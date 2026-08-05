امید عالیشاه، کاپیتان پیشین پرسپولیس به گلگهر پیوست
امید عالیشاه، کاپیتان فصل گذشته پرسپولیس، با امضای قراردادی یکساله به گلگهر پیوست.
امید عالیشاه، کاپیتان فصل گذشته پرسپولیس، با امضای قراردادی یکساله به گلگهر پیوست.
عالیشاه که سالها بازوبند کاپیتانی پرسپولیس را بر بازو داشت و یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ این باشگاه به شمار میرود، پس از پایان همکاری با سرخپوشان، فصل جدید فوتبال خود را با پیراهن گلگهر آغاز خواهد کرد.
روزنامه دیلی تلگراف به نقل از منابع آگاه نوشت که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای جلوگیری از برکناری جیانی اینفانتینو از ریاست فیفا، پس از جنجال طرح فروش بخشی از سهام جام جهانی، «هر کاری از دستش بربیاید انجام خواهد داد.»
اینفانتینو پس از شکست طرح ۱۵ میلیارد پوندی (۲۰ میلیارد دلاری) خود برای خصوصیسازی داراییهای تجاری فوتبال، با فشار فزایندهای برای استعفا روبهرو شده است.
گزارشهایی که روز دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، حاکی از آن بود که اینفانتینو قرار است با اعضای کابینه ترامپ، از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کند تا جایگاه خود را تقویت کند. فیفا و وزارت امور خارجه آمریکا این گزارشها را رد کردند.
با این حال، یکی از مقامهای ارشد دولت آمریکا که به هر دو نفر نزدیک است، به دیلی تلگراف گفت ترامپ پس از آنکه اینفانتینو به آمریکا برای برگزاری «بهترین جام جهانی تاریخ» کمک کرد، به او علاقهمند شده و مایل است او در سمت خود باقی بماند.
جام جهانی امسال زمانی با جنجال روبهرو شد که ترامپ اعلام کرد از اینفانتینو خواسته است محرومیت فولارین بالوگان برای دیدار مرحله یکهشتم نهایی آمریکا برابر بلژیک لغو شود.
این منبع گفت: «جیانی کمک بزرگی کرد تا بهترین جام جهانی تاریخ را برگزار کنیم. رییسجمهوری او را بسیار دوست دارد. مطمئنم هر کاری بتواند برای کمک به او انجام خواهد داد.»
او افزود: «فکر نمیکنم رییسجمهوری نظرش را درباره او تغییر دهد، چون فردی وفادار است. جیانی جام جهانی را برای آمریکا به بهترین شکل برگزار کرد و ما برای این موضوع ارزش قائلیم.»
پیش از این جنجال، گزارش شده بود ترامپ علاقه دارد اینفانتینو دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد شود؛ سازمانی که ترامپ بارها گفته دیگر کارآمد نیست.
اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد، در نخستین دیدار خود با ترامپ در اوت ۲۰۱۸ با همراه داشتن کارتهای قرمز و زرد، توجه او را جلب کرد و با شوخی گفت این کارتها «ممکن است هنگام برخورد با رسانهها به کارتان بیاید.»
از آن زمان، روابط این دو نزدیکتر شده است.
در مراسم قرعهکشی جام جهانی در ماه دسامبر، اینفانتینو «جایزه صلح فیفا» را به ترامپ اهدا کرد؛ اقدامی که پس از ناکامی او در دریافت جایزه صلح نوبل، که بارها علاقه خود به آن را ابراز کرده بود، انجام شد.
ترامپ همچنین یک جام طلایی با نام خود و یک مدال یادبود دریافت کرد.
نیویورکپست روز دوشنبه گزارش داد اینفانتینو پس از شکست طرح فروش بخشی از جام جهانی، تلاش کرده با ترامپ تماس بگیرد اما موفق نشده است.
ترامپ نیز روز جمعه در پاسخ به پرسشی درباره این طرح گفت از زمان مطرح شدن این موضوع، با اینفانتینو گفتوگو نکرده است.
