أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، تحقيق تفوق جوي فوق إيران عبر أكثر من ثمانية آلاف طلعة قتالية، مؤكدًا أن قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز قد تراجعت.
وقال قائد "سنتكوم" إن القوات الأميركية استهدفت رادارات إيرانية كانت تُستخدم لتهديد الملاحة.
وأضاف: "استهدفنا 130 قطعة بحرية إيرانية، وخلال 22 يومًا من العمليات، ضربنا أكثر من ثمانية آلاف هدف عسكري داخل إيران، والقدرات القتالية لإيران آخذة في التراجع".
وتابع: "لقد دمرنا القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية".