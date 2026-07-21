محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان، در مراسمی به مناسبت کشتهشدن علی خامنهای، گفت: «در زمان جنگ با عراق، برخی مسئولان گفته بودند نمیتوانند جنگ را ادامه دهند و امام گفت که جام زهر را نوشیده است. امروز نیز باید مراقب بود که ضعفها و کاستیها، رهبر را در موقعیت پذیرش تصمیمات ناخواسته قرار ندهد.»
او ادامه داد: «گاهی رهبر برای حفظ وحدت و مصالح جامعه از برخی اصول کوتاه میآید، اما نباید شرایطی ایجاد شود که امام امت ناچار به چنین تنازلی شود.»
این عضو مجلس خبرگان افزود: «ما اعتراضی به شورای عالی امنیت ملی یا دولت نداریم، اما لازم است بفهمیم قضیه چگونه است و این پیام را به تصمیمگیرندگان عالی کشور منتقل کنیم که اگر امام امت بر اساس سعه صدر و رعایت حال برخی مسئولان، و با مشاهده ضعف آنان، تصمیمی را میپذیرد، این به معنای مطلوب بودن آن وضعیت نیست.»