در نامه‌ای که شامگاه یکشنبه، ۲۶ آگوست ۲۰۲۶ (۵ مرداد) ارسال شده و نشریه اتلتیک می‌گوید آن را مشاهده کرده است، راسکین از اینفانتینو خواسته فهرست «هرگونه مورد دارای ارزش، از جمله انتقال پول، هدایا، جوایز، تقدیرها یا حضورهای عمومی» که به دونالد ترامپ، اعضای دولت او، اعضای خانواده آنها یا نهادهای وابسته مانند سازمان ترامپ ارائه شده است، در اختیار کمیته قرار دهد.

او همچنین خواستار ارائه سوابق ورود و خروج به دفاتر فیفا در میامی و نیویورک در طول مدت اجاره دفتر نیویورک شد.

در سال‌های منتهی به جام جهانی مردان ۲۰۲۶ که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شد، اینفانتینو اقداماتی انجام داد که از نگاه منتقدان، نشان‌دهنده تلاش برای جلب نظر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بود.

از جمله این اقدامات می‌توان به اهدای «جایزه صلح فیفا» به ترامپ، افتتاح دفتر فیفا در برج ترامپ در نیویورک و تغییر محل برگزاری مراسم قرعه‌کشی جام جهانی از لاس‌وگاس به مرکز جان اف. کندی در واشینگتن اشاره کرد؛ مرکزی که تحت مدیریت ترامپ و متحدان سیاسی او قرار گرفته بود.

در جریان جام جهانی نیز این روابط با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد؛ زمانی که ترامپ در تماس تلفنی با اینفانتینو خواستار بازنگری در محرومیت فولارین بالوگون، بازیکن تیم ملی آمریکا، شد و فیفا پس از آن اعلام کرد این بازیکن می‌تواند در دیدار مرحله حذفی به میدان برود. فیفا تاکید کرده است که این تصمیم به طور مستقل گرفته شده بود.

احضار اینفانتینو به کنگره آمریکا

به نوشته اتلتیک، راسکین در این نامه تاکید کرده است که همه مکاتبات میان کارکنان فیفا و افراد وابسته به دولت ترامپ یا کمیته مراسم تحلیف او، از جمله پیام‌هایی که در پیام‌رسان‌هایی مانند سیگنال، تلگرام، واتس‌اپ، ایکس و تروت سوشال رد و بدل شده و ممکن است حذف شوند، باید حفظ شوند.

نامه همچنین از اینفانتینو می‌خواهد برای انجام یک مصاحبه رسمی و ثبت‌شده در کمیته حضور یابد.

فیفا برای برگزاری جام جهانی به حمایت دولت فدرال آمریکا، به ویژه در زمینه لجستیک، ایمنی و امنیت، نیاز داشت، اما راسکین این پرسش را مطرح کرده است که آیا این رابطه از حد معمول فراتر رفته است یا خیر.

«آدم‌های نادان، جیمی راسکین را باهوش تصور می‌کنند»

دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این درخواست به اتلتیک گفت: «جیمی راسکین نمونه فردی است که آدم‌های نادان او را باهوش تصور می‌کنند. هیچ رییس‌جمهوری در تاریخ نتوانسته بود دستاوردی را که دونالد ترامپ برای مردم آمریکا و جهان رقم زد، محقق کند.»

او گفت: «به لطف چشم‌انداز جسورانه و رهبری قاطع ترامپ، جام جهانی ۲۰۲۶ میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرد، رونق اقتصادی بزرگی برای شهرهای میزبان به همراه داشت و تجربه‌ای ایمن، روان و موفق را برای میلیون‌ها هوادار و ورزشکار از سراسر جهان رقم زد. این رقابت‌ها بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین رویدادهای ورزشی تاریخ خواهد بود.»

اگرچه راسکین در شرایط کنونی، به دلیل در اختیار نداشتن اکثریت مجلس نمایندگان، احتمالا نمی‌تواند اینفانتینو را به حضور در کمیته ملزم کند، اما این اقدام نشان می‌دهد در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، فیفا با نظارت و بررسی‌های گسترده‌تری روبه‌رو خواهد شد.

همچنین این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از چالش‌هایی باشد که فیفا پیش از جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱، که انتظار می‌رود آمریکا یکی از میزبانان آن باشد، در صورت بازگشت دموکرات‌ها به کاخ سفید با آن مواجه شود.

در صورت به دست گرفتن ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان توسط راسکین، او اختیار صدور احضاریه نیز خواهد داشت. یک منبع دموکرات آگاه از این پرونده هشدار داد سازمان‌ها باید بدانند که پرسش‌های نظارتی امروز، در صورت تغییر موازنه قدرت، می‌تواند به تحقیقات رسمی فردا تبدیل شود. به گفته این منبع، همین موضوع باید فیفا را به همکاری صادقانه با تحقیقات ترغیب کند.

بازگشت به فساد ۲۰۱۵

راسكين همچنین درباره تصمیم اخیر وزارت دادگستری آمریکا برای کنار گذاشتن برخی کیفرخواست‌ها در پرونده‌های فساد فوتبال بین‌المللی، که ریشه آن به بحران فساد فیفا در سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد، سوالاتی مطرح کرده است.

