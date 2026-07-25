وبسایت خبری واینت گزارش داد مقامهای اسرائیلی برآورد کرده بودند حمله گسترده آمریکا به ایران، که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفته بود در حال بررسی آن است، شب جمعه تا بامداد شنبه آغاز شود، اما با پایان روز جمعه به این نتیجه رسیدند که ترامپ فعلا حمله را متوقف کرده و فرصت دیگری به تهران داده است.
بر اساس این گزارش، در پشت صحنه، قطر و عمان فشار قابلتوجهی بر جمهوری اسلامی وارد کردند تا مواضع خود را نرمتر کند و از وقوع آنچه یک عملیات گسترده و تقریبا قطعی آمریکا به نظر میرسید، جلوگیری شود.
این گزارش افزود مقامهای اسرائیلی همچنان معتقدند تفاهم میان تهران و واشینگتن عملا از بین رفته و احتمال دستیابی به توافقی دائمی که حکومت ایران را وادار به پذیرش خواستههای آمریکا کند، نزدیک به صفر است.
بر اساس این گزارش، از نگاه اسرائیل، فرصت تازهای که ترامپ در اختیار تهران قرار داده، تنها به جمهوری اسلامی امکان میدهد برای مدت کوتاهی زمان بخرد و تغییری در ارزیابی کلی اسرائیل ایجاد نمیکند.
سایت اتلتیک گزارش داده که کمیته بینالمللی المپیک (IOC) روز جمعه اعلام کرد شکایت علیه جیانی اینفانتینو، رییس فیفا به دلیل دخالت در تصمیم برای تعلیق محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان، در جام جهانی ۲۰۲۶ «بهطور کامل بررسی شده است»، اما در حوزه صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد نیست.
اینفانتینو، که عضو کمیته بینالمللی المپیک نیز هست، هرگونه دخالت در این تصمیم را رد کرده است. کمیته بینالمللی المپیک اعلام کرد این شکایت خارج از حوزه اختیارات آن است.
این تصمیم در پی شکایتی از سوی سازمان غیرانتفاعی فیراسکوئر اتخاذ شد. این سازمان مدعی است اینفانتینو با رعایت نکردن اصل بیطرفی سیاسی، از جمله «از طریق اظهارنظرها یا دیگر ابراز حمایتهای آشکار از رییسجمهوری آمریکا»، منشور کمیته بینالمللی المپیک را نقض کرده است.
فیراسکوئر یک سازمان غیرانتفاعی و مدافع حقوق بشر است که فعالیت اصلی آن بر حقوق مهاجرت نیروی کار، مقابله با سرکوب سیاسی و مسائل مرتبط با ورزش متمرکز است.
این سازمان از جمله اهداف خود را ترویج «حکمرانی بهتر و دموکراتیکتر برای جلوگیری از نقشآفرینی نهادهای ورزشی در ایجاد آسیب و رنج» اعلام کرده است.
فیراسکوئر استدلال کرده است اگر اینفانتینو پس از درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تصمیم برای لغو محرومیت بالوگان دخالت کرده باشد، این اقدام نقض اصل بیطرفی و خدشه به سلامت رقابتهای ورزشی محسوب میشود.
به نوشته رویترز، اینفانتینو هنگام ادای سوگند به عنوان عضو کمیته بینالمللی المپیک در لوزان در سال ۲۰۲۰، گفته بود: «همیشه مستقل از منافع تجاری و سیاسی و همچنین هرگونه ملاحظات نژادی یا مذهبی عمل خواهم کرد.»
در بخش دوم منشور المپیک نیز آمده است: «اعضای کمیته بینالمللی المپیک نباید از دولتها، سازمانها یا دیگر طرفها، هیچ ماموریت یا دستورالعملی را که آزادی عمل یا رای آنها را تحت تاثیر قرار دهد، بپذیرند.»