پائولو زامپولی، فرستاده ویژه آمریکا در امور مشارکتهای جهانی، گفت: «کارنامه جیانی اینفانتینو حفظ انحصار فوتبال برای ثروتمندترین نهادهای این ورزش نیست، بلکه گسترش فوتبال به کشورهای بیشتر، جوامع بیشتر و کودکان بیشتر است.»
او افزود: «او به نگرانیها گوش داد و طرح را کنار گذاشت؛ همان کاری که یک رهبر باید انجام دهد. اکنون بحث اصلی این است که چگونه ثروت و فرصتهای فوتبال به همه ۲۱۱ کشور عضو برسد، نه اینکه فقط در اختیار گروهی محدود باقی بماند.»
وینیسیوس جونیور پس از پایان جام جهانی، روز دوشنبه برای نخستین جلسه تمرینی پیشفصل و انجام آزمایشهای پزشکی به باشگاه بازگشت. او این هفته برای نخستین بار زیر نظر ژوزه مورینیو تمرین میکند. بیبیسی اسپرت نوشته که مورینیو مشتاق است این وینگر آینده خود را به رئال مادرید گره بزند.
وینیسیوس قرار است این هفته مذاکرات تمدید قراردادش با رئال مادرید را از سر بگیرد؛ در حالی که آرسنال، قهرمان لیگ برتر انگلستان، همچنان این مهاجم برزیلی را به عنوان گزینه اصلی خود برای تقویت سمت چپ خط حمله زیر نظر دارد.
به نوشته بیبیسی این بازیکن ۲۶ ساله علاقه دارد از نظر مالی به عنوان بزرگترین ستاره رئال مادرید شناخته شود؛ بهویژه پس از آنکه سالها پیش از پیوستن کیلیان امباپه، بار اصلی تیم را بر دوش کشیده بود.
با این حال، رئال مادرید به طور سنتی در دوران ریاست فلورنتینو پرس، ساختار دستمزدهای خود را با سختگیری حفظ کرده است و در حال حاضر امباپه پردرآمدترین بازیکن باشگاه به شمار میرود.
با وجود این اختلافها، وینیسیوس رئال مادرید را «باشگاه رویاهای من» توصیف کرده و گفته است امیدوار است «سالهای زیادی» در این تیم بماند.
آرسنال در صورتی که وضعیت قرارداد وینیسیوس همچنان نامشخص بماند، او را اولویت اصلی خود برای جذب در پست وینگر چپ میداند.
با این حال، هرچند احتمال انتقال یکی از بهترین مهاجمان جهان به شمال لندن هیجان زیادی میان هواداران ایجاد کرده است، هنوز ابهامهای فراوانی درباره در دسترس بودن این بازیکن در تابستان امسال وجود دارد.
رئال مادرید و نمایندگان وینیسیوس در ۱۸ ماه گذشته درباره تمدید قرارداد او در حال مذاکره بودهاند. قرارداد فعلی این بازیکن تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد.
خود وینیسیوس نیز قصد دارد در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بماند، اما با توجه به اینکه قراردادش تابستان آینده به پایان میرسد، اگر توافقی حاصل نشود، رئال مادرید ممکن است او را به صورت بازیکن آزاد از دست بدهد.
همین موضوع باعث شده باشگاه برای تعیین تکلیف آینده او پیش از پایان پنجره نقلوانتقالات احساس فوریت بیشتری داشته باشد و انتظار میرود مذاکرات طی روزهای آینده با جدیت از سر گرفته شود.
وضعیتی مشابه در سال ۲۰۲۳ نیز رخ داده بود؛ زمانی که قرارداد قبلی وینیسیوس وارد سال پایانی خود شده بود و او در نهایت قراردادش را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد.
مذاکرات تمدید قرارداد به دلیل اختلاف بر سر دستمزد و جایگاه او در باشگاه، روند گفتوگوها کند شده است.
آرسنال آماده اقدام است
میکل آرتتا پیشتر تاکید کرده بود که پنجره نقلوانتقالات فعلی فرصتی است تا آرسنال را به سطحی بالاتر برساند و سرمربی توپچیها به جذب وینیسیوس علاقهمند شده است.
اگر این انتقال انجام شود، نشانه روشنی خواهد بود از اینکه آرسنال پس از قهرمانی فصل گذشته در لیگ برتر، قصد دارد با جذب یکی از بهترین بازیکنان جهان در اوج دوران حرفهایاش، گام بعدی را بردارد.
افراد نزدیک به وینیسیوس همواره احتمال انتقال فوری او را کماهمیت جلوه دادهاند.
آرسنال نیز میداند که حتی اگر هدفش وارد سال پایانی قرارداد شده باشد، هیچ تضمینی برای جذب او وجود ندارد و در مقطع کنونی، تصمیم نهایی در اختیار خود بازیکن است.
روزنامه تلگراف در گزارشی درباره جانشینان احتمالی جیانی اینفانتینو مینویسد؛ ویکتور مونتاگلیانی، رییس کنکاکاف، از نگاه مخالفان جیانی اینفانتینو، گزینهای است که میتواند مخالفان رییس فیفا را متحد کند. او بیشترین حمایت را برای رقابت با جیانی اینفانتینو به دست آورده است.
به نوشته تلگراف، شهردار ونکوور سپتامبر گذشته روزی را به نام «روز ویکتور مونتاگلیانی» نامگذاری کرد و از او به عنوان مدیری در فوتبال تقدیر کرد که «رویاهای بزرگی» را برای همه کاناداییها الهام بخشیده است.
اما به نظر میرسد جاهطلبیهای خود مونتاگلیانی نیز حد و مرزی ندارد؛ او به گزینهای تبدیل شده که بیشترین حمایت را برای رقابت با جیانی اینفانتینو به دست آورده است. چهرههای اصلی تلاش برای برکناری رییس فیفا معتقدند مونتاگلیانی در هفتههای آینده به «چهره وحدتبخش» مخالفان تبدیل خواهد شد.
با این حال، در شرایطی که اینفانتینو با وجود تهدید رای عدم اعتماد همچنان برای حفظ قدرت تلاش میکند، نزدیکان مونتاگلیانی تاکید دارند که «هنوز برای نتیجهگیری زود است.»
اما نکته اینجاست که او نیز مانند اینفانتینو چند نقطه ضعف دارد؛ مونتاگلیانی پیشتر از فیفا، برای افزایش درآمد به سراغ مدل خصوصیسازی رفته بود و شرکت Canada Soccer Business را راهاندازی کرد؛ شرکتی خصوصی که برای مدیریت حقوق رسانهای و بازاریابی فدراسیون فوتبال کانادا تاسیس شد.
این مدیر کانادایی-ایتالیایی همچنین سالانه بیش از سه میلیون دلار حقوق دریافت میکند و به همین دلیل یکی از پردرآمدترین مدیران فوتبال جهان به شمار میرود.
«فعلا باید اینفانتینو را پایین بکشیم»
یکی از افراد نزدیک به مونتاگلیانی، ۶۰ ساله، که قرار است سال آینده برای تمدید ریاست خود بر کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کنکاکاف) نامزد شود، گفت: «تمرکز فعلا بر موضوع اصلی است. مهمترین مسئله در حال حاضر نامزدها نیستند، بلکه از بین رفتن اعتماد به رهبری فعلی فیفا است.»
با این حال، اگر برنامه مخالفان طی روزها و هفتههای آینده طبق انتظار پیش برود، مونتاگلیانی، مدیری عملگرا که از جمله دوستانش کارلو آنچلوتی است، باید درباره نامزدی خود تصمیم بگیرد. نامزدهای انتخابات ریاست فیفا باید تا ۱۸ نوامبر ثبتنام کنند و تا انتخابات ماه مارس فرصت چندانی برای جلب آرا باقی نخواهد ماند.
