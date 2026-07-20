وأعرب ترامب عن "الحزن البالغ" لفقدانهم، مشيراً إلى أنهم "كانوا يقاتلون هناك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأكد أن إيران "تعرّضت لأضرار جسيمة جداً وخسرت عسكرياً كل شيء تقريباً"، مضيفاً: "لم يتبقَّ لديها الكثير. ما زالت تمتلك بعض الصواريخ وعدداً من الطائرات المسيّرة وقدرة إنتاجية محدودة، لكنها ليست كبيرة".

وختم بالقول: "نحن نسيطر على مضيق هرمز، وهم لا يسيطرون على أي شيء".