قیمت نفت در معاملات اولیه بازارهای آسیایی در روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه [پنجم مرداد] بخش قابل‌توجهی از افزایش ناشی از جنگ در هفته گذشته را از دست داد. به نوشته خبرگزاری‌ها سرمایه‌گذاران با مشاهده نشانه‌های کاهش احتمالی تنش نظامی میان آمریکا و حکومت ایران، توجه خود را از خطر گسترش درگیری‌های منطقه‌ای به چشم‌انداز ازسرگیری مذاکرات معطوف کردند.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ساعت ۷:۳۲ صبح به وقت توکیو، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با پنج دلار و ۲۹ سنت کاهش، به ۸۴ دلار و دو سنت در هر بشکه رسید. این افت معادل ۵.۹۲ درصد بود.

نفت خام برنت نیز با کاهش پنج دلار و ۹۰ سنتی، معادل ۶.۱۰ درصد، در سطح ۹۰ دلار و ۸۸ سنت برای هر بشکه معامله شد.

بیشترین افت به نفت خام مربان اختصاص داشت که قیمت آن با ۱۰ دلار و ۱۲ سنت کاهش، به ۹۷ دلار و پنج سنت در هر بشکه رسید. این رقم از افت ۹.۴۴ درصدی حکایت دارد. قیمت گاز طبیعی نیز ۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۲.۸۰۵ دلار رسید.

دیپلماسی نگرانی بازار را کاهش داد

بازارهای انرژی در هفته گذشته نوسان‌های شدیدی را تجربه کردند. نگرانی از احتمال اختلال در صادرات نفت خام از تنگه هرمز و دریای سرخ، در پی درگیری‌های مرتبط با ایران، آمریکا و حوثی‌های یمن، قیمت نفت را برای مدتی به بالاترین سطح چند ماه اخیر نزدیک کرده بود.

به نوشته رسانه‌ها از جمله نشریه اماراتی گلف‌نیوز، فضای روانی بازار پس از آن بهبود یافت که واشینگتن اعلام کرد برای فراهم‌کردن فرصت ادامه مذاکرات، از انجام اقدامات نظامی بیشتر خودداری می‌کند. این موضع احتمال وقوع یک درگیری گسترده‌تر در منطقه را، دست‌کم در کوتاه‌مدت، کاهش داده است.

ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک همچنین انتظارها برای ورود نفت بیشتر ایران به بازارهای جهانی را افزایش داده است. معامله‌گران اکنون در حال ارزیابی دوباره این موضوع هستند که آیا اختلال در عرضه به همان شدتی خواهد بود که پیش‌تر تصور می‌شد یا نه.

خطرهای امنیتی همچنان بازار را تهدید می‌کند

با وجود سقوط قیمت‌ها در معاملات دوشنبه، تحلیلگران هشدار داده‌اند که بازار انرژی همچنان به تحولات خاورمیانه بسیار حساس است.

حملات به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی و ادامه تهدیدهای امنیتی در مسیر کشتیرانی باب‌المندب، آسیب‌پذیری زنجیره جهانی تامین نفت را نشان داده است؛ هرچند جریان صادرات نفت خام همچنان ادامه دارد.

تنگه هرمز و باب‌المندب از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌روند. هرگونه حمله تازه به تاسیسات نفتی یا کشتی‌های عبوری از این مسیرها می‌تواند روند نزولی قیمت‌ها را به‌سرعت معکوس کند.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز پیش‌تر هشدار داده بود که با وجود بهبود جریان انتقال نفت پس از اختلال‌های قبلی، بازار همچنان در برابر آغاز دوباره درگیری‌ها در خلیج فارس آسیب‌پذیر است. به گفته این نهاد، خطرهای ژئوپلیتیکی همچنان بر عوامل بنیادین عرضه و تقاضا سایه انداخته‌اند.

افت نفت ممکن است فشار تورمی را کاهش دهد

به نوشته گلف‌نیوز، کاهش قیمت نفت در آستانه هفته‌ای مهم برای بازارهای مالی رخ داده است. سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم‌های بانک‌های مرکزی، گزارش درآمد شرکت‌های بزرگ و تحولات تازه ژئوپلیتیکی هستند.

اگر افت قیمت نفت ادامه پیدا کند، می‌تواند هزینه انرژی و نگرانی‌های تورمی را کاهش دهد. با این حال، پایداری این روند به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، خودداری طرف‌ها از حملات تازه و بازماندن مسیرهای اصلی کشتیرانی بستگی خواهد داشت.

