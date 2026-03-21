أفادت شبكة "كان" الإسرائيلية بأن الهجوم الذي وقع يوم السبت 21 مارس (آذار) على منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم قد نُفذ من قِبل الولايات المتحدة.

ووفقاً لهذا التقرير، استخدمت أميركا قنابل "خارقة للتحصينات" لاستهداف هذا الموقع.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق من صباح السبت بتعرض مجمع "نطنز" للتخصيب لهجوم.