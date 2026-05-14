أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، أن قدرة إيران على تهديد جيرانها ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة قد تراجعت بشكل ملحوظ.

ونقلت "رويترز" عنه قوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "التهديد الإيراني تراجع بشكل كبير، ولم تعد طهران قادرة على تهديد الشركاء الإقليميين أو الولايات المتحدة بالطرق التي كانت عليها سابقًا".

وأضاف: "لقد أصبحوا أضعف بشكل ملحوظ".

وأشار إلى أن هذا هو أول ظهور له أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ منذ بداية الحرب مع إيران، ومن المقرر أن يجيب عن أسئلة حول العمليات العسكرية وإمكانية إغلاق مضيق هرمز.

وقال كوبر إن "المجموعات المسلحة المدعومة من إيران نفذت خلال 30 شهرًا قبل عملية (الغضب الملحمي) أكثر من 350 هجومًا على القوات والدبلوماسيين الأميركيين، بمعدل يزيد عن هجوم واحد كل ثلاثة أيام، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود أميركيين وإصابة نحو 200 آخرين".