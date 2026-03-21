الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عشرات الأهداف العسكرية في طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عشرات الأهداف التابعة للنظام الإيراني، يوم السبت 21 مارس (آذار) في موجة من الهجمات الجوية على طهران.
كما أفاد بأنه استهدف عدة منظومات دفاع جوي إيرانية في نقاط مختلفة من العاصمة.
ووفقًا للتقرير، شملت الأهداف المجمع المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، ومواقع تخزين المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ، ومجمعًا تابعًا لوزارة الدفاع لإنتاج وقود الصواريخ، وموقع إنتاج مكونات الصواريخ الباليستية في طهران.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن استهداف هذه المواقع سيضعف بشكل كبير قدرة إيران على مواصلة إنتاج الصواريخ الباليستية.