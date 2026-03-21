أعلن الجيش الأردني أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تعرّضت البلاد لهجمات بـ 240 صاروخًا وطائرة مسيّرة إيرانية، تم اعتراض وتدمير معظمها.

وجاء في بيان الجيش: "نجح سلاح الجو في اعتراض وتدمير 222 صاروخًا وطائرة مسيّرة، فيما لم تتمكن أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض 18 منها".

وفي السياق نفسه، أفاد المكتب الإعلامي للجيش الأردني بأن 36 صاروخًا وطائرة مسيّرة استهدفت البلاد خلال الأسبوع الماضي، موضحًا: "تم اعتراض وتدمير 14 صاروخًا و21 طائرة مسيّرة، بينما لم تتمكن الدفاعات من إحباط هجوم واحد".

وكانت السلطات الصحية الأردنية قد أعلنت في وقت سابق إصابة 29 شخصًا، جميعهم غادروا المستشفيات لاحقًا.

ومنذ بدء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قامت طهران باستهداف عدة دول في المنطقة، من بينها الأردن.