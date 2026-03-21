دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى «ضبط النفس عسكريًا لتجنب أي خطر بوقوع حادث نووي»، وذلك عقب تقارير عن استهداف موقع "نطنز" لتخصيب اليورانيوم في إيران.

وأوضحت الوكالة، عبر منصة «إكس»، أن إيران أبلغتها بتعرض منشأة نطنز لهجوم، يوم السبت 21 مارس (آذار).

وأضافت أنه "لم يتم تسجيل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع خارج الموقع"، مؤكدة أنها تواصل تقييم الوضع.

وفي المقابل، أفاد هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادره، بأن الهجوم نُفذ من قِبل الولايات المتحدة.

كما ذكرت قناة "العربية"، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن الضربات على "نطنز" جرت بمشاركة أميركية واستخدمت فيها ذخائر ثقيلة.