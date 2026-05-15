وبحسب المسؤولين، يواجه الساعدي اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة، بينها كنيس في مدينة نيويورك.

ومن المقرر أن يمثل الساعدي، يوم الجمعة 15 مايو (أيار)، أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، فيما لم تتضح بعد كيفية اعتقاله أو نقله إلى الولايات المتحدة.

ووفق الشكوى الجنائية، التي كُشف عنها اليوم، يُتهم الساعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجومًا في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي، ردًا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

وتقول الشكوى إن الساعدي يعد من قادة كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة عراقية تعمل كقوة بالوكالة للحرس الثوري الإيراني، وتساعد طهران في توسيع نفوذها الإقليمي عبر استهداف القوات الأميركية والمصالح الدبلوماسية.

كما ورد في الشكوى أنه كان يخطط لاستهداف أميركيين ويهود في لوس أنجلوس ونيويورك، وبدأ الإعداد لهجوم على كنيس يهودي في نيويورك.

واتهمت السلطات الساعدي وشركاءه بالتخطيط والتنسيق لـ 18 هجومًا في أوروبا وهجومين آخرين في كندا، إضافة إلى توجيه أفراد لتنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك نيويورك.

كما ذكرت الشكوى أن الساعدي كان يعرف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، الذي قُتل في ضربة أميركية عام 2020.

وقالت الحكومة الأميركية أيضًا إن الساعدي كان على صلة وثيقة بأبو مهدي المهندس، الذي قُتل هو الآخر في الضربة نفسها عام 2020.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله بالوقوف وراء هجمات على قواعد أميركية في العراق وسوريا، وتصنفها منظمة إرهابية أجنبية. وتُعد الجماعة من أبرز أذرع النفوذ الإيراني في المنطقة.

وتأسست كتائب حزب الله بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وأصبحت لاحقًا أحد أبرز مكونات قوات «الحشد الشعبي»، التي جرى دمجها ضمن المنظومة الأمنية العراقية.

ورغم ذلك، تقول السلطات الأميركية إن الجماعة ما زالت تتلقى توجيهات مباشرة من الحرس الثوري الإيراني وتشارك في تنفيذ أجندة طهران الإقليمية.

وأشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في شهر مارس (آذار) الماضي، إلى أن هذه المجموعة اختطفت صحافية أميركية تُدعى شيلي كيتلسون في بغداد، ثم أطلقت سراحها لاحقًا.