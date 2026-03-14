معاون استانداری بوشهر: بخشی از تاسیسات نظامی و فرودگاه خارک در حملات آمریکا آسیب دید
معاون سیاسی استانداری بوشهر، با اشاره به حملات ارتش آمریکا به اهدافی در جزیره خارک، گفت: «در حملات بامداد شنبه، بخشی از تاسیسات نظامی و فرودگاه خارک آسیب دیده است.»
او ادامه داد: «بر اساس گزارشهای دریافتی، در این حمله هیچ آسیب جانی به نیروهای نظامی، کارکنان شرکتهای نفتی و ساکنان جزیره وارد نشد و همه بخشها در حال انجام ماموریتها و فعالیتهای روزمره خود هستند.»
همزمان با موج حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جزیره خارک مخاطبان در پیامهایی میگویند حکومت با نگهداشتن اجباری کارمندان بخش نفت و پیتروشیمی در این جزیره به آنها اجازه خروج نمیدهد.
یک مخاطب در این زمینه گفت: «کارمندان و کارگران پتروشیمی و نفت همه درجزیره خارک هستند و میخواهند از آنجا خارج شوند اما حکومت اجازه خروج بهآنها نمیدهد و آنجا گیر افتادند.»
این مخاطب از در خطر قرار داشتن جان این کارمندان گفت.
جمهوری اسلامی با آغاز جنگ از حضور شهروندان در اماکن عمومی نظیر مدارس و بیمارستانها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال زنان که پیشتر به دولت استرالیا اعلام پناهندگی کرده، در تلاش است با انتقال صحبتهای مهدی تاج به بازیکنان، آنان را از پناهندگی منصرف و برای برگشت به ایران متقاعد کند.
زهرا سلطان مشکهکار، مسئول تدارکات تیم ملی فوتبال زنان ایران که با نام «فلور» شناخته میشود، همراه محدثه ذلفی، پس از پنج بازیکن دیگر به دولت استرالیا اعلام پناهندگی کرد.
همزمان کاروان تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای حضور در رقابتهای جام قهرمانی آسیا اعزام شده بود، همچنان در مالزی مانده است.
هنوز مشخص نیست این توقف به دلیل نیافتن مسیر امن برای بازگشت به ایران است یا برای پیوستن دیگر پناهجویان به اعضای تیم، پیش از بازگشت.
پیشتر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، با «ضعیف» خواندن بازیکنان زن گفته بود آنها تحت تاثیر شرایط حضور در گلدکوست قرار گرفتهاند و مسئولان در تلاشاند همه بازیکنان را به ایران بازگردانند.
دادستانی جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه و تهدید غیرمستقیم بازیکنان از طریق خانوادههایشان، اعلام کرده بود: «برای صلاح خانوادههای خود به ایران بازگردید.»
شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با نیوزنیشن ابراز امیدواری کرد در پایان کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، «قطعا فرصت دوبارهای ایجاد خواهد شد و زمان امنتری برای مردم فراهم میشود تا خیابانها را دوباره در دست بگیرند.»
او گفت: «امیدوارم این آخرین فشار برای وادار کردن حکومت به فروپاشی نهایی و آغاز دورهای تازه برای ما باشد.»
شاهزاده پهلوی در پاسخ به پرسشی درباره چارچوب زمانی برای فراخوان تظاهرات مردم ایران گفت: «از زمان کشتار هممیهنانم که غیرمسلح بودند و در برابر حکومتی قرار داشتند که در سرکوب آنها تردید نکرد، ما مجبور شدیم از مردم بخواهیم برای حفظ امنیت خود در خانههایشان بمانند تا زمانی که شرایط برابر شود و سپس این فرصت را داشته باشند که دوباره به خیابانها بازگردند و اوضاع را در دست بگیرند.»
او افزود: «جدول زمانی برای فراخوان به طور مستقیم به میزان خنثیسازی نیروهای سرکوبگر بستگی دارد. کارزارهای هوایی که در روزهای اخیر علیه حکومت آغاز شده، نشان داده است که نهتنها پایگاههای اصلی حکومت، بلکه عناصری نیز که حکومت از آنها علیه جمعیت غیرنظامی استفاده کرده است، هدف حمله بودهاند.»
منابع امنیتی عراقی به رویترز گفتند سفارت آمریکا در بغداد در حملهای موشکی هدف قرار گرفت. آسوشیتدپرس نیز به نقل از دو مقام امنیتی گزارش داد یک موشک به سکوی بالگرد در داخل سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرده است.
منابع امنیتی به رویترز گفتند این حمله باعث برخاستن دود از ساختمان سفارت شد، اما جزئیاتی درباره میزان خسارت ارائه نکردند.
پیشتر العربیه به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده بود که یک حمله پهپادی سفارت آمریکا در بغداد را هدف قرار داده است.
دونالد ترامپ گفت تغییر حکومت در ایران ممکن است در نهایت رخ دهد، اما احتمالا بهصورت فوری اتفاق نخواهد افتاد. او سرکوب معترضان از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را مانعی بزرگ بر سر راه شکلگیری خیزش مردمی دانست.
ترامپ در گفتوگو با رادیو فاکسنیوز اظهار داشت نیروهای امنیتی وفادار به جمهوری اسلامی بهطور معمول معترضان را در خیابانها هدف گلوله قرار میدهند و این موضوع، با وجود افزایش فشار ناشی از ادامه درگیریها، چالشی جدی برای غیرنظامیان بدون سلاح ایجاد کرده است.
او با اشاره به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گفت: «آنها واقعا افراد را در خیابانها با مسلسل هدف قرار میدهند اگر بخواهند اعتراض کنند. برای مردمی که سلاح ندارند، این مانع بسیار بزرگی است.»
دونالد ترامپ افزود اگرچه تغییر در داخل ایران در نهایت رخ خواهد داد، اما در چنین شرایطی بعید است بهسرعت اتفاق بیفتد.
او گفت: «اتفاق خواهد افتاد، اما احتمالا ـ شاید نه فورا.»