه آن است که خیابان‌ها از خشونت پاک می‌شوند و ترس از مردم ایران به سوی عوامل تروریستی بسیج منتقل شده است.»

از ابتدای جنگ اخیر، مرکز اصلی نیروهای سرکوب در تهران و برخی شهرهای بزرگ، همچنین مراکز تجمع نیروهای سرکوب نظیر پایگاه مقداد و ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آریامهر (آزادی) هدف قرار گرفته است.

تنگه هرمز

بحث بر سر اعمال محدودیت عبور و مرور از تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی در پانزدهمین روز جنگ همچنان ادامه داشت.

ترامپ تهدید کرد در صورت متوقف نشدن تهدیدات جمهوری در تنگه هرمز، ممکن است در تصمیم خود مبنی بر هدف قرار ندادن تاسیسات نفتی جزیره خارک تجدید نظر کند.

سفیر جمهوری اسلامی در هند، در گفت‌ به برخی کشتی‌های هندی اجازه عبور از تنگه هرمز داده شده است. در بریتانیا، ایوت کوپر، وزیر خارجه تامین امنیت انرژی را از جمله اهداف بریتانیا دانست.

محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپاه پاسداران، همچنان تهدیدات نسبت به کشتی‌های عبوری از این تنگه را تکرار کردند.

در پانزدهمین روز جنگ، مناطقی از: تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، خارک، کرج، همدان، اهواز، بندرعباس، جهرم، سنندج، سیرجان، ارومیه، پرند و بندر بستانو هدف حملات هوایی قرار گرفت.

از جمله اهداف چشم‌گیر روز پانزدهم جنگ، محوطه صاایران در شیراز، ساختمان سازمان تحقیقات فضایی در تهران و ناوتیپ ذوالفقار ۱۱۲ در جزیره قشم بود.

حملات جمهوری اسلامی نیز به کشورهای منطقه ادامه داشت. عربستان سعودی از ردیابی و انهدام پهپادهای جمهوری اسلامی خبر داد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با تهدید دوباره امارات متحده عربی، گفت خاک این کشور منشاء حملات هوایی به جمهوری اسلامی است و بر این اساس، از مردم خواست بنادر امارات را ترک کنند.

