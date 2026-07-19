جام جهانی ۲۰۲۶ بهترین عملکرد تاریخ انگلیس در جام جهانی خارج از خاک این کشور به شمار میرود. انگلیس در سال ۱۹۶۶، زمانی که میزبان این رقابتها بود، قهرمان جهان شد، اما پیش و پس از آن هرگز نتوانسته بود به مقامی بهتر از چهارمی برسد.
با وجود کسب بهترین نتیجه انگلیس در جام جهانی از سال ۱۹۶۶، به نظر میرسد توماس توخل روزهای آسانی پیش رو نداشته باشد.
هرچند که توخل هم درباره این موفقیت گفته است: «این نخستین مدال ما از سال ۱۹۶۶ و نخستین مدال در خارج از خاک کشور است. با این حال، به سختی به خودمان اجازه میدهیم به این موفقیت افتخار کنیم، چون هدفمان رسیدن به فینال و قهرمانی جهان بود.»
همچنین پیروزی ۶-۴ برابر فرانسه دومین برد از زمان معرفی ردهبندی جهانی فیفا در سال ۱۹۹۲ است که انگلیس در جام جهانی موفق شده تیمی با رتبه بالاتر از خود را شکست دهد. تنها پیروزی قبلی، برد برابر آرژانتین در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۰۲ بود.
انگلیس در ۹ دیدار دیگر برابر تیمهایی با رتبه بالاتر در ردهبندی جهانی فیفا، تنها یک تساوی کسب کرده و هشت بار شکست خورده بود.
توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، پس از کسب عنوان سومی در جام جهانی ۲۰۲۶ و رقم زدن برترین عملکرد سهشیرها در تاریخ جامهای جهانی پس از قهرمانی در سال ۱۹۶۶، گفت: «به سختی به خودمان اجازه میدهیم به این موفقیت افتخار کنیم، چون هدفمان رسیدن به فینال و قهرمانی جهان بود.»
توخل در این باره گفت: «از دست دادن آن فرصت بسیار، بسیار دردناک است. این درد با گذشت زمان کمتر میشود، اما جای زخمش باقی خواهد ماند.»
سرمربی انگلیس درباره ناامیدی هواداران از تصمیماتش برابر آرژانتین گفت: «عمیقا باور دارم که در این جام جهانی بسیار بیشتر از آنچه در آن ۳۰ دقیقه از دست دادیم، دستاورد داشتیم اما این درد با من خواهد ماند. قبل از هر چیز، جای این زخم برای من و بازیکنان باقی میماند و نه برای دیگران. در نهایت، در فوتبال ملی باید هر روز اعتماد را به دست بیاورید.»
توخل در پایان گفت: «هفت یا هشت هفته دیگر برای رقابتهای لیگ ملتها دوباره کنار هم خواهیم بود. باید اعتماد را به دست بیاوریم، آن را تقویت کنیم و دوباره بسازیم. این بخشی طبیعی از ورزش در بالاترین سطح است؛ باید هر بار خودتان را ثابت کنید و هر بار نشان دهید که شایسته این اعتماد هستید.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد هدف از هشتمین دور حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی، مجازات سپاه پاسداران بهدلیل حمله روز جمعه ۲۶ تیر به نیروهای آمریکایی در اردن و کشته شدن دو نظامی آمریکایی بوده است.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بینالملل، به ایراناینترنشنال گفت پیام سنتکام که مخاطب اصلی آن سپاه پاسداران و تنبیه این نیروی نظامی است، نشان میدهد آمریکا برنامه مهمی برای آینده سپاه پاسداران و منطقه در سر دارد.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست در مقالهای با اشاره به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، خواستار ایجاد یک سامانه دفاعی دائمی با مشارکت اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی منطقه شد.
بر اساس این مقاله که یکشنبه ۲۸ تیر منتشر شد، حملات جمهوری اسلامی عملا مرز میان رویارویی اسرائیل با تهران و تهدیدهای امنیتی پیش روی کشورهای منطقه را از میان برده است.
به نوشته اورشلیمپست، کشورهای حاشیه خلیج فارس سالها ضمن اتکا به حمایت نظامی آمریکا و حفظ روابط امنیتی غیرعلنی با اسرائیل، کانالهای دیپلماتیک خود با تهران را نیز باز نگه داشتهاند.
این کشورها عمدتا از همکاری علنی با اسرائیل خودداری کردهاند، زیرا نگران بودهاند چنین اقدامی به تحریک تهران، افزایش حساسیتهای داخلی و پیچیدهتر شدن روابط با دیگر کشورهای عربی بینجامد.
اورشلیمپست افزود این سیاست شاید در دورههای آرامتر امکان مانور بیشتری در اختیار کشورهای منطقه قرار میداد، اما در شرایطی که موشکها و پهپادهای حکومت ایران تهدیدی علیه خاک کشورهای عربی، پایگاههای آمریکا، بنادر، فرودگاهها، تاسیسات انرژی و آبشیرینکنها به شمار میروند، دیگر چنین رویکردی کافی نیست.
تحولات اخیر نشان دادهاند کشورها برای هدف قرار گرفتن از سوی جمهوری اسلامی لزوما نباید در جنگ مستقیم با تهران باشند و میزبانی از نیروهای آمریکایی، مشارکت در ترتیبات دفاعی منطقهای یا مقابله با اهداف راهبردی حکومت ایران نیز میتواند آنها را در معرض حمله قرار دهد.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
از آن زمان، ارتش ایالات متحده حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی، بهویژه در جنوب ایران، به انجام رسانده است.
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی شماری از کشورهای منطقه از جمله بحرین، کویت، قطر و اردن را هدف قرار داده است.
تهران اغلب حملات خود را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه توجیه میکند.
این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی نیز از جمله اهداف حملات حکومت ایران از زمان آغاز درگیریها بودهاند.
شورای سردبیری اورشلیمپست در ادامه نوشت اسرائیل، آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس هماکنون بخش عمدهای از توانمندیهای لازم برای ایجاد یک سامانه دفاعی مشترک را در اختیار دارند.
اسرائیل از تجربه گسترده در شناسایی و رهگیری موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها برخوردار است و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز سرمایهگذاری گستردهای در سامانههایی مانند پاتریوت و تاد انجام دادهاند. آمریکا نیز در سراسر منطقه رادارها، سامانههای پدافند هوایی و زیرساختهای فرماندهی در اختیار دارد.
به نوشته این روزنامه، همکاریهای موجود در دورههای بحرانی موثر بودهاند، اما همچنان عمدتا غیرعلنی، پراکنده و متکی بر تصمیمهایی هستند که پس از آغاز حملات و در شرایط اضطراری اتخاذ میشوند.
اورشلیمپست هشدار داد چنین سازوکاری ممکن است در برابر تهدیدهای محدود کارآمد باشد، اما زمانی که چند کشور بهطور همزمان هدف حملات موشکی و پهپادی قرار میگیرند و زیرساختهای حیاتی ممکن است ظرف چند دقیقه مورد حمله واقع شوند، کافی نیست.
بر اساس این مقاله، نخستین گام برای ایجاد یک چارچوب دفاعی رسمی باید تبادل لحظهای اطلاعات و راهاندازی سامانه مشترک هشدار زودهنگام باشد. دادههای راداری باید بهسرعت میان اسرائیل، کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیروهای آمریکایی به اشتراک گذاشته شوند و سازوکار مشخصی برای شناسایی تهدیدها و انتخاب مناسبترین سامانه رهگیری وجود داشته باشد.
همزمان با شدت گرفتن درگیریها، مقامهای جمهوری اسلامی به تهدیدهای خود علیه کشورهای منطقه ادامه میدهند.
۲۷ تیر، محمد مرندی، تحلیلگر حکومتی و از اعضای هیات رسانهای جمهوری اسلامی در مذاکرات اسلامآباد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر آمریکا به هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی ادامه دهد، جمهوری اسلامی با حمله به زیرساختهای حیاتی حامیان واشینگتن تلافی خواهد کرد.
او افزود کویت بهای این حملات را پرداخته است و در صورت ادامه این روند، مردم امارات متحده عربی نیز باید از اهداف احتمالی حملات تهران فاصله بگیرند.
لزوم آمادگی برای حملات تهران به زیرساختهای حیاتی
شورای سردبیری اورشلیمپست تاکید کرد رزمایشهای مشترک نباید تنها به رهگیری موشکها و پهپادها محدود شوند و کشورهای منطقه باید برای پیامدهای گستردهتر حملات نیز آمادگی داشته باشند.
به نوشته این روزنامه، بسته شدن فرودگاهها، حملات سایبری، افزایش ناگهانی شمار مراجعهکنندگان به بیمارستانها، قطع برق و آب و حمله به تاسیسات نفتی، بنادر و آبشیرینکنها از جمله سناریوهایی هستند که باید در رزمایشهای مشترک مورد توجه قرار گیرند.
نهادهای دفاع غیرنظامی نیز باید در کنار نیروهای نظامی در این برنامهها مشارکت کنند و برای مدیریت همزمان بحرانهای احتمالی آموزش ببینند.
اورشلیمپست افزود ایجاد چنین چارچوبی مستلزم عادیسازی فوری روابط همه کشورهای مشارکتکننده با اسرائیل نیست و همکاریها میتوانند بهتدریج توسعه یابند و آمریکا نقش هماهنگکننده و تضمینکننده را بر عهده بگیرد.
به نوشته این روزنامه، بخشی از این همکاریها ممکن است در مراحل نخست غیرعلنی باقی بماند، بهویژه تا زمانی که مساله فلسطین همچنان بر افکار عمومی کشورهای عربی تاثیرگذار است.
شورای سردبیری اورشلیمپست همچنین به نگرانی برخی دولتهای منطقه درباره احتمال تحریک جمهوری اسلامی در نتیجه ایجاد یک ساختار دفاعی رسمی اشاره کرد و نوشت حملات اخیر تهران این استدلال را تضعیف کردهاند، زیرا حتی کشورهایی که برای جلوگیری از تشدید تنشها کوشیده بودند، هدف قرار گرفتهاند.
در پایان این مطلب آمده است: «ایران از پیش یک میدان نبرد مشترک ایجاد کرده است. اکنون اسرائیل، کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایالات متحده باید سامانه دفاعی منطقهای و دائمی مورد نیاز برای حفاظت از این منطقه را ایجاد کنند.»
همزمان با ادامه درگیریهای نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانههای داخل ایران از حمله در چند مرحله به جزیره قشم خبر دادند. در مقابل، ارتش جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که با پهپادهای انتحاری، انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری، همچنین سامانه رادار پاتریوت و رادار هوایی پایگاه علیالسالم در کویت را هدف قرار داده است.
جزییات بیشتر با سامان رحمتیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال: