علی باقری کنی، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۸ تیر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت میان مسئولان جمهوری اسلامی وحدت وجود دارد و ادعای آمریکا درباره وجود دودستگی در حاکمیت «دروغ» است.

او همچنین گفت آمریکا برای آزادسازی دارایی‌های ایران و برقراری آتش‌بس در لبنان اقدامی نکرده است.

باقری کنی با بیان اینکه تنگه هرمز «به هیچ وجه یک آبراه بین‌المللی نیست»، افزود پس از حمله آمریکا در ۹ اسفند، موضوع تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی به بخشی از امنیت ملی تبدیل شده، زیرا «از این محور به ما حمله شد.»

معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی همچنین گفت تنگه هرمز یکی از مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی است و این حکومت هرگز از آن دست نخواهد کشید. او افزود آمریکایی‌ها امیدوارند با فرسایشی کردن جنگ، در مذاکرات از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرند.