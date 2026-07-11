أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان، أنها تجدد "عهد الدم والجهاد" مع مجتبى خامنئي، وستواصل مسار الثأر للمرشد الراحل علي خامنئي.

وفي البيان، أعربت الوزارة عن شكرها للمسؤولين العراقيين ورؤساء الدول «الصديقة والشقيقة» على مشاركتهم في مراسم تشييع علي خامنئي، ووصفت هذه المراسم بأنها رسالة انتقام موجهة إلى «قادة الجبهة المعادية».

وفي ختام البيان، أكدت المؤسسة الأمنية أنها ستواصل العمل، في إطار توجيهات المرشد مجتبى خامنئي، من أجل تحقيق أهداف النظام.