او خواستار ارائه همه اسناد و مکاتبات فیفا از سال ۲۰۲۴ تاکنون با مقام‌های آمریکایی یا افراد مرتبط با روند انتقال قدرت پیش از بازگشت ترامپ به ریاست‌جمهوری شده است تا مشخص شود آیا تلاشی برای تاثیرگذاری بر پرونده‌های در حال رسیدگی صورت گرفته است یا نه.

در این نامه آمده است: «در یکی از پرونده‌های کیفری، هیات منصفه فدرال شرکت فول پلی گروپ و یکی از مدیران فاکس را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و پول‌شویی مجرم شناخت و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر به اتفاق آرا تایید شد. با این حال، تنها چند ماه پس از این پیروزی، دولت ترامپ به شکلی ناگهانی و بدون توضیح از ادامه پیگیری پرونده صرف‌نظر کرد و حتی در برابر درخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی نیز پاسخی ارائه نداد.»

در ادامه نامه آمده است: «وقتی به تلاش آشکار فیفا برای جلب نظر دونالد ترامپ پس از انتخاب دوباره او نگاه می‌کنیم، تصمیم وزارت دادگستری قابل درک‌تر می‌شود؛ کارزاری که اکنون هم‌زمان با نخستین میزبانی مشترک جام جهانی در آمریکای شمالی، سود زیادی برای فیفا به همراه داشته است. طی ۱۸ ماه گذشته، شما جایزه‌ای به نام "جایزه صلح فیفا" ابداع کردید و آن را به دونالد ترامپ اهدا کردید؛ فردی که بارها اعلام کرده خواهان دریافت جایزه صلح نوبل است.»

راسكين همچنین مدعی شده است فضای اداری فیفا در طبقه هفدهم برج ترامپ در منهتن، سالانه حدود ۶۰۰ هزار دلار ارزش اجاره دارد؛ هرچند فیفا پیش‌تر اعلام کرده بود اجاره این دفتر بر اساس نرخ متعارف بازار پرداخت می‌شود.

او نوشت: «این اقدامات به نظر می‌رسد با هدف ترغیب دونالد ترامپ و دولت او به اتخاذ تصمیم‌هایی به سود فیفا انجام شده باشد.»

بلیت جام جهانی

نامه راسکین همچنین به سیاست‌های جنجالی فروش بلیت جام جهانی پرداخت؛ موضوعی که هم‌اکنون از سوی دادستان‌های کل ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی، تگزاس و کالیفرنیا نیز در دست بررسی است.

در بیانیه دادستان‌های کل نیویورک و نیوجرسی آمده است که شماری از هواداران شکایت کرده‌اند نقشه‌های ورزشگاه درباره محل دقیق صندلی‌ها گمراه‌کننده بوده، فیفا از قیمت‌گذاری شناور استفاده کرده، کمبود بلیت را بزرگ‌نمایی کرده و پس از فروش میلیون‌ها بلیت، رده جدید و گران‌تری با عنوان «ردیف جلو» ایجاد کرده است.

راسكين در نامه خود نوشت: «فیفا از جایگاه ویژه‌ای که در دولت ترامپ به دست آورده، چنین برداشت کرده که می‌تواند از مصرف‌کنندگان سوءاستفاده کند؛ به ویژه از طریق افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و شیوه‌های متقلبانه فروش بلیت.»

او نوشت: «در پرونده نامزدی میزبانی آمریکای شمالی، حداکثر قیمت بلیت دیدار نهایی هزار و ۵۵۰ دلار اعلام شده بود، اما فیفا قیمت برخی بلیت‌های فینال را تا نزدیک ۳۳ هزار دلار برای هر صندلی افزایش داد؛ بیش از ۲۰ برابر رقم وعده داده شده.»

افزایش فشارها به اینفانتینو

فشارها بر اینفانتینو پس از تصمیم برای لغو محرومیت یک جلسه‌ای فولارین بالوگان افزایش یافته است. بیش از ۷۰ قانون‌گذار اروپایی خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بی‌طرفی سیاسی شده‌اند.

این درخواست در پی نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا در ۲۹ ژوئن مطرح شد که در آن از فیفا خواسته بودند به شکایت اخلاقی درباره اهدای نخستین «جایزه صلح فیفا» به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ و آنچه «نقض‌های مکرر» اصل بی‌طرفی سیاسی از سوی جیانی اینفانتینو خوانده شده، رسیدگی کند.

در حالی که اینفانتینو تنها نامزد انتخابات ریاست فیفا در سال آینده است، فدراسیون فوتبال نروژ مخالفت خود را با برخی تصمیم‌های اخیر فیفا اعلام کرده است.

فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرده قصد دارد به دلیل نقش دونالد ترامپ در لغو محرومیت فولارین بالوگون، شکایت رسمی به فیفا ارائه کند.

لیزه کلاونِس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، تایید کرده است این موضوع را پیگیری خواهد کرد؛ اقدامی که در ادامه حمایت این فدراسیون از شکایت اخلاقی دسامبر گذشته درباره اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ انجام می‌شود.

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز در بیانیه‌ای لغو محرومیت بالوگون را «غیرقابل درک» خواند و اعلام کرد این تصمیم «از یک خط قرمز عبور کرده است».