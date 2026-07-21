کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوسیامین هفته خود اعلام کرد بیش از یکهزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو زندان قزلحصار که همگی زیر حکم اعدام و عمدتا با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر هستند، بیش از یک هفته است در اعتراض به احکام اعدام دست به اعتصاب زدهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با پیوستن گروهی از زندانیان زندان نیشابور، به ۵۹ زندان سراسر ایران گسترش یافت.
این کارزار با محکوم کردن اعدامهای فزاینده در ایران اعلام کرد عارف خوشکار، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، چهار زندانی سیاسی، در دادرسیهایی ناعادلانه محاکمه و اعدام شدند.
نزدیک به ۲ میلیون نفر از مردم اسپانیا دوشنبهشب برای استقبال از تیم ملی فوتبال کشورشان به خیابانهای مرکزی مادرید آمدند. این جشن تاریخی پس از پیروزی یک بر صفر اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در نیوجرسی برگزار شد.
اعضای تیم ملی پس از فرود در فرودگاه باراخاس مادرید، با بالا بردن جام قهرمانی از سوی رودری، کاپیتان تیم، با استقبال پرشور هواداران روبهرو شدند. نخستین ایستگاه قهرمانان، کاخ زارزوئلا و دیدار با پادشاه فیلیپه و خانواده سلطنتی بود. پادشاه در این دیدار، با تقدیر از اراده و ایستادگی بازیکنان، این پیروزی را «حماسهای بزرگ» توصیف کرد.
سپس اعضای تیم راهی کاخ مونکلوا شدند تا با پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، دیدار کنند. سانچز از تلاشها و نمایش درخشان تیم قدردانی کرد. رودری نیز گفت: «برنده شدن برای کشورت زیباترین اتفاق ممکن است. نسل ما با دیدن جام گرفتن کاسیاس و اینیستا بزرگ شد و تکرار آن، بزرگترین دستاورد در فوتبال است.»
اوج این جشن، رژه بازیکنان با اتوبوس روباز در هوای ۳۴ درجه به سمت میدان «سیبلس» بود. خوزه لوئیس مارتینز آلمیدا، شهردار مادرید، با تمجید از حضور پرشور مردم، اعلام کرد که با وجود حضور میلیونی هواداران، این مراسم در کمال آرامش، امنیت و بدون هیچ حادثهای برگزار شد.
محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان، در مراسمی به مناسبت کشتهشدن علی خامنهای، گفت: «در زمان جنگ با عراق، برخی مسئولان گفته بودند نمیتوانند جنگ را ادامه دهند و امام گفت که جام زهر را نوشیده است. امروز نیز باید مراقب بود که ضعفها و کاستیها، رهبر را در موقعیت پذیرش تصمیمات ناخواسته قرار ندهد.»
او ادامه داد: «گاهی رهبر برای حفظ وحدت و مصالح جامعه از برخی اصول کوتاه میآید، اما نباید شرایطی ایجاد شود که امام امت ناچار به چنین تنازلی شود.»
این عضو مجلس خبرگان افزود: «ما اعتراضی به شورای عالی امنیت ملی یا دولت نداریم، اما لازم است بفهمیم قضیه چگونه است و این پیام را به تصمیمگیرندگان عالی کشور منتقل کنیم که اگر امام امت بر اساس سعه صدر و رعایت حال برخی مسئولان، و با مشاهده ضعف آنان، تصمیمی را میپذیرد، این به معنای مطلوب بودن آن وضعیت نیست.»
واینت، به نقل از بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، نوشت این کشور در حال حاضر علاقهای به ورود به درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی ندارد.
وزیر دارایی اسرائیل افزود: «وضعیت فعلی به نفع ماست و دلیلی برای ورود به این درگیری نداریم، اما برای هر سناریویی آمادهایم.»
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد زمزمههایی در دولت و سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش قیمت بنزین وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: «این موضوع در جلسه هفته جاری کمیسیون انرژی مجلس با معاونان وزارت نفت، از جمله مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، بررسی خواهد شد.»
او افزود افزایش قیمت بنزین در شرایط جنگ و تورم بالا «به هیچ وجه به صلاح نیست» و تورم افسارگسیخته، زندگی مردم را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: «بهتر است دولت در شرایط فعلی از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین خودداری کند.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خبرگزاری ایلنا گفت در حملات اخیر آمریکا، ارتباط با جزایر خارک و قشم در چند مرحله قطع شد، اما تلاش شده است این ارتباط در کوتاهترین زمان ممکن دوباره برقرار شود.
وزیر ارتباطات اضافه کرد در برخی مناطق جنوبی ایران، بستر فیبر نوری هدف قرار گرفت و برای پایداری ارتباط، بهطور موقت از بسترهای رادیویی و ماهوارهای استفاده شده است.
هاشمی گفت که با وجود شرایط پیچیده و حجم حملات، تلاش شده ارتباط جزایر با سرزمین اصلی قطع نشود و افزود استفاده از ارتباطات رادیویی و ماهوارهای راهکاری موقت است و بسترهای فیبر نوری باید ترمیم شوند.