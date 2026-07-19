ناتان سیلز، هماهنگکننده پیشین مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، گفت که ایالات متحده باید بهجای دنبال کردن یک توافق جدید با تهران، فشار نظامی و اقتصادی بر ایران را حفظ کند.
او به شبکه خبری فاکس گفت جمهوری اسلامی هر توافقی را که امضا کند، از همان روز اول شروع به نقض آن خواهد کرد.
سیلز با اشاره به آنچه نقض مکرر آتشبس اخیر توصیف کرد، افزود که تهران پیش از این نشان داده است که نمیتوان به حکومت ایران برای پایبندی به توافقها اعتماد کرد.
این مقام سابق آمریکایی گفت که هدف فوری دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، باید باز نگه داشتن تنگه هرمز از طریق فشار نظامی، تحریمهای اقتصادی و یک ائتلاف بینالمللی برای محافظت از کشتیرانی تجاری باشد.
سیلز همچنین استدلال کرد که ایالات متحده میتواند بدون مذاکره برای یک توافق جدید، به نظارت بر برنامه هستهای ایران ادامه دهد و گفت که واشینگتن باید آماده باشد تا در صورت تلاش تهران برای بازسازی قابلیتهای هستهای خود، به سرعت واکنش نشان دهد.
مرکز لرزهنگاری دانشگاه تهران اعلام کرد زمینلرزهای به بزرگی پنج ریشتر، بامداد یکشنبه منطقه سالند در استان خوزستان را لرزاند.
بر اساس این گزارش، این زمینلرزه ساعت ۵:۵۵ به وقت ایران و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داد و لرزش آن در شهرهای مختلف استان خوزستان، از جمله اندیمشک، شوش و اهواز احساس شد.
تاکنون گزارشی درباره خسارات یا تلفات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
مقامهای آمریکایی میگویند جمهوری اسلامی با استفاده از موشکهای پرسرعت و مانورپذیر، توانایی خود را برای عبور از سامانههای دفاعی واشینگتن و هدف قرار دادن مراکز حساس افزایش داده است.
به نوشته والاستریت ژورنال، این تحول نگرانیهایی را درباره احتمال دریافت کمک اطلاعاتی تهران از چین یا روسیه ایجاد کرده، هرچند این روزنامه شواهد مستقلی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است.
والاستریت ژورنال در گزارشی درباره حمله اخیر [حکومت] ایران به پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن نوشت این پایگاه با سامانه ضدموشکی تاد محافظت میشود، اما رادار این سامانه پیشتر در ماه مارس بر اثر حمله پهپادی جمهوری اسلامی آسیب دیده بود. آمریکا پس از آن مجبور شد قطعه خسارتدیده را تعویض کند.
به گفته مقامهای آمریکایی، نیروهای [حکومت] ایران در ماههای گذشته شیوههای خود را با سامانههای پدافندی آمریکا تطبیق دادهاند. آنها اکنون از موشکهایی استفاده میکنند که با سرعت بسیار بالا حرکت میکنند و هنگام حرکت به سوی هدف قابلیت مانور دارند؛ ویژگیهایی که رهگیری آنها را دشوارتر میکند.
در تازهترین حمله به پایگاه موفقالسلطی، دو نظامی آمریکایی کشته، چند نفر زخمی و یک نظامی مفقود شد. افراد مطلع به والاستریت ژورنال گفتند شماری از هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین نیز در این حمله هدف قرار گرفتند.
سنتکام اعلام کرد چهار نظامی زخمی برای درمان به بیمارستانهایی در اردن منتقل شدند و پس از مداوا مرخص شدند. نیروهای دیگری که جراحات جزئی داشتند نیز پس از معاینه به محل خدمت خود بازگشتند. به گفته این فرماندهی، تلفات زمانی رخ داد که نیروهای آمریکا و متحدانش در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی بودند.
پایگاه موفقالسلطی محل استقرار هواپیماهای جنگی آمریکایی است که در عملیات علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته میشوند. حکومت ایران طی ماههای گذشته بارها این پایگاه را با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است. در حمله دیگری در اوایل هفته نیز تعدادی از نظامیان آمریکایی جراحات جزئی برداشتند.
این نخستین بار از زمان اعلام آتشبس از سوی دونالد ترامپ در فروردین ماه است که نظامیان آمریکایی بر اثر حملات خصمانه کشته میشوند. پنتاگون پیش از این حمله اعلام کرده بود ۱۴ نظامی آمریکایی در جریان درگیری با [حکومت] ایران بر اثر حملات یا حوادث جان باختهاند و یک نظامی دیگر نیز در پی یک وضعیت اضطراری پزشکی جان خود را از دست داده است.