کمیته بینالمللی المپیک روز جمعه اعلام کرد شکایت علیه رییس ۵۶ ساله فیفا «بهطور کامل بررسی شده است»، اما در حوزه صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد قرار نمیگیرد.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد: «شکایت فعلی درباره رییس فیفا صرفا به تصمیمهای فدراسیون بینالمللی فوتبال درباره حکمرانی، مدیریت، روابط با دولتها و اجرای قوانین این رشته ورزشی مربوط میشود که هر دو خارج از دامنه اجرای آییننامه اخلاقی کمیته بینالمللی المپیک هستند.»
تصمیم کمیته بینالمللی المپیک یک روز پس از آن اعلام شد که فدراسیون فوتبال نروژ (NFF) از قصد خود برای ثبت شکایت رسمی نزد فیفا درباره نقش ترامپ در تعلیق محرومیت بالوگان خبر داد.
لیزه کلاونس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، در گفتوگو با روزنامه تایمز لندن گفت: «این پرونده آنقدر جدی و نگرانکننده بود که امیدوارم باعث شود افراد بیشتری بدون ترس چنین پروندههایی را مطرح کنند.»
او افزود: «این موضوع را در نشست هیات مدیره مطرح خواهم کرد و با اعضای هیات مدیره درباره آن گفتوگو میکنیم و سپس شکایت را ثبت خواهیم کرد.»
کلاونس گفت بهطور گسترده پذیرفته شده است که این تصمیم تحت تاثیر «عوامل خارجی» و بدون طی شدن روند قانونی اتخاذ شده و دور زدن مقررات، اصول بنیادین فوتبال را به خطر انداخته است.
پرونده بالوگان چگونه شکل گرفت؟
فولارین بالوگان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی برابر بوسنی و هرزگوین، به دلیل خطا روی تاریک موحارموویچ، با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. بر اساس ماده ۱۰.۵ مقررات جام جهانی فیفا، این کارت قرمز بهطور خودکار یک جلسه محرومیت به همراه داشت.
با این حال، پس از آنکه کمیته انضباطی فیفا اجرای این محرومیت را به حالت تعلیق درآورد، بالوگان مجوز حضور در دیدار مرحله یکهشتم نهایی مقابل بلژیک را به دست آورد.
دونالد ترامپ بعدا اعلام کرد که با جیانی اینفانتینو تماس گرفته و خواستار بازنگری در این پرونده شده است.
ترامپ پس از لغو محرومیت گفت: «تنها کاری که انجام دادم این بود که درخواست بازبینی کردم، چون فکر نمیکردم آن صحنه خطا باشد. من در این جور مسائل مهارت دارم. فکر میکنم آنها تصمیم فوقالعادهای گرفتند. به نظر من تصمیم داور افتضاح بود.»
بالوگان ۲۵ ساله در دیدار برابر بلژیک از ابتدا در ترکیب آمریکا قرار گرفت، اما تیمش با شکست ۴ بر یک از رقابتها حذف شد.
اینفانتینو هرگونه دخالت در روند تصمیمگیری را رد کرده و گفته است نهادهای قضایی فیفا بهطور مستقل عمل میکنند.
در بیانیهای که به نمایندگی از او در وبسایت فیفا منتشر شد، آمده است: «این نهادها بهصورت مستقل فعالیت میکنند، آییننامه انضباطی فیفا را اجرا میکنند و بر اساس مقررات و واقعیتهای هر پرونده تصمیم میگیرند. استقلال آنها برای اعتبار و سلامت فوتبال ضروری است و باید همواره محترم شمرده شود.»
اینفانتینو همچنین تایید کرد که درباره این پرونده با ترامپ تلفنی گفتوگو کرده، اما به او یادآور شده است که کمیتههای قضایی فیفا مستقل هستند. او تاکید کرد همانگونه که با دیگر روسای کشورها درباره موضوعات مختلف گفتوگو میکند، بهطور منظم نیز با ترامپ در تماس است.
افزایش بررسیها درباره روابط اینفانتینو و ترامپ
فیراسکوئر مدعی است اینفانتینو دستکم در پنج مورد بهطور علنی از ترامپ حمایت کرده است.
