قال مسؤول أميركي لشبكة "إيه بي سي نيوز" إن ملف مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المائة لا يزال أحد المحاور الرئيسية في المفاوضات مع إيران، مؤكدًا أن تسليم طهران لليورانيوم عالي التخصيب سيكون شرطًا أساسيًا للتوصل إلى أي اتفاق.

وأضاف المسؤول: "إما أن تسلّمنا إيران الغبار النووي، أو أن لدينا خيارات عسكرية منخفضة التكلفة للغاية لضمان بقاء هذه المواد مدفونة تحت الأرض إلى الأبد".

وشدد على أن المواد النووية تمثل عنصرًا أساسيًا في أي اتفاق، مضيفًا أنه إذا امتنعت إيران عن تسليم هذه المواد، فإن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أدوات ضغط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية.

وأكد المسؤول الأميركي: "في نهاية المطاف، الولايات المتحدة هي الطرف صاحب اليد العليا. نحن نريد الغبار النووي"، محذرًا في ختام تصريحاته: "إذا لم نحصل على الغبار النووي، فلن يكون هناك أي اتفاق مع إيران".

