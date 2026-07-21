وای‌نت، به نقل از بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، نوشت این کشور در حال حاضر علاقه‌ای به ورود به درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی ندارد.

وزیر دارایی اسرائیل افزود: «وضعیت فعلی به نفع ماست و دلیلی برای ورود به این درگیری نداریم، اما برای هر سناریویی آماده‌ایم.»