نخستین مورد به ویدیویی مربوط میشود که اینفانتینو پس از حضور در مراسم مرتبط با آغاز ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
به گفته فیراسکوئر، اینفانتینو در پایان این ویدیو گفت: «با هم نه تنها آمریکا، بلکه سراسر جهان را دوباره عظمت خواهیم بخشید.»
فیراسکوئر استدلال میکند اینفانتینو با استفاده از ادبیاتی مشابه شعار انتخاباتی ترامپ، یعنی «دوباره آمریکا را عظیم کنیم»، اصل بیطرفی سیاسی را نقض کرده است.
در این شکایت همچنین به حمایت علنی اینفانتینو از نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل در اکتبر ۲۰۲۵ و اظهارات او در «فروم تجاری آمریکا» در ماه بعد اشاره شده است؛ جایی که ترامپ را «دوستی بسیار نزدیک» توصیف کرد و گفت مردم باید از اقدامات او حمایت کنند.
اینفانتینو روز ۹ اکتبر، یک روز پیش از اعلام برنده جایزه صلح نوبل، که در نهایت ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار ونزوئلایی، بود، با اشاره به نقش ترامپ در آتشبس اسرائیل و غزه، در اینستاگرام نوشت: «دونالد ترامپ قطعا شایسته دریافت جایزه صلح نوبل به دلیل اقدامات قاطعانهاش است.»
به گفته فیراسکوئر، این اقدام «حمایت شخصی آشکار از نقش ترامپ در یک موضوع سیاسی مناقشهبرانگیز» محسوب میشود.
اینفانتینو در مراسم قرعهکشی جام جهانی در دسامبر، در مرکز کندی شهر واشینگتن، نخستین جایزه صلح فیفا را به ترامپ اهدا کرد و به او گفت: «آقای رییسجمهوری، همیشه میتوانید روی حمایت من حساب کنید.»
فیراسکوئر در شکایت خود نوشته است: «این اظهارات، حمایت شخصی آشکار از سیاست خارجی رییسجمهوری آمریکا در کشورهای مختلف و درگیریهای مسلحانه جاری است. چنین اظهاراتی وظیفه بیطرفی مندرج در ماده ۱۵ آییننامه اخلاقی فیفا را نقض میکند.»
اینفانتینو در هیات صلح ترامپ
این سازمان همچنین درباره حضور اینفانتینو در نخستین نشست «هیات صلح» ترامپ در فوریه شکایت کرده بود. رییس فیفا در آن مراسم کلاه قرمز رنگی با عبارت «۴۵-۴۷» بر سر داشت که به دو دوره غیرمتوالی ریاستجمهوری ترامپ اشاره میکرد.
با این حال، کمیته بینالمللی المپیک بعدا اعلام کرد اینفانتینو در آن پرونده مقررات مربوط به بیطرفی سیاسی را نقض نکرده است.
فیراسکوئر همچنین از کمیته بینالمللی المپیک خواسته است تبلیغ منطقه ویژه هواداران جام جهانی از سوی اینفانتینو را بررسی کند؛ منطقهای که گفته میشود اطلاعات هواداران در آن توسط شرکتی مرتبط با ترامپ جمعآوری شده است.
این سازمان پیشتر نیز در دسامبر ۲۰۲۵ شکایتی را به کمیته اخلاق فیفا ارائه کرده بود. آن شکایت از سوی فدراسیون فوتبال نروژ و شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت شده است.
اوایل همین ماه، ۷۲ عضو پارلمان اروپا در نامهای به روسای ۲۷ فدراسیون فوتبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خواستار تحقیق درباره روند تصمیمگیری در پرونده بالوگان شدند.
این اقدام در ادامه نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا به فیفا در ۲۹ ژوئن انجام شد؛ نامهای که در آن از فیفا خواسته شده بود به شکایت اخلاقی درباره اهدای نخستین جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ رسیدگی کند و همچنین به ادعای «نقض مکرر» اصل بیطرفی سیاسی از سوی جیانی اینفانتینو پاسخ دهد.
