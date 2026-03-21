22 دولة تدين هجمات إيران على الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز
أدان قادة 22 دولة، من بينها الإمارات وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، هجمات إيران على السفن التجارية والبنية التحتية للطاقة، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
وجاء في البيان دعوة إيران إلى الوقف الفوري للهجمات والتهديدات ضد الملاحة البحرية، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وأضاف البيان، الذي وقّعت عليه أيضًا دول مثل اليابان وهولندا والبحرين وكوريا الجنوبية وإيطاليا: "ندين بأشد العبارات هجمات إيران على السفن التجارية غير المسلحة في المياه الخليجية، واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل إيران".