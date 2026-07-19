به نوشته وال‌استریت ژورنال، این تحول نگرانی‌هایی را درباره احتمال دریافت کمک اطلاعاتی تهران از چین یا روسیه ایجاد کرده، هرچند این روزنامه شواهد مستقلی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است.

وال‌استریت ژورنال در گزارشی درباره حمله اخیر [حکومت] ایران به پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن نوشت این پایگاه با سامانه ضدموشکی تاد محافظت می‌شود، اما رادار این سامانه پیش‌تر در ماه مارس بر اثر حمله پهپادی جمهوری اسلامی آسیب دیده بود. آمریکا پس از آن مجبور شد قطعه خسارت‌دیده را تعویض کند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، نیروهای [حکومت] ایران در ماه‌های گذشته شیوه‌های خود را با سامانه‌های پدافندی آمریکا تطبیق داده‌اند. آنها اکنون از موشک‌هایی استفاده می‌کنند که با سرعت بسیار بالا حرکت می‌کنند و هنگام حرکت به سوی هدف قابلیت مانور دارند؛ ویژگی‌هایی که رهگیری آنها را دشوارتر می‌کند.

در تازه‌ترین حمله به پایگاه موفق‌السلطی، دو نظامی آمریکایی کشته، چند نفر زخمی و یک نظامی مفقود شد. افراد مطلع به وال‌استریت ژورنال گفتند شماری از هواپیماهای سرنشین‌دار و بدون سرنشین نیز در این حمله هدف قرار گرفتند.

سنتکام اعلام کرد چهار نظامی زخمی برای درمان به بیمارستان‌هایی در اردن منتقل شدند و پس از مداوا مرخص شدند. نیروهای دیگری که جراحات جزئی داشتند نیز پس از معاینه به محل خدمت خود بازگشتند. به گفته این فرماندهی، تلفات زمانی رخ داد که نیروهای آمریکا و متحدانش در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی بودند.

پایگاه موفق‌السلطی محل استقرار هواپیماهای جنگی آمریکایی است که در عملیات علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شوند. حکومت ایران طی ماه‌های گذشته بارها این پایگاه را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است. در حمله دیگری در اوایل هفته نیز تعدادی از نظامیان آمریکایی جراحات جزئی برداشتند.

این نخستین بار از زمان اعلام آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ در فروردین ماه است که نظامیان آمریکایی بر اثر حملات خصمانه کشته می‌شوند. پنتاگون پیش از این حمله اعلام کرده بود ۱۴ نظامی آمریکایی در جریان درگیری با [حکومت] ایران بر اثر حملات یا حوادث جان باخته‌اند و یک نظامی دیگر نیز در پی یک وضعیت اضطراری پزشکی جان خود را از دست داده است.

سنتکام پس از حمله به پایگاه موفق‌السلطی اعلام کرد آمریکا برای مجازات جمهوری اسلامی به دلیل هدف قرار دادن نظامیان آمریکایی و تضعیف توانایی آن برای حمله به کشتیرانی، عملیات تازه‌ای را علیه [حکومت] ایران آغاز کرده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز گفت کشته‌شدن این نظامیان عزم واشینگتن را راسخ‌تر خواهد کرد.

ترامپ پیش‌تر گفته بود در صورت کشته‌شدن نیروهای آمریکایی به دست ایران، بازگشت به جنگ را بررسی خواهد کرد. مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان، و شماری دیگر از قانون‌گذاران آمریکایی به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفتند. جین شاهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، نیز از رییس‌جمهوری آمریکا خواست برای پایان دادن به آنچه «جنگ فاجعه‌بار» خواند، مذاکره کند.

هم‌زمان با تشدید حملات، آمریکا در حال اعزام هواپیماهای جنگی بیشتری به منطقه است. جنگنده‌های اف‌۱۶ از پایگاه اشپانگدالم در آلمان و جنگنده‌های رادارگریز اف‌۳۵ از پایگاه لیکن‌هیث در بریتانیا به خاورمیانه فرستاده می‌شوند. هواپیماهای سوخت‌رسان نیز راهی منطقه‌اند. اف‌۱۶ها می‌توانند، در کنار ماموریت‌های دیگر، رادارهای ایران را که برای شلیک موشک‌های زمین‌به‌هوا استفاده می‌شوند، هدف قرار دهند.

مجتبی خامنه‌ای که به نوشته وال‌استریت ژورنال قدرت را در تهران در دست گرفته، اما از زمان آغاز جنگ در انظار عمومی دیده نشده است، هشدار داد ادامه حملات آمریکا با «درس‌هایی فراموش‌نشدنی» پاسخ داده خواهد شد. تحلیلگران نیز نگران‌اند افزایش مرحله‌به‌مرحله حملات دو طرف، به چرخه‌ای مهارنشدنی از تشدید درگیری منجر شود.

درگیری‌های اخیر بر سر کنترل تنگه هرمز آغاز شد و سپس به کشتی‌ها، تاسیسات برق و پل‌ها در ایران و دیگر نقاط خلیج فارس گسترش یافت. یادداشت تفاهمی که ترامپ در خرداد با [حکومت] ایران برای بازگشایی تنگه و کاهش جنگ امضا کرد، در پی اختلاف بر سر نحوه تردد کشتی‌ها فروپاشید.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران به دلیل نقض توافق از سوی آمریکا، از جمله تلاش واشینگتن برای ایجاد مسیری مستقل در تنگه هرمز، رسما از این تفاهم خارج شده است. به نوشته وال‌استریت ژورنال، افزایش استفاده دو طرف از نیروی نظامی، تردد کشتی‌ها در این آبراه را محدود و قیمت نفت را به‌شدت افزایش داده است.

ادامه اختلال در تنگه هرمز، که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، می‌تواند ذخایر جهانی نفت را به سطوحی خطرناک کاهش دهد. با وجود افزایش حملات در هفته گذشته، دو طرف تاکنون از بازگشت به جنگی تمام‌عیار خودداری کرده‌اند.

