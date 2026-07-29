اینفانتینو در نامه‌ای به همه ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا، تا ۱۹ سپتامبر به آنها فرصت داده است از این طرح حمایت کنند و در صورت حمایت، پرداختی یک‌باره به ارزش ۴۰ میلیون دلار دریافت خواهند کرد.

یوفا در واکنش، بار دیگر بیانیه‌ای تند منتشر کرد و نوشت: «امروز مطلع شدیم که فیفا برای فدراسیون‌های عضو مهلتی تعیین کرده است تا از پیشنهادهای این نهاد حمایت کنند؛ در غیر این صورت، پیشنهاد پرداخت یک‌باره را پس خواهد گرفت. همین موضوع به‌تنهایی همه چیز را درباره این طرح نشان می‌دهد.»

یوفا نوشته که با بسیاری دیگر از «ذی‌نفعان فوتبال» دراین‌باره گفتگو کرده است: «پس از گفت‌وگو با بسیاری از ذی‌نفعان فوتبال، یوفا به این نتیجه رسیده است که مخالفت گسترده و رو‌به‌رشدی با طرح فیفا وجود دارد. فیفا نمی‌تواند همچنان از فوتبال برای ثروتمندتر کردن خود و نزدیکانش استفاده کند. ما می‌توانیم فوتبال را به شیوه‌ای درست توسعه دهیم. اکنون زمان آن رسیده است که فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها، لیگ‌ها، بازیکنان و هواداران در اولویت قرار گیرند.»

همچنین رسانه بریتانیایی تاک‌اسپورت، گزارش داد که در داخل یوفا تلاش‌هایی برای معرفی نامزدی در انتخابات ریاست فیفا در ماه مارس در جریان است تا در برابر جیانی اینفانتینو رقابت کند. مهلت معرفی نامزدها ۱۸ نوامبر است.

فدراسیون‌های فوتبال آلمان، نروژ، بلژیک و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که می‌خواهند رقیبی برای اینفانتینو در انتخابات حضور داشته باشد.

اگرچه اینفانتینو می‌گوید از حمایت بیش از ۲۰۰ عضو از ۲۱۱ عضو فیفا برخوردار است، اما به نوشته این رسانه، نامه‌های حمایت قابل انتقال هستند و برای نمونه، نامه حمایت فدراسیون فوتبال انگلیس پیش از برگزاری جام جهانی ارسال شده بود.

یک منبع ارشد در یوفا نیز به تاک‌اسپورت گفت: «اگر اینفانتینو نتواند طرح جدید FFE را به تصویب برساند، این موضوع به منزله رای آشکار عدم اعتماد خواهد بود؛ رایی که پیامدهای آن بسیار فراتر از خود این طرح است.»

برخی در یوفا واکنش منفی به این طرح را با شکست پروژه سوپرلیگ اروپا مقایسه کرده‌اند، هرچند منابع فیفا تاکید دارند که بسیاری از کنفدراسیون‌ها اصل ایده را رد نکرده‌اند و نارضایتی آنها بیشتر به دلیل نبود مشورت کافی در روند تدوین این طرح است.

کونکاکاف هم مخالف است

ساعاتی پیش، کونکاکاف اعلام کرد که از طریق رسانه‌ها از این طرح مطلع شده و پیش از انتشار عمومی، هیچ‌گونه مشورتی با این کنفدراسیون یا دیگر نهادهای ذی‌ربط صورت نگرفته است.

در این بیانیه آمده است: «از نبود روند مناسب تصمیم‌گیری عمیقا نگران هستیم. جزییات چنین طرح مهمی نباید پیش از بررسی در نهادهای حاکمیتی فوتبال به صورت عمومی منتشر می‌شد.»

بر اساس طرح پیشنهادی فیفا، شرکت جدیدی با نام FIFA Forward Enterprise (FFE) تشکیل خواهد شد که حقوق تجاری رقابت‌هایی مانند جام جهانی مردان، جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاه‌ها را مدیریت می‌کند.

ارزش این شرکت حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده و قرار است با فروش بخشی از سهام آن به سرمایه‌گذاران خصوصی، تا ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب شود.

همچنین ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا تا ۱۹ سپتامبر فرصت دارند درباره مشارکت در این طرح تصمیم بگیرند؛ مشارکتی که در صورت پذیرش، حدود ۲۰ میلیون دلار پرداخت اولیه برای هر فدراسیون به همراه خواهد داشت.