رییسجمهوری اوکراین در شبکه ایکس نوشت نیروهای این کشور در حملات دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند، همراه با یک ناو جنگی، هدف قرار دادند.
ولودیمیر زلنسکی شنبه سوم مرداد ضمن اشاره به این موضوع، به جنگ مستقیم میان اوکراین و روسیه نیز پرداخت.
او گفت: «نیروهای اوکراین شب گذشته اهدافی را در چندین منطقه روسیه، از جمله یک کارخانه نظامی در کیروف، پالایشگاهی در تیومن، یک مرکز لجستیکی در یکاترینبورگ و یک انبار سوخت در روستوف-نا-دونو هدف قرار دادند.»
او درباره حملهها در دریای خزر نیز نوشت: «ما در حملات دوربرد در دریای خزر نیز به نتایج بسیار مهمی دست یافتیم؛ از جمله هدف قرار دادن شناورهایی که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران استفاده میشدند و همچنین یک ناو جنگی.»
خبر هدف قرار گرفتن کشتیهای ایرانی در دریای خزر، در رسانههای داخلی نیز از قول زلنسکی منتشر شده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نوشت: «رییسجمهور اوکراین امروز (شنبه) در پستی مدعی شد که کییف از حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج بسیار خوبی دست یافته است. دریای خزر بیش از هزار کیلومتر از قلمروی تحت کنترل اوکراین فاصله دارد.»
کییف پیش از این نیز از هدف قرار دادن کشتیهای مرتبط با انتقال تسلیحات میان ایران و روسیه خبر داده بود.
نیروهای ویژه اوکراین ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کردند در حملهای با همکاری یک «جنبش مقاومت محلی»، دو کشتی مرتبط با انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی روسیه را در دریای خزر هدف قرار دادند.
این بیانیه که در پیامرسان تلگرام منتشر شد، به زمان انجام این عملیات اشارهای نکرد.
بنا بر اعلام نیروهای ویژه اوکراین، این دو کشتی که «کامپوزر راخمانینوف» و «اسکار-ساریدژا» معرفی شدند، در نزدیکی سواحل قالمیقستان، یکی از جمهوریهای روسیه، هدف قرار گرفتند.
نیروهای ویژه اوکراین درباره شیوه هدف قرار دادن این شناورها یا میزان خسارت واردشده به آنها توضیحی ارائه نکردند و تنها گفتند جنبش «بلک اسپارک» اطلاعات دقیقی درباره مسیر حرکت و محموله این کشتیها در اختیار کییف قرار داد.
پیشتر در ۲۰ آذر، یک مقام اوکراینی اعلام کرد پهپادهای کییف برای نخستین بار به یک سکوی نفتی روسیه در دریای خزر حمله کردند.
او افزود این عملیات به توقف استخراج نفت و گاز در بیش از ۲۰ حلقه چاه این تاسیسات انجامید.
جمهوری اسلامی که از متحدان نزدیک مسکو محسوب میشود، پهپادهای انتحاری شاهد را برای استفاده روسیه در جنگ اوکراین در اختیار این کشور قرار داده است.
حمایت نظامی حکومت ایران از کرملین با واکنشهای گستردهای در غرب روبهرو شده و بهویژه نارضایتی شدید کشورهای اروپایی را در پی داشته است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
در پی گسترش آتشسوزیهای مهارنشده در فرانسه و اسپانیا، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر ناچار شدهاند خانهها و اقامتگاههای تفریحی خود را ترک کنند. پاریس خواستار کمک بینالمللی شده و مادرید نیز وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است.
این نخستین بار است که اسپانیا به علت آتشسوزی جنگلی، چنین سطحی از وضعیت اضطراری را اعلام میکند.
آتشنشانان اسپانیایی امیدوار بودند شنبه سوم مرداد آتشسوزیهای اطراف مادرید را مهار کنند، اما یکی از مقامهای محلی هشدار داد وزش بادهای متغیر ممکن است شعلهها را بیش از پیش گسترش دهد.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، دود غلیظ خاکستری، آسمان غرب پایتخت اسپانیا را پوشانده است.
