قائد القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تمتلك سوى 10 % فقط من طائراتها المسيّرة
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إن إيران لا تملك سوى 10 في المائة من طائراتها المسيّرة.
وأضاف كوبر أن القوات الأميركية لم تعد تستخدم الذخائر المتقدمة والمكلفة لإسقاط الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وقد أصبحت مخزونات الولايات المتحدة من أنظمة الأسلحة باهظة الثمن، بما في ذلك صواريخ الاعتراض المتقدمة، قضية مثيرة للجدل خلال الحرب مع إيران؛ حيث كانت القوات الأميركية تستخدمها للدفاع ضد الطائرات المسيّرة الإيرانية. لكن كوبر أوضح أن الجيش الأميركي بات يستخدم الآن ذخائر أرخص.