مونتاگلیانی که در فوتبال به مدیری خوشبرخورد شناخته میشود، در سالهای اخیر و با مدیریت حساس روابط سیاسی میان آمریکا به رهبری دونالد ترامپ، مکزیک و زادگاهش کانادا، در جریان میزبانی مشترک جام جهانی، اعتبار بیشتری به دست آورده است.
شانس او از این جهت نیز افزایش یافته که به گفته طراحان تغییر در رأس فیفا، نامزدی از داخل اروپا تقریبا منتفی است. یوفا هدایت تلاشها علیه اینفانتینو را بر عهده دارد و بر اهمیت ایجاد «ائتلافها» تاکید میکند. از نگاه آنها، نامزد شدن فردی از خارج اروپا مانع از آن میشود که در آفریقا و آسیا این تصور ایجاد شود که اروپا بار دیگر در پی قبضه کردن قدرت است.
به گفته نزدیکان مونتاگلیانی، او در داخل فیفا چهرهای شناختهشده و محبوب است؛ آن هم در شرایطی که حمایت داخلی از اینفانتینو به سرعت در حال کاهش است.
در مراسمی که ۱۱ ماه پیش برای تجلیل از مونتاگلیانی در ونکوور برگزار شد، ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا و نفر دوم این سازمان پس از اینفانتینو، نیز حضور داشت.
چندین منبع مدعی هستند روابط گرافستروم و اینفانتینو در ماههای اخیر به شدت تیره شده است. گفته میشود گرافستروم از افزایش شدید قیمتها در جام جهانی امسال ناراضی بوده و همچنین از طرح خصوصیسازی ۲۰ میلیارد دلاری فیفا نیز بیاطلاع نگه داشته شده بود.
اگر گرافستروم نیز به مخالفان اینفانتینو بپیوندد، میتواند به یکی از مهمترین حامیان مونتاگلیانی تبدیل شود؛ مدیری که تاکنون احتمال رسیدن به ریاست فیفا را به طور کامل رد نکرده است.
مونتاگلیانی در ماه ژوئن و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نامزدی برای انتخابات سال ۲۰۳۱، زمانی که اینفانتینو در صورت انتخاب دوباره به سقف مجاز دورههای ریاست خواهد رسید، به گاردین گفت: «تا آن زمان خیلی مانده است. تمرکز من همیشه روی کنکاکاف بوده و خواهد بود. سال آینده خودم نیز انتخابات دارم و میخواهم دوباره نامزد شوم و کارم را در اینجا به پایان برسانم. هنوز کارهای زیادی در کنکاکاف باقی مانده است. آینده هرچه باشد، در آینده مشخص خواهد شد.»
بانفوذترین چهرههای فوتبال در آمریکای شمالی
مونتاگلیانی یکی از بانفوذترین چهرههای فوتبال آمریکای شمالی به شمار میرود. برخلاف بسیاری از مدیران فوتبال، ثروت خود را خارج از این ورزش به دست آورد. او ابتدا در شرکت Hogan & Cox Insurance Adjusters فعالیت کرد و سپس در حوزه کارگزاری بیمه و مدیریت ریسک به سمتهای اجرایی رسید و در نهایت شریک مستقل یک گروه بیمه شد.
فعالیت او در مدیریت فوتبال از زمانی آغاز شد که به عضویت هیات مدیره و سپس ریاست BC Soccer، نهاد فوتبال استان بریتیش کلمبیا، رسید. او در سال ۲۰۰۶ نایبرییس فدراسیون فوتبال کانادا شد و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ریاست این فدراسیون را بر عهده داشت.
کن سیم، شهردار ونکوور، سپتامبر گذشته مراسمی برای تجلیل از مونتاگلیانی برگزار کرد و از او به دلیل «نقش اساسی در ارتقای فوتبال کانادا در سطح جهانی» تقدیر کرد.