کارلوس نوویو، مسئول مدیریت بحران دولت منطقهای مادرید، گفت که آتشسوزی نزدیک پایتخت «به اوج خود» رسیده است.
به گفته او این آتش در حال حاضر گستردهتر از آن است که آتشنشانان توان مهار آن را داشته باشند.
پیش از این، آتشسوزی اواسط تیر ماه در جنگلهای جنوب اسپانیا ۱۲ کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، این مرگبارترین آتشسوزی جنگلی اسپانیا از سال ۲۰۰۵ بود؛ سالی که ۱۱ آتشنشان در آتشسوزی استان گوادالاخارا جان باختند.
وزارت کشور اسپانیا سوم مرداد اعلام کرد آتش نزدیک به ۱۰ هزار هکتار از اراضی منطقه مادرید و بین ۱۳ تا ۱۵ هزار هکتار از استان همجوار آویلا را سوزانده است.
مساحت مجموع مناطق سوخته، بیش از دو برابر مساحت شهر پاریس است.
دو آتشسوزی جداگانه دوم مرداد به یک حریق عظیم تبدیل شدند و در آستانه پیوستن به آتشسوزی دیگری در منطقه همجوار کاستیا و لئون قرار گرفتند.
تخلیه گسترده در اطراف بوردو
در فرانسه نیز مقامها سوم مرداد هزاران نفر را از حومههای بوردو تخلیه کردند، چرا که نشانهای از فروکش کردن آتشسوزیهای اطراف این شهر به چشم نخورد.
سوفی بروکا، رییس اداره محلی منطقه نوول-آکیتن و ژیروند که بوردو را نیز در بر میگیرد، اعلام کرد مناطق لو آیان، ازین و مرینیاک در حال تخلیه هستند.
منطقه بوردو به تاکستانهایش شهرت دارد و این شهر یکی از مراکز اصلی رفتوآمد گردشگرانی است که به مناطق تفریحی ساحل اقیانوس اطلس سفر میکنند.
حدود ۴۴ هزار نفر نیز شبهجزیره اعیاننشین کپ فره در جنوب بوردو را ترک کردهاند؛ منطقهای که تنها جاده خروجی آن در معرض تهدید آتش قرار گرفته است.
قایقها صدها نفر را از منطقه آتشسوزی دور کردند و گروهی دیگر نیز با خودرو شبهجزیره را ترک کردند.
کپ فره به اقامتگاههای میلیونرها شهرت دارد و تاکنون بیش از ۵۰ خانه در آن ویران شده است.
سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه، گفت تاکنون بیش از ۱۴۱ هزار نفر از مناطق ژیروند و لاند تخلیه شدهاند.
او سوم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آتشسوزیهایی که کشور ما را درگیر کردهاند، به سطحی بیسابقه رسیدهاند.»
ارتش فرانسه نیز برای کمک به عملیات مهار آتش وارد عمل شده و امانوئل مکرون، رییسجمهوری این کشور، از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده است.
دفتر نخستوزیری فرانسه اعلام کرد لکورنو دستور داده است یک هواپیمای ترابری نظامی برای کمک به عملیات اطفای حریق اعزام شود.
آرنو دو کاکره، فرمانده آتشنشانی پاریس، نیز به خبرگزاری فرانسه گفت حدود ۱۰۰ آتشنشان از پایتخت برای کمک اعزام شدهاند.
او هشدار داد این اعزام ممکن است بر زمان واکنش نیروهای آتشنشانی در پاریس تاثیر بگذارد و از مردم خواست تنها در موارد «کاملا اضطراری» با آتشنشانی پایتخت تماس بگیرند.
برخی مناطق اروپا از ماه مه تاکنون دستکم دو موج گرما را تجربه کردهاند.
یک گروه بررسی آبوهوای جهان در پژوهشی که این هفته منتشر شد، اعلام کرد خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی با منشأ انسانی، خطر آتشسوزیهای جنگلی را در سال جاری افزایش داده است.
