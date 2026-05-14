قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اقترح المساعدة لضمان حرية عبور السفن في مضيق هرمز.

وجاءت هذه التصريحات في وقت لم تتوصل فيه الولايات المتحدة وإيران بعد إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

وقال ترامب، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى الصين: "الرئيس شي يريد التوصل إلى اتفاق، وقال إنه إذا استطاع المساعدة بأي شكل فسيكون سعيدًا بذلك".

وأضاف: "أي شخص يشتري هذا القدر من النفط لديه علاقة ما معهم، لكنه قال إنه يريد أن يكون مضيق هرمز مفتوحًا".

وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد صرّح سابقًا بأن ترامب ناقش ملف إيران مع شي جين بينغ، لكنه لم يطلب أي مساعدة.