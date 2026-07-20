ایرنا: صدای انفجار در بندر لنگه شنیده شد
خبرگزاری ایرنا بامداد سهشنبه گزارش داد دقایقی پیش صدای انفجار در بندر لنگه شنیده شده است.
این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره علت یا محل دقیق انفجار منتشر نکرده است
خبرگزاری ایرنا بامداد سهشنبه گزارش داد دقایقی پیش صدای انفجار در بندر لنگه شنیده شده است.
این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره علت یا محل دقیق انفجار منتشر نکرده است
رسانهها در ایران از شنیده شدن صدای انفجار در کنارک و چابهار و همینطور بخش بمانی سیریک خبر دادند اما درباره اهداف مورد اصابت قرار گرفته و خسارات و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نکردند.
اندکی پیش از این گزارشها، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی سیریک خبر داد و اعلام کرد هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.
همزمان صداوسیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس خبر داد.
سنتکام ساعتی پیش اعلام کرده بود که دور تازه حملات به جمهوری اسلامی را شروع کرده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکا شامگاه دوشنبه ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران دور تازهای از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند.
سنتکام اعلام کرد این حملات با هدف تضعیف بیشتر توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی انجام میشود که به گفته این نهاد، برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته میشود.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، گفت در شرایط فعلی نشانهای از فراهم بودن زمینه برای آتشبس یا موفقیت مذاکرات در روزهای آینده دیده نمیشود و مجموعه شواهد از احتمال تشدید درگیریها حکایت دارد.
او افزود حتی در صورت برقراری آتشبس موقت، به دلیل اختلافهای اساسی، از جمله بر سر تنگه هرمز، احتمال دوام آن اندک است و خطر ازسرگیری درگیریها همچنان بالا خواهد بود.
علی باقری کنی، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۸ تیر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت میان مسئولان جمهوری اسلامی وحدت وجود دارد و ادعای آمریکا درباره وجود دودستگی در حاکمیت «دروغ» است.
او همچنین گفت آمریکا برای آزادسازی داراییهای ایران و برقراری آتشبس در لبنان اقدامی نکرده است.
باقری کنی با بیان اینکه تنگه هرمز «به هیچ وجه یک آبراه بینالمللی نیست»، افزود پس از حمله آمریکا در ۹ اسفند، موضوع تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی به بخشی از امنیت ملی تبدیل شده، زیرا «از این محور به ما حمله شد.»
معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی همچنین گفت تنگه هرمز یکی از مولفههای قدرت جمهوری اسلامی است و این حکومت هرگز از آن دست نخواهد کشید. او افزود آمریکاییها امیدوارند با فرسایشی کردن جنگ، در مذاکرات از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرند.
مقامهای آمریکایی به سیبیاس نیوز گفتند نزدیک به ۱۰۰ نظامی آمریکایی در چندین حمله هوایی جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در منطقه خاورمیانه طی ماه جاری زخمی شدهاند.
به گفته دو مقام آمریکایی، بیشتر این نیروها به خدمت بازگشتهاند.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، در بیانیهای برای سیبیاس نیوز این آمار را تایید کرد و گفت: از ۱۶ تیرماه، حدود ۱۰۰ نفر دارای درجاتی از جراحت تشخیص داده شدهاند که ۹۶ درصد آنها به خدمت بازگشتهاند.