ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد دور تازه حملات این کشور به مواضع جمهوری اسلامی ساعت ۹ شب به وقت شرق آمریکا در روز ۲۰ ژوییه پایان یافت.

سنتکام اعلام کرد در این حملات، مراکز فرماندهی نظامی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفتند تا توانایی تهران برای ادامه حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کاهش یابد.

این نهاد افزود از اوایل ماه مه تاکنون، نیروهای آمریکایی به عبور حدود ۹۰۰ کشتی تجاری و انتقال حدود ۴۵۰ میلیون بشکه نفت خام از این آبراه کمک کرده‌اند و همچنان برای پاسخگو کردن حکومت ایران در قبال حملات به کشتیرانی تجاری در آمادگی کامل هستند.