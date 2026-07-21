ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد دور تازه حملات این کشور به مواضع جمهوری اسلامی ساعت ۹ شب به وقت شرق آمریکا در روز ۲۰ ژوییه پایان یافت.
سنتکام اعلام کرد در این حملات، مراکز فرماندهی نظامی، توانمندیهای دریایی، محلهای پرتاب موشک و پهپاد و سامانههای پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفتند تا توانایی تهران برای ادامه حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز کاهش یابد.
این نهاد افزود از اوایل ماه مه تاکنون، نیروهای آمریکایی به عبور حدود ۹۰۰ کشتی تجاری و انتقال حدود ۴۵۰ میلیون بشکه نفت خام از این آبراه کمک کردهاند و همچنان برای پاسخگو کردن حکومت ایران در قبال حملات به کشتیرانی تجاری در آمادگی کامل هستند.
دولت آمریکا با انتشار بیانیهای از شهروندان خود در خاورمیانه خواست که احتیاط بیشتری به خرج دهند و کسانی نیز که قصد سفر به خاورمیانه را دارند در برنامههای خود تجدید نظر کنند.
در این بیانیه گفته شده است بهدلیل افزایش تنشها در خاورمیانه، وضعیت امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید غیرمنتظره درگیریها وجود دارد.
در این بیانیه از شهروندان آمریکایی که هماکنون در خاورمیانه حضور دارند، خواسته شده که احتیاط و هوشیاری بیشتری به خرج دهند و خود را برای احتمال لغو پروازها، بسته شدن موقت حریمهای هوایی و اختلال در سفرها آماده کنند.
دولت آمریکا همچنین از شهروندان آمریکایی خارج از خاورمیانه نیز خواسته که در سفر به این منطقه یا عبور از آن تجدیدنظر کنند.
در این بیانیه آمده است: «تاسیسات دیپلماتیک ایالات متحده، از جمله در خارج از خاورمیانه، هدف حملات قرار گرفتهاند. حکومت ایران و گروههای حامی آن ممکن است سایر منافع آمریکا در خارج از کشور یا مکانهایی را که با ایالات متحده و شهروندان آمریکایی در سراسر جهان مرتبط هستند، هدف قرار دهند.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دور دیگری از حملات خود علیه جمهوری اسلامی را در ۴:۳۰ بامداد سهشنبه ۳۰ تیر به وقت ایران به پایان رسانده است.
در این بیانیه گفته شده که نیروهای آمریکایی مراکز فرماندهی نظامی، زیرساختهای دریایی، سایتهای پرتاب موشک و پهپاد، و سامانههای پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران را برای ادامه حمله به کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز تضعیف کنند.
بهگفته سنتکام، تردد کشتیهای تجاری از این کریدور حیاتیِ بینالمللی و دریایی همچنان ادامه دارد. از اوایل ماه مه تاکنون، نیروهای سنتکام به تسهیل عبور و مرور حدود ۹۰۰ کشتی تجاری و ۴۵۰ میلیون بشکه نفت خام کمک کردهاند.
سنتکام در بیانیه خود تاکید کرده است: «نیروهای آمریکایی همچنان در وضعیت آمادهباش قرار دارند تا حکومت ایران را در قبال اقدامات تجاوزکارانه و غیرموجه علیه دریانوردان غیرنظامی که خواهان عبور آزادانه و بدون مانع از این تنگه هستند، پاسخگو کنند.»
روابط عمومی سپاه پاسداران بامداد سهشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که با حملات همزمان موشکی و پهپادی، یک سامانه پدافندی و یک رادار آمریکایی در المحرق و یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در اَلرفاع بحرین را منهدم کرده است.
سپاه درهمچنین در بیانیه دیگری اعلام کرد نیروی هوافضای سپاه با حملههای موشکی و پهپادی یک سایت راداری بردبلند، یک مرکز مخابراتی، سامانههای دریافت ماهوارهای، یک رادار دفاع موشکی و یک سوله آشیانه پهپادهای امکیو۹ ارتش آمریکا را در کویت هدف قرار داد.
آمریکا، بحرین و کویت هنوز واکنشی به این ادعاها نشان ندادهاند و تا کنون گزارشی در این زمینه منتشر نشده است.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفت دولت این کشور همچنان به تضعیف توان نظامی تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه میدهد و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواهان پایان دادن به درگیری از طریق یک توافق صلحآمیز است، اما این امر به همکاری هر دو طرف نیاز دارد.
او همچنین گفت آمریکا با همکاری ایران یا بدون آن، جریان نفت، گاز و سایر کالاها از طریق تنگه هرمز را تضمین خواهد کرد.
بهگفته کریس رایت، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و کاهش توان این کشور برای تهدید همسایگان، جهان و تجارت جهانی از اهداف اصلی دولت ترامپ است.
مقامهای ارشد آمریکایی دوشنبه ۲۹ تیر به شبکه فاکسنیوز گفتند انتظار میرود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد و بار دیگر به یک جنگ تمامعیار بازگردد یا خیر.
این مقامها تاکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است.
به گفته آنها، اگر ترامپ دستور بازگشت به عملیات نظامی تمامعیار را صادر کند، این کارزار نظامی «بهمراتب شدیدتر و گستردهتر» از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که بهطور پیوسته از ۱۰ شب پیش آغاز شد و در جریان آن عمدتا اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف گرفته شده است.
یکی از این مقامها به شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنین تأسیسات هستهای ایران خودداری کردهاند.
او گفت: «اگر بازگشت به عملیات جنگی تمامعیار رخ دهد، این وضعیت میتواند تغییر کند.»
به گزارش جنیفر گریفین، خبرنگار ارشد فاکسنیوز در امور امنیت ملی، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، احتمالا با استقرار جنگندههای بیشتر، از جمله اف-۱۶ و اف-۳۵، و همچنین هواپیماهای سوخترسان هوایی KC-135، آرایش نظامی خود را تقویت خواهد کرد تا در صورت تصمیم ترامپ برای گسترش این کارزار نظامی، آمادگی لازم را داشته باشد.
این مقام همچنین گزارشها درباره انتقال هواپیماهای نظامی بیشتر آمریکا به خاورمیانه را تایید کرد و گفت این استقرارها ماهیتی «آمادهساز» دارند، در حالی که برنامهریزان نظامی در انتظار تصمیم نهایی ترامپ هستند.
او گفت: «بخشی از این جابهجاییها همان اقداماتی است که اکنون در حال انجام است، اما همه آنها در راستای آمادهسازی پیش از تصمیم نهایی است.»
این مقام افزود که هواپیماهای سوخترسان هوایی از سایر نقاط منطقه به اسرائیل منتقل میشوند.
بهگفته مقامهای آمریکایی، تاکنون هیچ نشانهای از ایجاد پل هوایی گسترده از طریق اروپا، اقدامی که معمولا پیش از استقرار بمبافکنهای رادارگریز بی-۲ اسپیریت (B-2 Spirit) انجام میشود، یا انتقال گسترده هواپیماها بهطور مستقیم از خاک آمریکا مشاهده نشده است.
این مقام توضیح داد که بخشی از انتقال هواپیماهای سوخترسان به دلیل جابهجایی نیروهای ارتش آمریکا از فرودگاه بینالمللی بنگوریون پس از توقف عملیات خشم حماسی انجام شده است.
او افزود استقرار هواپیماهای سوخترسان در پایگاههای نظامی اسرائیل، در صورت ازسرگیری عملیات تمامعیار آمریکا و پیوستن اسرائیل به کارزار هوایی، امنیت بیشتری نسبت به نگهداری آنها در پایگاههای کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم خواهد کرد.
این مقام در پایان گفت: «همه این گزینهها در حال حاضر در دست بررسی و بحث هستند.»
او افزود که اگر ترامپ تصمیم بگیرد جنگ را بهطور قابلتوجهی گسترش دهد، اسرائیل نیز «به احتمال زیاد» در این عملیات مشارکت خواهد کرد.