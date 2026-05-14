ذكر موقع "أكسيوس"، في تقرير له أن المسؤولين الأمريكيين لا يتوقعون أن يتخذ ترامب أي إجراء كبير خلال زيارته للصين بشأن إيران، لكنهم يعتقدون أنه قد يقرر خطواته التالية مباشرة بعد انتهاء الزيارة.

وبحسب التقرير، من بين الخيارات المطروحة إعادة إطلاق ما يُسمى «مشروع الحرية»، وهو خطة تهدف إلى قيام البحرية الأميركية بكسر الجمود في مضيق هرمز.

كما أشار التقرير إلى احتمال بدء حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية داخل إيران.

وأضاف مسؤولون إسرائيليون أنهم سيكونون في حالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية.