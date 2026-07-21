دولت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان خود در خاورمیانه خواست که احتیاط بیشتری به خرج دهند و کسانی نیز که قصد سفر به خاورمیانه را دارند در برنامه‌های خود تجدید نظر کنند.

در این بیانیه گفته شده است به‌دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، وضعیت امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید غیرمنتظره درگیری‌ها وجود دارد.

در این بیانیه از شهروندان آمریکایی که هم‌اکنون در خاورمیانه حضور دارند، خواسته شده که احتیاط و هوشیاری بیشتری به خرج دهند و خود را برای احتمال لغو پروازها، بسته شدن موقت حریم‌های هوایی و اختلال در سفرها آماده کنند.

دولت آمریکا همچنین از شهروندان آمریکایی خارج از خاورمیانه نیز خواسته که در سفر به این منطقه یا عبور از آن تجدیدنظر کنند.

در این بیانیه آمده است: «تاسیسات دیپلماتیک ایالات متحده، از جمله در خارج از خاورمیانه، هدف حملات قرار گرفته‌اند. حکومت ایران و گروه‌های حامی آن ممکن است سایر منافع آمریکا در خارج از کشور یا مکان‌هایی را که با ایالات متحده و شهروندان آمریکایی در سراسر جهان مرتبط هستند، هدف قرار دهند.»