أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أنه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أدان الجانبان "الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة، والتي تهدد الاستقرار الإقليمي وتعرقل سلاسل الإمداد العالمية".

وكتب مودي على منصة "إكس" أنه وبزشكيان "شددا على أهمية حماية حرية الملاحة وضمان بقاء خطوط الشحن مفتوحة وآمنة".

وفي الأيام الأخيرة، قام النظام الإيراني بعرقلة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، ما أثار انتقادات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.