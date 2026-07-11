أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، ضرورة "الثأر" لعلي خامنئي، مشددًا على أن إيران عازمة على ملاحقة من وصفهم بـ "مجرمي الحرب" ومعاقبتهم، والمطالبة منهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران.

وقال إيجئي، خلال لقائه عددًا من المحامين ورجال القانون، يوم السبت 11 يوليو (تموز): "سنلاحق المجرمين الدوليين بكل قوة وحزم ونعمل على معاقبتهم. كما نؤكد للجناة أننا سنستوفي منهم التعويض عن الخسائر التي أُلحقَت بالشعب الإيراني".

ودون أن يسمي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد إيجئي أن إيران "ماضية بإرادة راسخة في السعي إلى الثأر والمطالبة بالقصاص والانتقام".