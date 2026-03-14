هگست جمعه ۲۲ اسفند در یک نشست خبری، از جراحت چهره خامنه‌ای و «بدشکل» شدن او خبر داد و اضافه کرد رهبر جمهوری اسلامی نمی‌تواند در انظار عمومی ظاهر شود.

شامگاه ۲۱ اسفند، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز در سخنانی گفت : «دیکتاتور جدید، مجتبی، عروسک دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حتی نمی‌تواند چهره خود را در برابر مردم نشان دهد.»

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، وضع جسمی خامنه‌ای و ناتوانی او در برقراری ارتباط مستمر با مقام‌ها و نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی، موجب واکنش انتقادی در میان طیفی از روحانیون حاکم شده است.

سومین رهبر جمهوری اسلامی ۲۱ اسفند در پیامی مکتوب بر تداوم رویارویی با اسرائیل و آمریکا تاکید کرد.

هگست: برگ‌های برنده در دست ترامپ است

هگست در ادامه نشست خبری تاکید کرد آمریکا در جنگ با حکومت ایران به پیشروی ادامه خواهد داد و دونالد ترامپ «برگ‌های برنده» را در دست دارد.

به گفته او، بیشترین حجم حملات ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی ۲۲ اسفند انجام خواهد گرفت.

هگست ادامه داد رهبران جمهوری اسلامی برای در امان ماندن از حملات، در حال انتقال به «پناهگاه‌ها و مناطق غیرنظامی» هستند.

در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب و مقام‌های جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاه‌ها و مراکز درمانی منتشر شده است.

ناظران بر این باورند که حکومت ایران پس از آنکه در حملات آمریکا و اسرائیل بخش بزرگی از توان تهاجمی و دفاعی خود را از دست داده، اکنون در پی استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی است.

هگست همچنین در پاسخ به سوالی درباره حمله به مدرسه میناب گفت: «در این جنگ تنها یک طرف است که هرگز به اهداف غیرنظامی حمله نمی‌کند و آن ما هستیم. این حکومت ایران است که این کار را انجام می‌دهد.»

ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز

وزیر جنگ آمریکا در ادامه اعلام کرد تاکنون «شواهد روشنی» مبنی بر مین‌گذاری جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به دست نیامده است.

او با اشاره به وضعیت کنونی این آبراه حیاتی گفت: «ما برای هر گزینه‌ای برنامه داریم.»

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.

پیش‌تر نیز ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز وعده داده بود آمریکا «در صورت لزوم»، کشتی‌ها را برای عبور از این آبراه همراهی خواهد کرد.

در سوی دیگر، مجتبی خامنه‌ای در پیام مکتوب خود بر ادامه استفاده از «اهرم مسدود کردن تنگه هرمز» تاکید کرد.

وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.

خبرگزاری رویترز ۲۲ اسفند نوشت در چهاردهمین روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، بهای نفت در بازارهای جهانی در محدوده نزدیک به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه در نوسان بود.

حمله به ۶ هزار هدف جمهوری اسلامی

آمریکا و اسرائیل در دو هفته گذشته ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آورده‌اند و بر ادامه نبرد تا تسلیم حکومت ایران تاکید دارند.

تاکنون هیچ نشانه‌ای از پایان احتمالی درگیری‌ها یا برقراری آتش‌بس دیده نشده است.

دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، ۲۲ اسفند در یک نشست خبری اعلام کرد در جریان کارزار کنونی، بیش از ۶ هزار موضع وابسته به جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته‌اند.

به گفته کین، ارتش آمریکا «به‌طور کامل بر دشمن چیرگی دارد».