دوستی او با چهرههای سرشناس نیز به افزایش نفوذش کمک کرده است. کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل در جام جهانی امسال، از دوستان او است و دیهگو مارادونا نیز او را «پاپی» صدا میکرد.
مونتاگلیانی هرگز فوتبال حرفهای بازی نکرد، اما در مراسم سال گذشته از او به دلیل «یک عمر خدمت به فوتبال؛ از فعالیتهای اولیه در BC Soccer گرفته تا رهبری فدراسیون فوتبال کانادا و سپس نقشآفرینی در فیفا و کنکاکاف» تقدیر شد.
در مراسم شهرداری ونکوور گفته شد او نقش محوری در انتخاب کانادا به عنوان یکی از میزبانان جام جهانی ایفا کرده و «الهامبخش ورزشکاران جوان در ونکوور و سراسر کانادا بوده است. همچنین برای ارتقای جایگاه فوتبال کانادا، از جمله میزبانی موفق جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۵، تلاش خستگیناپذیری انجام داده است.»
مونتاگلیانی در آن مراسم گفت: «اینکه روزی به نام من نامگذاری شود، افتخاری غیرقابل تصور و عمیقا فروتنکننده است که تا پایان عمر آن را گرامی خواهم داشت.»
مونتاگلیانی چگونه به ریاست کنکاکاف رسید؟
مونتاگلیانی یک سال پس از بازداشت جفری وب، رییس پیشین کنکاکاف، به ریاست این کنفدراسیون رسید. وب یکی از ۴۱ متهم پرونده بزرگ فساد فیفا در سال ۲۰۱۵ بود که با اتهامهای متعدد مرتبط با فساد روبهرو شد.
بیتردید او توانسته است کنکاکاف را به شرایطی باثباتتر هدایت کند، اما دوران ریاستش خالی از جنجال نبوده است.
در سال ۲۰۲۱، بازیکنان تیم زنان ونکوور وایتکپس خواستار تعلیق مونتاگلیانی شدند.
این درخواست پس از آن مطرح شد که انتقادها از نحوه رسیدگی فدراسیون فوتبال کانادا به اتهامهای مطرحشده علیه باب بیراردا، مربی تیم زنان ونکوور وایتکپس و تیم زیر ۲۰ سال زنان کانادا، بالا گرفت.
بیراردا که بعدها به دلیل آزار جنسی بازیکنان به چندین دهه زندان محکوم شد، پس از نخستین مطرح شدن اتهامها تنها با یک بررسی محدود از سوی یک وکیل محلی روبهرو شد و مدتی بعد از سمت خود کنار گذاشته شد.
گفته میشود مونتاگلیانی، زمانی که نایبرییس فدراسیون فوتبال کانادا بود، ریاست جلسهای را بر عهده داشت که در آن به بازیکنان گفته شد بیراردا به دلایل نامشخص پزشکی از سمت خود کنار رفته است.
مونتاگلیانی هرگونه تخلف را رد کرده و گفته است: «قطعا این اتهامها با جدیت بررسی شدند.»
همه این موارد از نگاه اینفانتینو دور نخواهد ماند؛ آن هم در شرایطی که فشارها و تلاشها برای کنار زدن او هر روز بیشتر میشود.
فدراسیون فوتبال آمریکا اعلام کرد تمدید قرارداد مائوریسیو پوچتینو با تیم ملی را تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ تمدید کرده است. پوچتینو، ۵۴ ساله، که در اکتبر ۲۰۲۴ هدایت تیم ملی آمریکا را بر عهده گرفت، این تیم را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
هرچند آمریکا با شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از رقابتها حذف شد با این حال، او آمریکا را که به عنوان یکی از تیمهای سیدبندیشده وارد مسابقات شده بود، به دو دستاورد تاریخی در جام جهانی ۴۸ تیمی رساند؛ صعود از مرحله گروهی یک بازی زودتر از پایان این مرحله و برای نخستین بار، کسب سه پیروزی.