پیامهای مردمی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شهروندان ایرانی در برخی شهرها از حضور و آزار و اذیت نیروهای عراقی حشد شعبی و دیگر شبهنظامیان خارجی بهخصوص در مورد زنان، به تنگ آمدهاند.
موضوع گلایههای شهروندان در پیامهای ارسالشده، ایجاد مزاحمت، رعب و وحشت آفرینی و سلب امنیت اجتماعی از شهروندان به وسیله این نیروهاست.
بر اساس پیامهای دریافتی، این نیروها در مناطق گستردهای از جمله آبادان، خرمشهر، سمنان، شاهرود، کرج (چهارباغ) و نوار جنوب شرقی کشور (از سیریک تا جاسک) پراکنده شدهاند.
حضور نیروها و مزدوران خارجی در ایران به قصد سرکوب شهروندان معترض و مخالف جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته و از زمان اعتراض به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸، همواره خبرساز بوده است.
گزارشها از مشارکت نیروهای نیابتی تهران، از جمله عوامل وابسته به حشد شعبی، در کنار اعضای سپاه پاسداران و بسیج، در سرکوب و کشتار معترضان در ایران در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴ حکایت دارند.
سیانان ۲۵ دیماه به نقل از یک منبع نظامی اروپایی و یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد شبهنظامیان عراقی در هفتههای پیش از آن تاریخ برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان، وارد ایران شدند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
اعزام این نیروها به ایران در پوشش «سفر زیارتی به مشهد» انجام شده بود، اما آنان در عمل در پایگاه علی خامنهای در اهواز گرد هم آمده بودند و سپس برای مشارکت در کشتار و سرکوب خشونتآمیز اعتراضات، به مناطق مختلف ایران اعزام شدند.
پس از انتشار گزارشها درباره حضور نیروهایی با پرچم حشد شعبی در برخی شهرهای ایران، موجی از پیامهای شهروندان به ایراناینترنشنال سرازیر شد که حاکی از ایجاد فضای رعب و وحشت در شهرهای مختلف، بهویژه در جنوب کشور بود.
روایتهای شهروندان از شهرهای مختلف
تعدادی از مخاطبان در پیامهای خود از سمنان گزارش دادند که نیروهای حزبالله لبنان و حشد شعبی همراه با خانوادههایشان در این شهر مستقر شدهاند: «زنان آنها در تجمعات حکومتی نقش پرچمدار را ایفا میکنند و مردانشان برای زنان و دختران ایرانی آزاررسانی و مزاحمت ایجاد میکنند.»
مشابه این وضعیت در شاهرود نیز گزارش شده است؛ جایی که این افراد تحت عنوان «دانشجو»، شبها در کافهها پرسه میزنند و امنیت روانی دختران را مختل میکنند.
پیشتر نیز برپایی ایستهای بازرسی و تردد با خودروهای نظامی در آبادان و خرمشهر، تجمعهای رعبآور در چهارباغ کرج و تبدیل مدارس به پایگاههای نظامی در جنوب شرق کشور، موجی از نگرانی را در میان ساکنان محلی به وجود آورده بود.
در این شرایط، مخاطبی از آبادان، وضعیت شهر را چنین تشریح کرده بود: «نیروهای حشد شعبی با تویوتا هایلوکس، در پایگاه بسیج روبهروی سیتیسنتر مستقر شدهاند و با نیروهای سپاه در طول مسیر چند ایستبازرسی راه انداختهاند و خودروهای مردم را تفتیش میکنند.»
بر اساس گزارشهای پیشین، همزمان با درخواست سپاه پاسداران، حدود ۱۵ هزار نیروی مسلح حشد شعبی و فاطمیون، به خیابانهای ایران اعزام شدهاند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریتی قاطع، تمدید چهار ساله ماموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، را تصویب کرد. این تصمیم با مخالفت روسیه و اسرائیل و تهدید آمریکا به بازنگری در تامین مالی و همکاری با سازمان ملل همراه شده است.
