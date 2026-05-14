حسين شریعتمداري: يجب وضع استعادة البحرين على جدول الأعمال فوراً
طالب ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شریعتمداري، في مقال له، بضرورة تحرك إيران لاستعادة البحرين فوراً، مشيراً إلى تاريخ انفصالها عن إيران.
وكتب شریعتمداري: "هل هناك أدنى شك في حقيقة أن البحرين ما زالت جزءاً من الأراضي الإيرانية؟ إذا لم يكن هناك شك، وهو كذلك بالفعل، فلماذا لا يتم اتخاذ أي إجراء لاستعادتها؟".
وأضاف شریعتمداري قائلاً: "المتوقع، وهو توقع مستحق وضروري، أن تضع إيران الآلية القانونية لاستعادة البحرين على جدول أعمالها العاجل".
كما تساءل في مقاله: "لماذا يجب أن يكون جزء من أراضي إيران ليس فقط تحت سيطرة الأجانب، بل يتحول أيضاً إلى قاعدة للولايات المتحدة وإسرائيل؟".
أفادت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بتنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عباسي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، فجر الأربعاء 13 مايو (أيار)، بسجن "قزل حصار" في مدينة كرج.
ونقلت "هرانا" عن مصدر مطلع ومقرّب من عائلته أن مسؤولي السجن طلبوا من العائلة الحضور للزيارة الأخيرة، إلا أنه بعد وصولهم تم منعهم من اللقاء، قبل أن يتم إبلاغهم لاحقًا عبر اتصال هاتفي بتنفيذ حكم الإعدام.
وأضاف المصدر أن عائلة عباسي غادرت السجن دون السماح لها بالزيارة، لتتلقى بعد ذلك مباشرة خبر تنفيذ الحكم.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 27 أبريل (نيسان) الماضي، بتأييد حكم الإعدام بحق محمد عباسي، إضافة إلى حكم بالسجن 25 عامًا بحق ابنته فاطمة عباسي المحتجزة في سجن إيفين، من قًبل المحكمة العليا.
وتشير معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن عباسي وابنته تعرضا لضغوط وتعذيب شديد خلال التحقيقات، كما حُرما من حق الحصول على محامٍ في جميع مراحل القضية، بما في ذلك التحقيق والنيابة والمحاكمة وحتى نظرها في المحكمة العليا.
قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، إن رئيس الوزراء المكلف أخذ بجدية توصيات الولايات المتحدة بشأن إبعاد الجماعات المسلحة عن الحكومة.
وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين حكومة محمد شياع السوداني والحكومة الحالية من حيث وجود الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن حكومة السوداني شهدت وجود عدد كبير من الأشخاص المرتبطين بهذه الجماعات داخل مؤسسات الدولة، بينما لا يظهر هذا الوضع في الحكومة الحالية حتى الآن، ما لم تحدث تغييرات في اللحظات الأخيرة.
وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، قد أكد في تصريح سابق أن الأميركيين أبلغوا بغداد بأنهم لن يتعاونوا مع الحكومة إذا ضمت أي وزير مرتبط بجماعات مسلحة.
وبحسب تقارير، من المقرر أن يصوّت البرلمان العراقي، يوم الخميس 14 مايو (أيار)، على جزء من تشكيلة الحكومة الجديدة.
ويُستخدم في العراق مصطلح "رئيس الوزراء المكلف" للإشارة إلى الشخص المكلّف بتشكيل الحكومة قبل حصولها على ثقة البرلمان، حيث لا يمتلك صلاحيات تنفيذية كاملة.
وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى العاصمة الصينية بكين، يوم الأربعاء 13 مايو (أيار)، وسط مراسم استقبال رسمية ذات طابع بروتوكولي واسع.
وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض، فقد كان في استقباله نائب رئيس جمهورية الصين، هان تشنغ، إلى جانب عدد من المسؤولين، من بينهم سفير الولايات المتحدة في الصين، ديفيد بيردو، وسفير الصين لدى الولايات المتحدة، وشي فِنك، ونائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو.
كما شارك في الاستقبال نحو 300 طالب صيني بملابس موحدة باللونين الأزرق والأبيض، اصطفوا على مدرج المطار حاملين أعلام الصين والولايات المتحدة. وحضر أيضًا حرس الشرف العسكري وفرقة موسيقية عسكرية.
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الصيني ، شي جين بينغ، نظيره الأميركي، رسميًا، صباح الخميس 14 مايو بالتوقيت المحلي.
أفادت مجلة "مدام فيغارو" بأن الصحافي في "باريس ماتش"، فلوريان تارديف، ذكر في كتابه الجديد أن السبب وراء الصفعة التي وجهتها زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إليه على متن الطائرة، كان اكتشافها رسائل غرامية أرسلها ماكرون إلى الممثلة الإيرانية، غولشيفته فراهاني.
ووفقًا لما نشرته المجلة، فقد أكد تارديف أن المعلومات المطروحة تستند إلى وقائع ملموسة، مشيرًا إلى أن ماكرون خاض علاقة "أفلاطونية" مع الممثلة الإيرانية استمرت لعدة أشهر.
ويأتي صدور هذا التقرير في وقت كان فيه قصر الإليزيه قد وصف الواقعة، في وقت سابق، بأنها مجرد "لحظة حميمية" بين إيمانويل ماكرون وزوجته.
وأوضح تارديف أن الرئيس الفرنسي أقام علاقة "أفلاطونية" مع "غولشيفته" لعدة أشهر، وأنه "كتب رسائل تجاوزت الحدود نسبيًا"، تضمنت عبارات مثل: "أعتقد أنكِ جميلة جدًا". وأضاف تارديف: "هذا هو بالضبط ما نقله لي المحيطون به، وأقوم بالكشف عنه اليوم".
أفادت وكالة "میزان" للأنباء، المنصة الإعلامية للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي إحسان أفرشته، وذلك بتهمة "التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح إسرائيل".
يُذكر أن إحسان أفرشته، وهو من مواليد عام 1993 ومن أبناء مدينة أصفهان، حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية وكان متخصصاً في شبكات وتكنولوجيا المعلومات. وقد جرى اعتقاله من قبل القوات الأمنية في أوائل عام 2024 عقب عودته من تركيا إلى إيران.
وقد قضى أفرشته عدة أشهر في الحبس الانفرادي داخل مراكز احتجاز أمنية، حيث خضع للاستجواب والضغوط النفسية، قبل أن يتم نقله إلى العنبر العام في سجن "إيفين" في أكتوبر من العام نفسه.
من جانبه، ذكر "مركز حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق أن تهمة "التجسس لصالح إسرائيل" الموجهة ضد إحسان أفرشته قد استندت إلى "اعترافات قسرية تحت التعذيب"، مشيراً إلى عدم وجود أي أدلة موثوقة في ملف القضية.