عملکرد این تیم با استقبال گسترده هواداران در ورزشگاهها و ثبت رکورد جدید بینندگان تلویزیونی همراه شد.
به نوشته لسآنجلس تایمز، بر اساس اظهارنامه مالیاتی فدراسیون فوتبال آمریکا، پوچتینو در هفت ماه نخست حضورش بیش از پنج میلیون دلار دستمزد دریافت کرده است.
تیم ملی آمریکا از زمان صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۰۲، در چهار دوره پیاپی در مرحله یکهشتم نهایی حذف شده است.
پوچتینو در نشست خبری آنلاین از خانهاش در بارسلون گفت: «آنچه یاد گرفتیم این بود که میتوانیم رقابت کنیم، کیفیت و استعداد لازم را داریم. خیلی به تیمهای برتر جهان نزدیک شدهایم. فاصله ما با بهترین تیمهای دنیا آنقدر زیاد نیست.»
او افزود فوتبال در آمریکا این ظرفیت را دارد که «رشد کند، رشد کند و باز هم رشد کند و به یکی از ورزشهای مهم آمریکا تبدیل شود؛ همانطور که در سایر نقاط جهان هست.»
پوچتینو گفت: «بازیکنان و ساختاری داریم که میتوانند با بهترین سازمانهای فوتبال جهان رقابت کنند. همچنین فهمیدیم هواداران فوقالعاده هستند و وقتی با این ورزش ارتباط برقرار کردند، شور و اشتیاق بینظیری نشان دادند. این ارتباط واقعا فوقالعاده بود.»
او پیش از پذیرش هدایت تیم ملی آمریکا، سرمربی اسپانیول (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲)، ساوتهمپتون (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴)، تاتنهام (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹)، پاریسنژرمن (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲) و چلسی (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴) بود.
پوچتینو پس از جانشینی گرگ برهالتر، دو سال پیش قراردادی تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ امضا کرده بود. او پیش از آغاز جام جهانی گفته بود درباره تمدید قرارداد با فدراسیون فوتبال آمریکا گفتوگو کرده است. همچنین در ماه مه اعلام کرده بود مدیر برنامههایش با باشگاه میلان تماس داشته است؛ باشگاهی که در نهایت روبن آموریم را به خدمت گرفت.
پوچتینو که در اسپانیا و لندن خانه دارد، گفت ممکن است به آمریکا نقل مکان کند. او تاکید کرد قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ هدایت تیم ملی آمریکا را بر عهده داشته باشد، اما احتمال تغییر شرایط را نیز رد نکرد: «چهار سال زمان بسیار طولانیای است. در فوتبال هرگز نمیدانید چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. امروز همه شما را دوست دارند، اما شاید هشت هفته بعد این احساس تغییر کند.»
او تاکنون در تیم ملی آمریکا ۱۷ پیروزی، ۱۳ شکست و یک تساوی بهدست آورده است.
سرمربیان تیم ملی آمریکا تاکنون در دومین چرخه حضور خود در جام جهانی موفق نبودهاند.
پوچتینو درباره رویکردش نسبت به بازیکنان گفت: «از آنها انتظار بیشتری خواهیم داشت. دیگر مانند گذشته بیش از حد انعطافپذیر نخواهیم بود، زیرا آن زمان هدف، کمک به بازیکنان و حفظ ساختارهای موجود بود. اما اکنون باید این خانه را از صفر دوباره بسازیم.»
سیندی پارلو کون، رییس فدراسیون فوتبال آمریکا روز دوشنبه در بیانیهای گفت: «مائوریسیو فرهنگی ایجاد کرده است که در آن بازیکنان به گروه، به روند کار و به یکدیگر اعتماد دارند. تاثیر این باور را در نحوه پیشرفت، رقابت و عملکرد تیم در بزرگترین صحنه فوتبال جهان دیدیم. این فرهنگ و اعضای کادر فنی که در شکلگیری آن نقش داشتند، دقیقا همان چیزی است که میخواهیم اکنون و در آینده برای تیم ملی مردان روی آن سرمایهگذاری کنیم.»
