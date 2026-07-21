کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در صدوسی‌امین هفته خود اعلام کرد بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو زندان قزل‌حصار که همگی زیر حکم اعدام و عمدتا با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر هستند، بیش از یک هفته است در اعتراض به احکام اعدام دست به اعتصاب زده‌اند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با پیوستن گروهی از زندانیان زندان نیشابور، به ۵۹ زندان سراسر ایران گسترش یافت.

این کارزار با محکوم کردن اعدام‌های فزاینده در ایران اعلام کرد عارف خوشکار، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، چهار زندانی سیاسی، در دادرسی‌هایی ناعادلانه محاکمه و اعدام شدند.

