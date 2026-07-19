محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس حفظ اتحاد را شرط ضروری پیروزی در برابر دشمن دانست و از مردم خواست «اطاعت از حکم رهبر جمهوری اسلامی» را بخشی از نقش تاریخی خود در مقاومت ملی و اداره کشور تلقی کنند.
پس از تفهامنامه موقت جمهوری اسلامی و آمریکا، در پیامی که گفته شد از سوی مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که تاکنون دیده نشده است، منتشر شد. در این پیام آمده بود او «علی الاصول» نظر دیگری داشته است، اما تفاهم را پذیرفته است. این پیام سبب شد تا بخشی از جمهوری اسلامی، نسبت به تفاهمنامه اعتراضاتی مطرح کنند.
پیام دیگری منتسب به مجتبی خامنهای به تازگی منتشر شده است که در آن، بر لزوم حفظ اتحاد تاکید شده است.
دونالد ترامپ امشب تماشاگر فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان اسپانیا و آرژانتین و اهداکننده کاپ قهرمانی خواهد بود، اما این حضور حداقل برای یکی از بازیکنان اسپانیا خوشایند نیست؛ بورخا ایگلسیاس، مهاجم اسپانیا، گفته که دست دادن با ترامپ برای او از سر اجبار است چون «نمیخواهد راهی زندان شود.»
ایگلسیاس که در سلتاویگو بازی میکند، پیشتر نیز از معترضان حامی فلسطین حمایت کرده، در حمایت از جنبش «جان سیاهپوستان مهم است» ناخنهایش را مشکی رنگ کرده و بارها علیه همجنسگراستیزی موضع گرفته است. حالا او ممکن است با ترامپ روبهرو شود؛ اتفاقی که ظاهرا هیچ علاقهای به آن ندارد.
به نوشته دیلیمیل، ایگلسیاس در گفتوگو با یک مجله محلی درباره احتمال دیدار با ترامپ گفت: «نمیخواهم به زندان بروم. امیدوارم در شرایطی به او سلام کنم که همه خوشحال باشند، این دیدار خیلی سریع تمام شود و بتوانم آن را فراموش کنم.»
او ادامه داد: «فکر نمیکنم الان زمان ایجاد جنجال باشد. همه دقیقا میدانند که دیدگاه من چیست. دوست دارم کارهای زیادی انجام بدهم، اما واقعیت این است که برخلاف تصور بعضیها، آنقدر قدرت ندارم که بتوانم با بعضی مسائل مقابله کنم.»
ایگلسیاس گفت: «یک پروتکل و تعهد از روی احترام وجود دارد که باید رعایت شود، هرچند چیزی که دلم میگوید انجام بدهم، با کاری که باید انجام دهم متفاوت است.»
ایگلسیاس همچنین گفت: «من آدمهایی را دوست دارم که برای پیشرفت و حفظ ارزشهای بنیادین مبارزه میکنند و فکر میکنم ترامپ در این زمینه با مشکل روبهروست.»
ایگلسیاس که این فصل ۱۸ گل برای سلتاویگو به ثمر رسانده، در جام جهانی سه بار به میدان رفته و در مجموع ۷۳ دقیقه بازی کرده است؛ آن هم بهعنوان مهاجم ذخیره.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در بیانیهای امضای رییسجمهوری آمریکا را بیاعتبار خواند و بر ادامه جنگ با کمک نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، ادعای بیاعتبار بودن امضای رییسجمهوری آمریکا را رد کرد و گفت واشینگتن پس از توافق اسلامآباد، تعهدات خود، از جمله رفع محاصره دریایی و اعطای معافیت موقت برای فروش نفت، را اجرا کرد، اما جمهوری اسلامی به تعهد خود برای تامین امنیت تنگه هرمز پایبند نماند.
شهروندان از جنوب ایران به ایراناینترنشنال میگویند با بسته شدن بنادر جنوبی، حملونقل مختل شده و قیمت کالاهای اساسی و سوخت افزایش یافته است. یکی از مخاطبان از جزیره خارک میگوید پمپبنزینها امکان استفاده از کارت سوخت را به شهروندان نمیدهند.
بهاران آزادی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
ایلنا گزارش داد هرچند مقامهای جمهوری اسلامی بر تداوم فعالیت دستگاههای خدماتی در شرایط کنونی تاکید دارند، بسیاری از کارگران در مناطق جنوبی ایران ماههاست حقوق نگرفتهاند و با وجود الزام به حضور در محل کار در وضعیت جنگی، همچنان در انتظار دریافت دستمزدهای خود به سر میبرند.
ایلنا یکشنبه ۲۸ تیر نوشت کارگران فضای سبز شهرداری چابهار و پروژههای عمرانی بندر بهشتی استان سیستان و بلوچستان با دستمزدهای معوق و ناامنی شغلی مواجهاند و گزارشها از بوشهر و هرمزگان نیز از وجود مشکلاتی مشابه برای کارگران حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، گرمای طاقتفرسا، قطعی مکرر آب و برق و گرانی افسارگسیخته، فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد آورده و این وضعیت بهویژه در استانهای جنوبی ایران با دستمزدهای معوق، شرایط جنگی و ناامنی همراه شده است.
ایلنا افزود: «در روزهایی که کشور با شرایط بحرانی مواجه است، بخشی از همین کارگران در زمره نخستین نیروهایی هستند که پس از وقوع حوادث جنگی، مسئولیت پاکسازی محیط، تداوم خدمات شهری و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی را بر عهده دارند.»
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
از آن زمان، ارتش ایالات متحده حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی، بهویژه در جنوب ایران، به انجام رسانده است.
عبدالله مختاری، فعال کارگری، ۲۸ تیر در مصاحبه با ایلنا، از بیتوجهی به وضعیت کارگران پیمانکاری علیرغم شرایط جنگی، گرمای شدید و فشارهای اقتصادی انتقاد کرد و گفت امور اجرایی، تصمیمگیریها، منافع و منابع در اختیار «یک گروه خاص» قرار گرفته است.
او اضافه کرد: «پیمانکار بخشی از حقوق کارگر را تحت عنوان مدیریت پیمان و هزینههای بالاسری برمیدارد، از آن منفعت میبرد و بعد از مدتی همان حقوق را هم پرداخت نمیکند و از کارگر بهعنوان یک برده استفاده میکند.»
او ادامه داد: «آن کارگری که امروز کف خیابان مشغول کار و خدمترسانی است، هنوز حقوق نگرفته، اما اگر فیشهای حقوقی مدیران را بررسی کنید، میبینید برای شرایط جنگی درخواست افزایش پرداخت داشتهاند.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
همچنین در پی تشدید درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روند صعودی به خود گرفته و قیمت دلار با عبور از رکورد پیشین، به بیش از ۱۹۳ هزار تومان رسیده است.
مختاری در ادامه به وضعیت کارگران خدمات شهری، آتشنشانان و نیروهای امدادی در شرایط بحرانی اشاره کرد و یادآور شد هنگام وقوع حوادث، مدیران تنها دستور میدهند، اما این نیروهای خدماتی هستند که باید وارد مناطق پرخطر شوند، محیط را پاکسازی کنند و شرایط را به حالت عادی بازگردانند.
این فعال کارگری گفت با وجود خطراتی که این کارگران با آن مواجهاند، مسئولان هیچ بسته حمایتی یا دستورالعمل ویژهای برای آنان در نظر نگرفتهاند و در بسیاری از موارد حتی دستمزد و اضافهکارشان نیز پرداخت نشده است.
او همچنین یکی از مشکلات اصلی را ابهام در مسئولیتپذیری هنگام وقوع حادثه برای کارگران دانست و افزود پیمانکاران اغلب در چنین شرایطی در دسترس نیستند و در برخی پروندهها حتی بازرسان در تعیین مسئولیت میان کارفرمای اصلی و پیمانکار با مشکل مواجه میشوند، زیرا پیمانکار مسئولیت را نمیپذیرد.
۳۰ خرداد، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای هشدار داد نزدیک به ۹۰ درصد درآمد بخش بزرگی از مزدبگیران صرف تهیه غذا میشود و چیزی برای هزینههای مسکن، درمان و آموزش باقی نمیماند.
منابع رسمی از بهصدا درآمدن آژیر خطر در بحرین خبر دادند. شنبه ۲۷ تیر نیز آژیر خطر در بحرین، در پی حملات جمهوری اسلامی به این کشور، بارها بهصدا درآمد.
تلویزیون بحرین اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات را دفع کرده است. کویت و بحرین، از شنبه، هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
ستاد کل نیروهای مسلح بحرین، حملات جمهوری اسلامی را «خصمانه» و «برنامهریزی شده» توصیف کرد و در بیانهای اعلام کرد: «استفاده عمدی از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود.»