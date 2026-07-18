کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، با دو گلی که در نیمه دوم دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر انگلیس زد، تعداد گلهای خود در این جام را به ۱۰ رساند تا با دو گل بالاتر نسبت به مسی، پیش از برگزاری فینال جام جهانی، صدرنشین رقابت برای کسب جایزه کفش طلا باشد.
امباپه همچنین با ثبت پاس گل برای بارکولا، تعداد پاس گلهای خود را به ۴ رساند.
امباپه همچنین با این دو گل، تعداد گلهای خود در جام جهانی را به ۲۲ رساند و و بالاتر از مسی، آقای گل تاریخ جام جهانی شد.
مسی در این جام ۸ گل به ثمر رسانده و ۴ پاس گل داده است.
مایک جرنیگان، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، پیشبینی کرد کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن کارزار نظامی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی منجر شود. او گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای تهران دشوارتر خواهد شد.
جرنیگان در گفتوگو با برنامه «فاکس ریپورت» گفت حملات جمهوری اسلامی خشم همسایگان منطقهای ایران را برانگیخته است. به گفته او، این کشورها حدود سه دهه پیش با خرید سامانههای دفاعی آمریکایی سرمایهگذاری گستردهای انجام دادند و تحولات کنونی از نگاه آنها درستی این تصمیم را ثابت کرده است.
این نظامی پیشین آمریکایی گفت همزمان با تلاش تهران برای گسترش جنگ، کارزار نظامی واشینگتن نیز وارد مراحل تازهای شده است.
او افزود نیروهای آمریکایی پلهای منتهی به بنادر چابهار و بندرعباس را منهدم کردهاند؛ دو منطقهای که به گفته او، پایگاههای مهم دریایی جمهوری اسلامی نیز در آنها قرار دارند.
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تیم ملی فرانسه در حالی نیمه اول دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر انگلیس را با چهار گل واگذار کرد که این تیم برای نخستین بار از دیدار مرحله مقدماتی جام ملتهای اروپا مقابل یوگسلاوی در آوریل ۱۹۶۸، در یک نیمه نخست چهار گل دریافت کرد.
فرانسه از اکتبر ۲۰۰۸ و دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی برابر رومانی، در ۲۰ دقیقه ابتدایی یک مسابقه با اختلاف دو گل عقب نیفتاده بود. آن بازی در نهایت با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.
همچنین فرانسه در حالی تا پایان نیمه اول این مسابقه چهار گل خورده که در مجموع هفت بازی گذشته خود در این جام، چهار گل دریافت کرده بود.
دکلان رایس و بوکایو ساکا تنها دومین زوج بازیکنان آرسنال هستند که در یک مسابقه جام جهانی موفق به گلزنی میشوند. پیش از آنها، مارک اورمارس و دنیس برگکمپ در جام جهانی ۱۹۹۸ برای تیم ملی هلند مقابل کره جنوبی این رکورد را ثبت کرده بودند.
دکلان رایس نخستین بازیکن تیم ملی انگلیس است که از جام جهانی ۲۰۰۲ و پس از دیوید بکام، در یک دوره از جام جهانی دو پاس گل از روی ضربه کرنر به ثبت میرساند.
دکلان رایس زودهنگامترین گل انگلیس در یک مسابقه رسمی را از زمان گل لوک شاو در دقیقه دوم فینال یورو ۲۰۲۰ مقابل ایتالیا به ثمر رساند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در واکنش به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن به شبکه «نیوزنیشن» گفت: «بسیار غمانگیز است، واقعا رویداد بسیار غمانگیزی است. ما از دیدن چنین چیزی متنفر هستیم. آنها در راه خدمت به کشورمان جان خود را از دست دادند.»
او همچنین در مورد پایان یافتن یادداشت تفاهم با تهران گفت: «اصلاً برایم مهم نیست.»
ترامپ در بخش دیگری از این گفتوگو تاکید کرد: «ما هرگز به ایران اجازه نمی دهیم سلاح هسته ای داشته باشد.»
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مسیر جدیدی برای ورود و خروج شناورها به عمان پیشنهاد شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او عنوان کرد که جمهوری اسلامی «قصدی برای تعرض به حاکمیت عمان ندارد» و افزود: «مسئولیت مینزدایی کل تنگه هرمز بر عهده ایران است.»
غریبآبادی اضافه کرد: «ایران حاکمیت خود بر تنگه هرمز را با هر هزینهای اعمال خواهد کرد و مسیر جنوبی تنگه هرمز را تحت هیچ شرایطی نمیپذیرد.»
او در مورد وضعیت گفتوگوها با ایالات متحده گفت: «هیچ تقاضایی برای مذاکره با آمریکا نخواهیم کرد ... تا امروز هیچ مذاکرهای در چارچوب تفاهم اسلامآباد با آمریکا انجام ندادهایم.»