قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الحكومة مستعدة، من أجل "كرامة البلاد والشعب الإيراني"، ليس فقط لتحمل الشتائم ورشق الحجارة، بل وحتى "تلقي الرصاص".

وكانت مجموعة من الأشخاص قد رشقوا وزير الخارجية، عباس عراقجي، بالحجارة خلال مراسم دفن علي خامنئي في طهران، فيما تعرض الرئيس مسعود بزشكيان لهتافات مسيئة من قِبل عدد من مؤيدي النظام.

وأشارت مهاجراني إلى ما شهدته الأيام الأخيرة من مواقف عدائية، قائلة: "شهدنا في الفضاء العام بعض هذه التصرفات، لكن يجب الإقرار بأن عدد من قاموا بها كان محدودًا جدًا. وبالمقارنة مع مشاعر التقدير والشكر التي أبداها المواطنون تجاه جهود الحكومة، فإن هذه التصرفات كانت قليلة للغاية، إلا أن صوتها كان مرتفعًا".

وأضافت: "عندما نعمل، علينا أن نتعرض للأذى، وأن نكون محل مساءلة، وفي كثير من الأحيان علينا أن نتحمل ذلك".