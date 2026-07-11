أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة خراسان رضوي، شمال شرق إيران، أن اثنين من عناصر قوات "الباسيج"، هما سجاد علوي ومهدي هنرمند، قُتلا في حادث إطلاق النار، الذي وقع مساء الخميس 9 يوليو (تموز)، في مدينة مشهد، بالتزامن مع مراسم دفن علي خامنئي.

وجاء في بيان الحرس الثوري أن أحد المارة أُصيب خلال إطلاق النار الذي استهدف دورية تابعة لقوات "الباسيج"، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أن عناصر "الباسيج" كانوا يقومون بـ "دورية لإرساء الهدوء وتوفير الأمن" عند وقوع الحادث.

وكان نائب محافظ خراسان رضوي للشؤون الأمنية وإنفاذ القانون، أمير الله شمقدري، قد صرح، يوم الجمعة 10 يوليو، بأن إطلاق النار لم يكن حادثًا "أمنيًا" أو "إرهابيًا"، وإنما وقع على خلفية "خلاف شخصي".