روزنامه نیویورکپست در گزارشی مدعی شد مقامهای ارشد فیفا که از مذاکرات محرمانه درباره طرح واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی خشمگین هستند، پس از شکست این طرح، در حال برنامهریزی برای شورشی داخلی با نام رمز «پروژه کشتن هیولا» با هدف برکناری جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، هستند.
نشانههای اختلاف در داخل فیفا از روز جمعه آشکار شد. کوین لامور، مدیر عملیات فیفا، به آسوشیتدپرس گفت مدیران ارشد این نهاد احساس میکنند اینفانتینو آنها را کاملا فریب داده است. او این معامله محرمانه را «دروغ از طریق پنهانکاری» توصیف کرد که به گفته او، اعتماد داخلی و اصول حکمرانی را از بین برده است.
در تازهترین واکنشها، چهار منبع ارشد فیفا به نیویورکپست گفتهاند مدیران ارشد این نهاد مستقر در زوریخ از مذاکرات محرمانه اینفانتینو برای فروش داراییهای تجاری فیفا به شدت خشمگین هستند و تلاش میکنند او را از ریاست کنار بگذارند.
یکی از مدیران این نهاد غیرانتفاعی سوئیسی گفت: «این بار دیگر از حد گذشته است. وقت آن رسیده که هیولا را بکشیم.»
منبع دیگری که در جریان این موضوع قرار دارد، گفت فیفا ممکن است رای عدم اعتماد برگزار کند، اما مدیران امیدوارند بتوانند اینفانتینو را وادار به استعفا کنند.
او افزود: «به او خواهند گفت که این روند برایش شرمآور خواهد بود و بهتر است پیش از آن کنارهگیری کند.»
مقامهای یوفا از شکست این معامله با شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی استقبال کردند، اما تاکید کردند اختلاف آنها با اینفانتینو پایان نیافته است. آنها خواستار پاسخگویی کامل درباره مذاکرات محرمانهای شدند که میتوانست کنترل بزرگترین رقابتهای فوتبال جهان را به سرمایهگذاران خارجی واگذار کند و عملا از او خواستند از سمت خود کنار برود.
یوفا در بیانیهای اعلام کرد: «رهبری کنونی فیفا نه تنها اعتماد یوفا، بلکه اعتماد بسیاری دیگر از اعضای خانواده فوتبال را نیز از دست داده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «نمیتوانیم به این روند ادامه دهیم؛ طرحهای محرمانهای که با شتاب، از سوی افرادی بینامونشان و با منافعی مشکوک برای فوتبال طراحی میشوند.»
طرح شکستخورده، انتقال فعالیتهای تجاری فیفا به یک واحد مستقل و واگذاری بخش بزرگی از سهام آن به شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی را پیشبینی میکرد. حامیان این طرح وعده داده بودند کشورهای کوچک عضو فیفا مبالغ قابل توجهی دریافت خواهند کرد.
هرچند خطر واگذاری بخشی از مالکیت فوتبال به سرمایهگذاران خصوصی فعلا از میان رفته است، اینفانتینو اکنون با انزوای سیاسی گستردهای روبهرو است؛ در حالی که همچنان برای حفظ قدرت تلاش میکند.
یوفا در بخش دیگری از بیانیه خود نوشت: «این پیروزی متعلق به کل فوتبال است، اما نباید پایان ماجرا باشد. این پیشنهاد کنار گذاشته شده است، اما بازسازی اعتماد به فیفا تازه آغاز شده است.»
نیویورکپست در پایان گزارش خود نوشت این حملات، اینفانتینو را بیش از پیش در انزوای سیاسی قرار داده است؛ در شرایطی که مقامهای فوتبال اروپا به صورت محرمانه در حال یافتن نامزدی برای رقابت با او در انتخابات ماه مارس هستند.