او یک ویدیو سلفی کم‌سابقه منتشر کرد و گفت از رنج معترضان متاثر شده است. این ویدیو اواخر روز پنج‌شنبه در اینستاگرام منتشر شد؛ همان جایی که جنبش جوانان سوسک جانتا در ماه مه ظرف چند روز ۲۲ میلیون دنبال‌کننده، عمدتا از نسل زد، جذب کرده بود.

اما این اقدام برای راضی کردن هزاران معترضی که در مرکز دهلی گرد آمده بودند، چند روز پیش از آن سرکوب گسترده پلیس را تحمل کرده و سپس الهام‌بخش اعتراضات در سراسر کشور شده بودند، کافی نبود.

روز شنبه، وزیر آموزش‌وپرورش استعفا کرد و به این ترتیب مهم‌ترین خواسته معترضان برآورده شد؛ شکستی کم‌سابقه برای مودی.

استعفای دارمندرا پرادان، وزیر آموزش‌وپرورش، یک پیروزی روشن برای جنبش معروف به سوسک به شمار می‌رود؛ گروهی که حامیان جوانش آشکارا مودی را در قالب رپ، پلاکارد و دیوارنوشته به تمسخر گرفته‌اند.

تنها چند هفته پیش چنین چیزی در کشوری که سیاست آن از زمان به قدرت رسیدن مودی در سال ۲۰۱۴ تقریبا به‌طور کامل تحت سلطه او بوده، تقریبا غیرقابل تصور بود.

سانجای سریواستاوا، استاد انسان‌شناسی در دانشگاه سواز لندن، گفت: «تعداد زیادی از افرادی که در اعتراض حضور داشتند ممکن است در واقع از حامیان خود او باشند و این با انواع دیگر اعتراضات در گذشته تفاوت زیادی دارد.»

او افزود: «چیزی که می‌توان آن را یک پیروزی دانست این است که اکنون طیف بسیار گسترده‌تری از مردم در حال زیر سوال بردن دولت هستند. بخش بسیار بزرگ‌تری از جامعه شروع کرده است این ایده را زیر سوال ببرد که حزب حاکم لزوما برای کشور خوب است.»

جرقه اعتراضات با افشای سوالات یک آزمون ورودی پزشکی زده شد، اما به‌گفته تحلیلگران مسائل دیگری نیز وجود دارد؛ مهم‌ترین آنها بیکاری جوانان و ترس در میان نسل جوان از این است که هوش مصنوعی مشاغل آنها را در بخش‌هایی مانند دفاتر پشتیبانی فناوری اطلاعات، حوزه‌ای که هند به آن شهرت دارد، از بین ببرد.

آمیتاب تیواری، تحلیلگر سیاسی، به رویترز گفت: «افشای سوالات فقط نقطه آغاز است. این اعتراضات تا حد زیادی بازتاب اضطراب، نگرانی، نارضایتی، سرخوردگی و خشم در میان جوانان است.»

راجنات سینگ، یکی از وزیران ارشد کابینه مودی، گفت «اولویت اصلی دولت همچنان این است که نگرانی‌های واقعی دانشجویان را درک کند، به‌سرعت به آنها رسیدگی کند و اطمینان دهد که صدایشان شنیده می‌شود.»

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فاصله دولت و نسل زد

برآورد می‌شود هندی‌های ۱۸ تا ۴۰ ساله حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل دهند، اما تنها حدود ۱۰ درصد کرسی‌های مجلس سفلی پارلمان را در اختیار دارند؛ رقمی که به‌گفته تیواری، از بیش از دو برابر این میزان در دهه ۱۹۵۰ کاهش یافته است.

میانگین سنی اعضای کابینه بیش از ۶۰ سال است.

اگرچه جنبش سوسک یک حزب سیاسی نیست، همه احزاب مخالف تلاش کرده‌اند از فرصت کم‌سابقه‌ای که در اعتراضات علیه مودی ایجاد شده بهره‌برداری و با حمایت از خواسته‌های دانشجویان، خود را به این جنبش نزدیک کنند.

