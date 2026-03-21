صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لـ "إيران إنترناشيونال"، بأن مستوى التهديد من قِبل النظام الإيراني وعناصره يُقيّم بأنه "مرتفع جدًا".

وأكد أن الأجهزة الأمنية الاتحادية وفي الولايات الألمانية قامت، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية اليهود والمراكز الإسرائيلية ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، فضلاً عن تأمين معارضي النظام الإيراني، مع تكثيف هذه الإجراءات عند الضرورة.

ووفقًا لهذه التصريحات، تقوم هذه الأجهزة بتقييم مستوى التهديد بشكل مستمر، وهي في حالة تأهب قصوى.

وأضاف المتحدث أن الأجهزة الأمنية الفيدرالية تعمل بتنسيق وثيق وتبادل للمعلومات مع سلطات الولايات والشركاء الدوليين، مؤكداً أن مواجهة "القمع العابر للحدود"- الذي يشمل استهداف أنشطة الجماعات والأفراد المعارضين خارج حدود بلادهم- لا يزال مدرجًا على جدول الأعمال.

كما شدد متحدث وزارة الداخلية الألمانية على أن أي نشاط تقوم به مؤسسات حكومية أجنبية أو عناصر تابعة لها ضد المعارضين ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في ألمانيا يُؤخذ على محمل الجد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الأخرى ووزارة الخارجية للتصدي بفاعلية لعمليات القمع العابر للحدود.