قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر، خلال جلسة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن الجماعات المدعومة من إيران نفذت أكثر من 350 هجومًا على القوات والدبلوماسيين الأميركيين خلال الـ 30 شهرًا التي سبقت "الغضب الملحمي"، بمعدل يزيد على هجوم واحد كل 3 أيام.
وأضاف أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل أربعة جنود أميركيين وإصابة نحو 200 آخرين.
كما قال إن حركة حماس وحزب الله وجماعة أنصار الله (الحوثيين) لم تعد تتلقى الدعم والتسليح من طهران.
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إن إيران لا تملك سوى 10 في المائة من طائراتها المسيّرة.
وأضاف كوبر أن القوات الأميركية لم تعد تستخدم الذخائر المتقدمة والمكلفة لإسقاط الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وقد أصبحت مخزونات الولايات المتحدة من أنظمة الأسلحة باهظة الثمن، بما في ذلك صواريخ الاعتراض المتقدمة، قضية مثيرة للجدل خلال الحرب مع إيران؛ حيث كانت القوات الأميركية تستخدمها للدفاع ضد الطائرات المسيّرة الإيرانية. لكن كوبر أوضح أن الجيش الأميركي بات يستخدم الآن ذخائر أرخص.
أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، أن قدرة إيران على تهديد جيرانها ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة قد تراجعت بشكل ملحوظ.
ونقلت "رويترز" عنه قوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "التهديد الإيراني تراجع بشكل كبير، ولم تعد طهران قادرة على تهديد الشركاء الإقليميين أو الولايات المتحدة بالطرق التي كانت عليها سابقًا".
وأضاف: "لقد أصبحوا أضعف بشكل ملحوظ".
وأشار إلى أن هذا هو أول ظهور له أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ منذ بداية الحرب مع إيران، ومن المقرر أن يجيب عن أسئلة حول العمليات العسكرية وإمكانية إغلاق مضيق هرمز.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن المملكة العربية السعودية اقترحت توقيع اتفاق عدم اعتداء في الشرق الأوسط مع إيران.
كما ذكرت "رويترز" أن السعودية خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران شنت ضربات على مواقع جماعات مسلحة مدعومة من طهران في العراق، عبر مقاتلاتها الجوية، قرب الحدود الشمالية للمملكة مع العراق، وبعضها تزامن مع وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الماضي بين طهران وواشنطن.
وأضافت تقارير عسكرية أن مصادر عراقية قالت إن هجمات صاروخية أُطلقت من الأراضي الكويتية على العراق في حالتين على الأقل.
قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والبلديات في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوكار، إن إيران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء، خصوصًا في ما يتعلق بالمعرفة النووية والمواد المخصبة.
وأضاف ممثل مدينة "يزد" أن الهدف من التغريدات المتكررة لدونالد ترامب هو الإيحاء بوجود انقسام بين المسؤولين في النظام وغياب مركز قرار موحد في إيران.
وتابع قائلاً إنه حتى في حال نجاح المفاوضات، لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة؛ لأن عمليات التخريب والاغتيال تبقى دائمًا ضمن سياساتها.
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إن الرئيس دونالد ترامب أثار ملف إيران خلال محادثاته مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، لكنه "لم يطلب منه أي شيء".
وأكد روبيو أن الولايات المتحدة لم تطلب من الصين المساعدة ولا ترى حاجة لذلك.
وأضاف أن الرئيس أوصل رسالة واضحة مفادها أنه إذا اعتقدت طهران أنها تستطيع استغلال الظروف السياسية الداخلية في الولايات المتحدة للضغط عليه من أجل قبول اتفاق غير مناسب، فهي "مخطئة بشدة".