أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت 21 مارس (آذار) أول أيام العام الإيراني الجديد، بتعرض مناطق مختلفة في إيران، بالإضافة إلى العاصمة طهران، لهجمات مشتركة شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وشملت الاستهدافات مواقع في مدن جيلان غرب، ويزد، ورامسر، وبوشهر، ودزفول، وعدة مدن أخرى.

وبحسب التقارير الواردة، فقد تعرض مجمع "نطنز" لتخصيب اليورانيوم بدوره لهجوم ضمن هذه العمليات.