تورک که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاههای مهاجرتی آمریکا شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه سوم مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرتهای بزرگ، مخالفت شدید هر سه کشور را برانگیخته بود.
این رایگیری، رویارویی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد.
واشینگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از دهها سازمان وابسته به آن خارج شده است.
گروههای حقوق بشری میگویند در شرایطی که حکومتهای اقتدارگرا در جهان نفوذ بیشتری پیدا میکنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
پیش از رایگیری اصلی، اکثریت اعضای مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی، با پیشنهاد جایگزین روسیه مخالفت کردند. مسکو پیشنهاد داده بود ماموریت تورک فقط برای کمی بیش از دو ماه و تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که پیشتر همکاری نزدیکی با تورک داشته و دوره مسئولیتش در ماه دسامبر پایان مییابد، پیشنهاد کرده بود پس از پایان دوره فعلی تورک در ماه اکتبر، او برای یک دوره چهار ساله دیگر در سمت خود باقی بماند.
پیشنهاد گوترش با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصویب رسید.
سمت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد، نقشی اساسی در اعتراض به تضعیف آزادیها و نقض حقوق بشر در سراسر جهان دارد.
لوییس شاربونو، مدیر بخش سازمان ملل در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «حمله گسترده به حقوق بشر در سراسر جهان، به کمیسر عالی نیاز دارد که بدون هراس در برابر تلاش کشورهای قدرتمندی مانند چین، روسیه و آمریکا برای تضعیف و قطع بودجه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، مقاومت کند.»
تورک، حقوقدان اتریشی که چند دهه در بخشهای مختلف سازمان ملل، از دفتر ژنو تا ماموریتهای میدانی از جمله در کوزوو، فعالیت کرده است، نخستین کمیسر عالی حقوق بشر خواهد بود که دو دوره کامل چهار ساله در این سمت باقی میماند.
آمریکا: سازمان ملل ناکارآمد است
ایالات متحده خواستار به تعویق افتادن رایگیری تا هفته آینده شده بود تا فرصت بیشتری برای مشورت فراهم شود و پیش از رایگیری نیز درباره تصویب پیشنهاد گوترش هشدار داده بود.
جف بارتوس، نماینده آمریکا در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل، پیش از رایگیری به مجمع عمومی گفت: «رای به انتصاب دوباره فولکر تورک، ادعای سرسختترین منتقدان سازمان ملل را تایید میکند که این نهاد ناکارآمد است.»
او افزود: «تردید نداشته باشید؛ اگر این مجمع از نقض رویهها، توافقهای پشت پرده و سوءاستفاده از سمتهای سازمان ملل چشمپوشی کند، پیامدهایی در پی خواهد داشت. ایالات متحده بلافاصله همکاری، مشارکت و تامین مالی خود را بازنگری خواهد کرد.»
اتحادیه اروپا، کشورهای آفریقایی و شمار زیادی از کشورهای آمریکای لاتین از تمدید چهار ساله ماموریت تورک حمایت کردند. چین نیز رای موافق داد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر روند انتصاب دوباره تورک را «تخلف از روند قانونی» خوانده و گفته بود: «تعجیل در این رایگیری و جلوگیری از بحث و نظارت کافی کشورهای عضو، نمونه دیگری از فساد و ناکارآمدی ذاتی سازمان ملل است.»
پس از رایگیری، دیمیتری چوماکوف، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، تورک را به «جانبداری و طرح اتهامهای بیاساس علیه روسیه» متهم کرد و گفت گوترش به جای ارائه موضوعی وحدتبخش، «عامل اختلاف دیگری» را وارد مجمع عمومی کرده است.
وزارت خارجه اسرائیل نیز در شبکه اجتماعی ایکس، پیشنهاد گوترش را برای ابقای تورک، «شکستی اخلاقی» توصیف کرد و مانند روسیه گفت تصمیمگیری درباره انتخاب کمیسر عالی حقوق بشر باید به دبیرکل آینده سازمان ملل واگذار میشد.