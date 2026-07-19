وبحسب التقرير، تُقدّر إسرائيل أنه بعد أسبوع من الضربات الأميركية داخل إيران، يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توسيع نطاق العمليات العسكرية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع لـ "القناة 13": "يبذل الإيرانيون جهودًا كبيرة لإبعاد إسرائيل عن هذه المواجهة، لكن إذا صعّد الأميركيون هجماتهم، فقد يتغير هذا الوضع".

وفي الوقت نفسه، دعت السفارة الأميركية في إسرائيل المواطنين الأميركيين إلى إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط، ولا سيما إلى إسرائيل، في ظل احتمال تصاعد التوترات بشكل غير متوقع.

وأضافت القناة 13 أن جهود الوساطة التي تقودها قطر لخفض التصعيد لا تزال مستمرة، إلا أن مصادر سياسية إسرائيلية تعتقد أن هذه الجهود لن تؤثر، في المدى القريب، على قرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

