او در گفت‌وگو با اتلتیک تاکید کرد که آلمان «تمام زیرساخت‌های لازم» برای برگزاری این رقابت‌ها را در اختیار دارد.

برند نوین‌دورف، رییس فدراسیون فوتبال آلمان، پیش‌تر گفته بود این فدراسیون در آینده موضوع ارائه درخواست میزبانی را بررسی خواهد کرد. هلمان نیز گفت: «علاقه زیادی به این موضوع داریم و نوین‌دورف و فدراسیون فوتبال آلمان برای ارائه درخواست میزبانی جام جهانی ۲۰۴۲ و شاید ۲۰۳۸ ابتکار عمل را آغاز کرده‌اند. البته همه چیز به مقررات فیفا بستگی دارد.»

چالش قوانین چرخشی فیفا

یکی از موانع اصلی آلمان برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸، قانون چرخش کنفدراسیون‌ها در فیفا است. بر اساس این قانون، باید دست‌کم دو دوره از میزبانی یک کنفدراسیون بگذرد تا دوباره بتواند میزبان جام جهانی شود.

جام جهانی ۲۰۳۰ به طور مشترک در سه قاره و شش کشور، شامل مراکش، اسپانیا، پرتغال، اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد و جام جهانی ۲۰۳۴ نیز عملا به عربستان سعودی رسیده است.

در نتیجه، طبق این قانون، تنها آمریکای شمالی و اقیانوسیه گزینه‌های میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ خواهند بود. با توجه به اینکه استرالیا عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است، احتمال می‌رود آمریکا بار دیگر میزبان این رقابت‌ها شود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر گفته بود علاقه‌مند است کشورش دوباره میزبان جام جهانی مردان باشد. اندرو جولیانی، مدیر کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، نیز گفته بود آمریکا حتی توانایی میزبانی جام جهانی ۶۴ تیمی را دارد.

«آلمان همه زیرساخت‌ها را دارد»

هلمان معتقد است ممکن است فیفا در تفسیر قوانین خود انعطاف نشان دهد؛ همان‌گونه که در گذشته نیز در برخی تصمیم‌های غیرمتعارف چنین کرده است.

او گفت: «آلمان زیرساخت ورزشگاه‌ها، حمل‌ونقل و هتل‌های لازم را در اختیار دارد. همه مسابقات با ظرفیت کامل برگزار خواهند شد و این رقابت‌ها موفق خواهند بود. برای سال ۲۰۳۸ هنوز فرصت وجود دارد، اما برای سال ۲۰۴۲ شانس بسیار خوبی برای ارائه یک پرونده موفق داریم.»

او تاکید کرد که تصمیم نهایی بر عهده رییس فدراسیون فوتبال آلمان است، اما افزود ارسال این پیام به جامعه آلمان که این کشور خواهان میزبانی است، اهمیت زیادی دارد.

هلمان همچنین گفت هنوز مشخص نیست آلمان به تنهایی یا همراه با کشورهای دیگر نامزد میزبانی خواهد شد. پیش‌تر در فرانسه پیشنهادهایی درباره ارائه درخواست مشترک میان دو کشور مطرح شده بود.

عضو هیات‌مدیره فدراسیون فوتبال آلمان همچنین گفت: «یک موضوع روشن است؛ آلمان همه زیرساخت‌های لازم را در اختیار دارد. تعداد کافی ورزشگاه با ظرفیت مناسب و همچنین زمین‌های تمرینی مورد نیاز وجود دارد. زیرساخت آماده است، اما به ورزشگاه‌های مدرن‌تر یا بازسازی‌شده نیاز داریم.»

هلمان گفت میزبانی جام جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده خواهد بود، اما یادآور شد که جام جهانی ۲۰۰۶ تاثیر قابل توجهی بر تصویر بین‌المللی آلمان گذاشت.

او گفت: «آن زمان اقتصاد آلمان شرایط خوبی نداشت، اما نگاه جهان به آلمان پس از جام جهانی ۲۰۰۶ کاملا تغییر کرد؛ از کشوری که مردم آن بیش از حد جدی تلقی می‌شدند، به کشوری مهمان‌نواز.»

به گفته او، این رقابت‌ها همچنین باعث سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی شد که منافع بلندمدتی برای جامعه آلمان به همراه داشت.