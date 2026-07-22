در یازدهمین شب حملات آمریکا، صدای پدافند و انفجار در دستکم ۱۹ نقطه ایران شنیده شد
براساس گزارش رسانهها در ایران و پیامهای شهروندان در یازدهمین شب حملات آمریکا، صدای انفجار و پدافند در دستکم در ۱۹ نقطه ایران شنیده شد.
براساس این گزارشها، صدای پدافند هوایی و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چاربهار ، کنارک، تبریز، بانه در استان کردستان، کبودرآهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و ابهر در استان زنجان، و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام شنیده شده است.
وزارت جنگ آمریکا هویت چهارمین نظامی کشتهشده در حملات اخیر جمهوری اسلامی را اعلام کرد.
بر اساس بیانیه پنتاگون، «گروهبان اَنجل اس. رامپرساد، ۲۸ ساله اهل اوزون پارک نیویورک، احتمالا در جریان حمله دشمن به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن، در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، جان خود را از دست داده است.»
وزارت جنگ آمریکا تاکید کرده که این حادثه همچنان تحت بررسی است.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پیشتر این نظامی را در فهرست مفقودان اعلام کرده بود. وضعیت او بعدا به «وضعیت خدمتی؛ محل حضور نامشخص» تغییر یافت و اکنون گمان میرود که او جان خود را از دست داده باشد.
با احتساب چهار نظامی کشتهشده در اردن و عراق، شمار نظامیان کشتهشده در جنگ ایران به ۱۸ تن رسیده است.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهطور رسمی توافقی تاریخی با عربستان سعودی را تصویب کرده که بر اساس آن، ریاض به یک برنامه هستهای غیرنظامی دست خواهد یافت و بهطور بالقوه راه برای غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان نیز باز خواهد شد.
این روزنامه شامگاه سهشنبه ۳۰ تیر بهنقل از مقامهای آمریکایی نوشت این توافق که مدت آن ۳۰ سال خواهد بود، ارزشی معادل دهها میلیارد دلار دارد و هدف از آن این است که شرکتهای آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت هستهای عربستان ایفا کنند و در عین حال سایر رقبای خارجی از این پروژه کنار گذاشته شوند.
بهنوشته والاستریت ژورنال این توافق میتواند سودهای کلانی برای شرکتهای آمریکایی به همراه داشته باشد، اما احتمالا نگرانیها درباره گسترش تسلیحات هستهای در خاورمیانه را نیز افزایش خواهد داد.
یکی از مهمترین بندهای این توافق این است که اگر یک مطالعه مشترک میان آمریکا و عربستان تشخیص دهد چنین اقدامی ضروری است، شرکتهای آمریکایی تاسیسات غنیسازی اورانیوم را در عربستان احداث خواهند کرد.
بهگفته مقامهای دولت ترامپ، این بند به آمریکا امکان میدهد بر برنامه هستهای عربستان نفوذ داشته باشد و از استفاده نظامی احتمالی از آن جلوگیری کند.
با این حال، والاستریت ژورنال تاکید کرده این توافق که انتظار میرود طی روزهای آینده برای بررسی به کنگره ارائه شود، بدون تردید با مخالفت بسیاری از قانونگذارانی روبهرو خواهد شد که با گسترش فناوری هستهای در خاورمیانه پرتنش مخالف هستند.
با وجود این، جلوگیری از اجرای توافق برای کنگره دشوار خواهد بود، زیرا چنین کاری نیازمند تصویب قطعنامه مشترک و در صورت لزوم، کسب آرای دوسوم نمایندگان برای لغو احتمالی وتو رییسجمهوری است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد که یازدهمین شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است.
بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مراکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی، توانمندیهای دریایی، آشیانههای هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساختهای لجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود.
سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی سه ماه گذشته به بیش از ۳۰ کشتی تجاری که از این آبراه بینالمللی و حیاتی برای تجارت منطقهای و جهانی عبور میکردند، حمله کرده است.
در این بیانیه آمده است که این حملات، که سنتکام آنها را «غیرقابل توجیه» توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیرنظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتیهای تجاری باز است.
بهگفته سنتکام، از اوایل ماه مه تاکنون، نیروهای سنتکام به عبور حدود ۹۰۰ کشتی تجاری و انتقال حدود ۴۵۰ میلیون بشکه نفت خام از این مسیر کمک کردهاند.