سنتکام پس از حمله به پایگاه موفقالسلطی اعلام کرد آمریکا برای مجازات جمهوری اسلامی به دلیل هدف قرار دادن نظامیان آمریکایی و تضعیف توانایی آن برای حمله به کشتیرانی، عملیات تازهای را علیه [حکومت] ایران آغاز کرده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز گفت کشتهشدن این نظامیان عزم واشینگتن را راسختر خواهد کرد.
ترامپ پیشتر گفته بود در صورت کشتهشدن نیروهای آمریکایی به دست ایران، بازگشت به جنگ را بررسی خواهد کرد. مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان، و شماری دیگر از قانونگذاران آمریکایی به خانوادههای قربانیان تسلیت گفتند. جین شاهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، نیز از رییسجمهوری آمریکا خواست برای پایان دادن به آنچه «جنگ فاجعهبار» خواند، مذاکره کند.
همزمان با تشدید حملات، آمریکا در حال اعزام هواپیماهای جنگی بیشتری به منطقه است. جنگندههای اف۱۶ از پایگاه اشپانگدالم در آلمان و جنگندههای رادارگریز اف۳۵ از پایگاه لیکنهیث در بریتانیا به خاورمیانه فرستاده میشوند. هواپیماهای سوخترسان نیز راهی منطقهاند. اف۱۶ها میتوانند، در کنار ماموریتهای دیگر، رادارهای ایران را که برای شلیک موشکهای زمینبههوا استفاده میشوند، هدف قرار دهند.
مجتبی خامنهای که به نوشته والاستریت ژورنال قدرت را در تهران در دست گرفته، اما از زمان آغاز جنگ در انظار عمومی دیده نشده است، هشدار داد ادامه حملات آمریکا با «درسهایی فراموشنشدنی» پاسخ داده خواهد شد. تحلیلگران نیز نگراناند افزایش مرحلهبهمرحله حملات دو طرف، به چرخهای مهارنشدنی از تشدید درگیری منجر شود.
درگیریهای اخیر بر سر کنترل تنگه هرمز آغاز شد و سپس به کشتیها، تاسیسات برق و پلها در ایران و دیگر نقاط خلیج فارس گسترش یافت. یادداشت تفاهمی که ترامپ در خرداد با [حکومت] ایران برای بازگشایی تنگه و کاهش جنگ امضا کرد، در پی اختلاف بر سر نحوه تردد کشتیها فروپاشید.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران به دلیل نقض توافق از سوی آمریکا، از جمله تلاش واشینگتن برای ایجاد مسیری مستقل در تنگه هرمز، رسما از این تفاهم خارج شده است. به نوشته والاستریت ژورنال، افزایش استفاده دو طرف از نیروی نظامی، تردد کشتیها در این آبراه را محدود و قیمت نفت را بهشدت افزایش داده است.
ادامه اختلال در تنگه هرمز، که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند، میتواند ذخایر جهانی نفت را به سطوحی خطرناک کاهش دهد. با وجود افزایش حملات در هفته گذشته، دو طرف تاکنون از بازگشت به جنگی تمامعیار خودداری کردهاند.
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، در بیانیهای بر «صیانت» از «اتحاد و انسجام» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
او آمریکا را تهدید کرد که با «پاسخ قاطع و ویرانگر» نیروهای مسلح مواجه میشود و افزود: «هزینههایی سنگینتر» از جنگهای گذشته بر آمریکا تحمیل خواهد شد.
عبداللهی در ادامه به آنچه «دلخوشی» آمریکا به «ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان» نامید، اشاره کرد و خواستار «انسجام درونی» در ایران و ناامید کردن آمریکا شد.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد توانایی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن اهداف حساس، نگرانیهایی را در واشینگتن درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه در زمینه هدفگیری ایجاد کرده است.
به گفته این مقامها، جمهوری اسلامی توانسته است خود را با سامانههای دفاعی آمریکا تطبیق دهد و از موشکهایی استفاده میکند که با سرعت بسیار بالا حرکت میکنند و هنگام حرکت به سوی زمین قابلیت مانور دارند.
والاستریت ژورنال همچنین به نقل از افراد آگاه نوشت در حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن، علاوه بر کشته شدن دو نظامی آمریکایی، شماری از هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین نیز آسیب دیدهاند.