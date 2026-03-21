أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية نفذت غارات جوية واسعة فوق طهران، استهدفت مواقع لإنتاج الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح الجيش، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أن سلاح الجو، وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، نفّذ خلال الليل هجومًا جويًا واسع النطاق، تم خلاله ضرب عشرات الأهداف التابعة لما وصفه بـ«النظام الإيراني».

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت مواقع تُستخدم لإنتاج مكونات حيوية تدخل في تطوير الصواريخ الباليستية لدى مختلف الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وأشار أيضًا إلى استهداف مجمّع مركزي تابع للحرس الثوري يُستخدم في تصنيع أجزاء الصواريخ الباليستية، إلى جانب مواقع أخرى، من بينها منشأة لتخزين مكونات الإنتاج، ومجمّع مرتبط بوزارة الدفاع مسؤول عن إنتاج وقود الصواريخ، إضافة إلى موقع لتصنيع أجزاء الصواريخ.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الضربات «تُضعف بشكل كبير قدرة إيران على مواصلة إنتاج المكونات الحيوية للصواريخ الباليستية في هذه المنشآت».