نخستین آزمون‌های خشم جوانان ممکن است در انتخابات سال آینده در ایالت اوتار پرادش، پرجمعیت‌ترین ایالت هند، پنجاب و گجرات، ایالت زادگاه مودی، رخ دهد. حزب بهاراتیا جاناتا در حال حاضر در اوتار پرادش و گجرات قدرت را در دست دارد.

خطر بزرگ‌تر برای مودی ممکن است در انتخابات ملی سال ۲۰۲۹ نمایان شود، به‌ویژه اگر جنبش سیاسی خود را به یک حزب سیاسی تبدیل کند.

آبهیجیت دیپکه، بنیان‌گذار این جنبش، گفته است که تاکنون هیچ تصمیمی درباره ورود به رقابت‌های انتخاباتی گرفته نشده است.

برخی تحلیلگران می‌گویند رأی‌دهندگان جوان تاکنون عمدتا بر اساس خطوط مذهبی یا کاستی رأی داده‌اند؛ الگویی که به نفع حزب ملی‌گرای هندوِ بهاراتیا جاناتا به رهبری مودی بوده است. اما ممکن است این وضعیت در حال تغییر باشد.

اخیرا یک بازیگر که با حزب خودش وارد رقابت شده و با احزاب مخالف ائتلاف کرده بود، با اتکا به پایگاه هواداران نسل زد خود که عمدتا در اینستاگرام فعال هستند، به‌عنوان سروزیر ایالت ثروتمند تامیل نادو در جنوب هند انتخاب شد.

آنوراگ ماینس ورما، نویسنده، گفت: «این یک لحظه وزن‌کشی برای نخست‌وزیر مودی بود و نشان می‌دهد آنها تا چه اندازه از خواسته‌های نسل زد فاصله دارند.»

او افزود: «سال‌ها راهبرد دیجیتال سیاسی حزب حاکم بهاراتیا جاناتا بر پلتفرم‌هایی مانند ایکس متمرکز بود، جایی که بخش زیادی از گفت‌وگوی سیاسی جریان داشت. اما اکنون این گفت‌وگو به‌طور فزاینده‌ای به اینستاگرام منتقل شده، به‌ویژه در میان کاربران جوان‌تر.»

حزب بهاراتیا جاناتا ممکن است بر بخش عمده هند حکومت کند و خود را بزرگ‌ترین حزب سیاسی جهان بداند، اما طی سال‌ها تنها توانسته است ۱۰ میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام جذب کند؛ کمتر از نصف تعدادی که جنبش سوسک ظرف چند روز به دست آورد.

حزب بهاراتیا جاناتا در شبکه ایکس حدود ۲۳ میلیون و در فیس‌بوک ۱۸ میلیون دنبال‌کننده دارد، هرچند حساب‌های شخصی مودی در هر سه شبکه اجتماعی دنبال‌کنندگان بسیار زیادی دارند و تعداد آنها بین ۶۰ تا ۱۰۷ میلیون نفر است.

سانتوش دسای، روزنامه‌نگار و ستون‌نویس، به رویترز گفت: «برای اینستاگرام به نوعی اصالت نیاز دارید. پیام‌های از پیش ساخته‌شده و با دقت صیقل‌خورده جواب نمی‌دهند. این رسانه را همین نسل ساخته و به لطف همین نسل به چیزی که امروز هست تبدیل شده است. این نسل هیچ تقدسی برای کسی قائل نیست.»

مودی طی یک دهه گذشته به‌عنوان چهره‌ای قدرتمند و قاطع حکومت کرده که به‌ندرت اشتباهات خود را می‌پذیرد. دولت او مدت‌ها در برابر برکناری وزیران زیر فشار مقاومت کرده است.

کشاورزان هندی مجبور شدند نزدیک به یک سال اعتراض کنند تا مودی در سال ۲۰۲۱ قوانین جنجالی کشاورزی را لغو کند.

تیواری گفت: «از این به بعد، رهبری که گوش بدهد احتمالا موفق‌تر خواهد بود و این همان چیزی است که مودی تلاش می‌کند از خود نشان دهد.»